Chystáme kampaň s regionálnymi kultúrnymi stretnutiami

Prezident Maďarska János Áder vyhlásil termín parlamentných volieb na 3. apríla. V tento deň národnosti budú mať po tretí raz možnosť hlasovať aj na národnostné listiny, ktoré zostavili celoštátne samosprávy.

Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku na svojom zasadnutí v novembri 2021 sa už rozhodlo o celoštátnej listine, na ktorú budú môcť hlasovať iba tí voliči, ktorí sa zaregistrujú na zoznam slovenských voličov, čo môžu urobiť do 16 dní pred voľbami. Národná volebná komisia dňa 27. januára na svojej webovej stránke informovala, že jednohlasne prijala žiadosť Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku podanú 25. januára a zaregistrovala ju ako nominačnú organizáciu do parlamentných volieb v roku 2022. Keďže do oficiálneho začiatku volebnej kampane (12. február) zostávajú už iba dni, spýtali sme sa predsedníčky nášho najvyššieho voleného zboru Alžbety Hollerovej Račkovej, ako sa pripravuje CSSM na parlamentné voľby.

– Príprava CSSM na parlamentné voľby sa rozbehla už koncom minulého roka. Prvým krokom, koncom novembra, bolo prijatie kandidačnej listiny CSSM na čele s doterajším hovorcom Antonom Paulikom, na ktorej sa zhodli všetci členovia Valného zhromaždenia CSSM. Už v tom období sme s A. Paulikom využili všetky príležitosti, aby sme na stretnutiach župných samospráv a našich organizácií informovali o možnosti registrovať sa ako slovenskí voliči aj na parlamentné voľby. Treba povedať, že spôsob hlasovania na národnostnú listinu, teda to, že v záujme tejto možnosti sa volič musí zrieknuť svojho hlasu odovzdaného na stranícku listinu, mnohí z našich Slovákov pociťujú ako ujmu. Počas našich stretnutí sme informovali ľudí o tom, že na vyjadrenie sympatií tej ktorej politickej strane im zostáva možnosť odovzdať hlas na individuálnych kandidátov strán v jednotlivých volebných obvodoch. Na tieto stretnutia, ktorých, žiaľ, pre pandémiu koronavírusu bolo menej, než inokedy, nás vždy sprevádzali mladí ľudia, ktorí mali so sebou laptopy a na mieste pomohli s registráciou tým, ktorí o to mali záujem. Snažili sme sa vysvetliť aj to, že pri presadzovaní našich záujmov nie je zanedbateľná miera podpory nášho parlamentného hovorcu, ktorá sa meria počtom hlasov. Po vypísaní parlamentných volieb sme CSSM registrovali ako nominačnú organizáciu. Rozhodnutie Národnej volebnej komisie je už právoplatné. 12. februára sa oficiálne rozbehne kampaň a vtedy si môžeme prevziať aj podpisové hárky na podporu našej listiny. V súčasnosti sa už pripravujeme na zbieranie podporných podpisov pre našu listinu a plánujeme kampaň.

Plány na realizáciu kampane

Návrh na realizáciu kampane a využitie prostriedkov, ktoré budú k dispozícii na tento účel, 22. februára predložím Valnému zhromaždeniu. Dúfame, že dovtedy už získame informácie aj o tom, koľko peňazí bude mať k dispozícii CSSM na tento účel. Podobne, ako pred štyrmi rokmi, navrhnem kampaň sústrediť priamo na našu komunitu. Preto plánujeme realizovať regionálne kultúrne stretnutia, ktoré poskytnú priestor na informovanie našej národnosti o hlavných cieľoch v nasledujúcom parlamentnom cykle, a na predstavenie sa našich kultúrnych telies. Na týchto stretnutiach bude tiež možnosť na registráciu voličov za pomoci členov mládežníckej organizácie. Súčasťou prípravy na voľby bude aj mediálna kampaň, prostredníctvom ktorej sa budeme snažiť mobilizovať našich ľudí, aby sa zúčastnili volieb. Plánujeme pripraviť plagáty, letáky, reklamné spoty na sociálne siete, TV a inzeráty do miestnych novín. Samozrejme, voličov chceme osloviť aj prostredníctvom nášho týždenníka, slovenského televízneho a rozhlasového vysielania verejnoprávnej MTVA. Regionálne kultúrne stretnutia hodláme uskutočniť v Békešskej Čabe, v Šáre, v Dorogu, v Pišpeku a v Pálháze. Už sme ich spolu s Ústavom kultúry Slovákov v Maďarsku začali organizovať. Prebieha zosúlaďovanie termínov a programu týchto stretnutí. Máme už vytypovaný termín záveru našej kampane. Bude to spomienková slávnosť pri buste Ondreja L. Áchima v Mestskom parku a vystúpenie formácie Banda a Partia zo Slovenska v Budapešti 25. marca. Uvažujeme aj o usporiadaní odbornej konferencie na tému ďalšieho rozvoja slovenského národnostného školstva, ktorá by mala byť zameraná na segment škôl, kde sa vyučuje slovenčina ako predmet.

– Vie právnická poradňa CSSM poskytnúť informácie v súvislosti s voľbami?

– Kancelária právnej a odbornej pomoci reaguje v prvom rade na otázky, sťažnosti, s ktorými sa na ňu obracajú predstavitelia našich slovenských samospráv a spolkov. Prevažujú problémy súvisiace so spoluprácou obecných úradov a miestnych slovenských samospráv. Do parlamentnej kampane ju zapojiť nemienime, pričom už pripravujeme kampaň o význame sčítania obyvateľov, v ktorej počítame s jej aktivitou. Plánujeme napr. poskytnúť pomoc pri rozmiestňovaní tabúľ so slovenskými názvami obcí a miest, ako aj verejných inštitúcií. Máme tiež ďalšie plány, na ktorých už pracujeme a chceme ich sústrediť na obdobie pred októbrovým sčítaním obyvateľov. Bude mať pre našu komunitu veľký význam, musíme sa ukázať, aby sme mali možnosť všade, kde žijú Slováci, pracovať ďalej pre našu komunitu.

