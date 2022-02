Čo nové so slovenským evanjelickým kostolom?

Uverejnené: piatok, 11. február 2022, 05:47

V posledných januárových dňoch roku 2021 sme s radosťou informovali našich čitateľov, že Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) prevzala budovu bývalého slovenského evanjelického kostola, ktorá sa skrýva vo dvore obklopenom blokom obytných domov na Rákócziho triede v Budapešti.

Obnovenie emblematickej budovy Slovákov v Budapešti prebieha s podporou vlád Maďarska a Slovenska. V jeho priestoroch má vzniknúť Slovenské kultúrne stredisko, ktoré umožní predstavenie histórie a súčasnosti Slovákov v Maďarsku a dôstojné umiestnenie inštitúcií CSSM. V obnovenej budove bude mať miesto Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, Slovenské divadlo Vertigo, Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku, redakcia Ľudových novín a plánované Múzeum Slovákov v Maďarsku. Obnoveniu pôvodnej, náboženskej funkcie bude slúžiť plánovaná slovenská ekumenická kaplnka. Kultúrne stredisko poskytne miesto aj kultúrnym spolkom a umeleckým skupinám, ktoré pôsobia v hlavnom meste.

Rekonštrukcia niekdajšieho evanjelického kostola o rozlohe približne 2300 m2 je obrovský projekt. Navyše budova je začlenená do integrity Lutherovho dvora spoločne s bytovým komplexom, a tak mnohé majetkovoprávne otázky týkajúce sa strechy a fasády bývalého kostola musia byť doriešené s ostatnými spolumajiteľmi domu aj z formálnej stránky. Spýtali sme sa predsedníčky CSSM Alžbety Hollerovej Račkovej, ako prebiehajú organizačné a rekonštrukčné práce rok po prevzatí budovy.

„Ako je známe, na odvrátenie životu nebezpečného stavu a na rekonštrukciu budovy máme k dispozícii niekoľko zdrojov, z ktorých sa tieto práce už začali, a aj v týchto chvíľach prebiehajú. Z prostriedkov, ktoré sme dostali v roku 2020 na kúpu kostola, sa nám zvýšili financie, z ktorých sme odštartovali niektoré prípravné práce projektu, prípravu plánov na odvrátenie životu nebezpečného stavu budovy, i samotnú realizáciu týchto plánov. Prebehlo obstarávanie na tieto práce a boli vybraní podnikatelia, ktorí ich budú realizovať. V spolupráci s Pamiatkovým úradom pripravujeme plány časového harmonogramu a poradia jednotlivých pracovných fáz, na základe ktorých bude nasledovať realizácia ďalších stavebných a rekonštrukčných prác. V rámci tejto realizácie musíme pripraviť inventár hodnôt obsahujúci tie prvky, ktoré budú z fasády budovy odstránené a bude ich treba následne vrátiť na pôvodné miesto, keď už bude prebiehať samotná rekonštrukcia. Dovtedy ich však bude treba uložiť niekam do skladu a potom reštaurovať. Táto fáza prác by sa mala skončiť podľa zmlúv s podnikateľmi do konca marca.

Z prostriedkov, ktoré v roku 2021 poskytli vláda Slovenskej republiky (2 milióny eur) a vláda Maďarska (700 miliónov forintov) sa začne už samotná rekonštrukcia krokmi, ktoré sú pri takejto veľkej investícii obvyklé. Prebehlo už aj obstarávanie na prípravu koncepčného návrhu využitia priestorov, na základe ktorého sa v súčasnosti pripravuje koncepčný plán. Jeho cieľom je upravovať, ako sa dá zabezpečiť, aby všetky funkcie, ktoré v budove chceme mať, mali svoje priestory. Po tom, ako bude schválený, budú vypísané ďalšie verejné obstarávania na prostriedky, ktoré sú k dispozícii na vypracovanie projektov, rôznych povolení, či expertíz, ktoré sú povinné vzhľadom na fakt, že ide o umeleckú pamiatku a pod.

Dobrou správou je, že štátny tajomník Úradu predsedu vlády zodpovedný za cirkevné a národnostné vzťahy Miklós Soltész podpísal dotačnú zmluvu aj na tohtoročných 700 miliónov forintov, a práve pripravujeme finančný plán nákladov. Žiaľ, rapídne stúpli ceny stavebného materiálu i pracovnej sily v stavebníctve vôbec, takže uvidíme, na čo všetko nám budú tieto financie stačiť, a do akej miery bude realita zodpovedať našim pôvodným odhadom. Počítame s tým, že v blízkej budúcnosti by sme tohtoročnú 700 miliónovú sumu mali dostať, a potom na práce plánované z finančných prostriedkov, ktoré máme k dispozícii, vypíšeme verejné obstarávanie.

Ďalšia oblasť, na ktorej pracujeme, je neustála komunikácia so zástupcami obytného domu, ktorého súčasťou je aj budova kostola. V blízkej budúcnosti si sadneme s novým spoločným zástupcom domu a začneme pracovať na novej Zakladajúcej listine, v ktorej už kostol spolu so strechou a fasádou nebudú súčasťou bytového spoločenstva. Keď za pomoci odborníkov z Pozemkového úradu i nášho právneho zástupcu tento nový dokument pripravíme, bude ho treba predložiť pred majiteľov bytov bytového spoločenstva.

Je to veľký projekt, ktorého príprava si vyžaduje veľa energie a času. Netrúfla by som si odhadnúť, kedy prídeme na jeho koniec. Náš architekt, ktorý nám pomáha pri zháňaní odborníkov prichádzajúcich do úvahy, nám práve poslal zhrnutie, ako prebehlo posledné stretnutie s Pamiatkovým úradom. Z materiálu vysvitlo, že úradu nestačí odvrátiť priame nebezpečenstvo, teda rekonštrukcia tých častí fasády, ktoré opadávajú, ale žiada overiť aj to, v akom stave je klenba pod zatekajúcou strechou. Žiaľ, nevidíme pod strechu, nemožno vedieť, čo tam odborníci po odstránení škridlíc nájdu, a preto nie je možné odhadnúť, koľko času si budú vyžadovať práce po zistení stavu klenby. V každom prípade tam, kde už máme zmluvy na niektoré práce, tie prebiehajú dobre, všetko pokračuje podľa stanovených časových harmonogramov. Verím, že sa nám podarí projekt rozbehnúť tak, aby sme sa postupne približovali k nášmu cieľu.“

Za informácie ďakuje Zlatko Papuček

Foto: Andrea Kiššová

