Župné slovenské samosprávy po celej krajine

Župných slovenských samospráv máme v celej krajine päť. Pripočítavame k nim aj zvláštny volený zbor na župnej úrovni, a to Slovenskú samosprávu Budapešti. Práve toto grémium postihol so zmenou vedenia hlavného mesta tvrdý škrt v rozpočte. Kedysi mala samospráva miliónový rozpočet, vďaka ktorému už viac ako 20 rokov mohli budapeštianski Slováci počítať s bezplatným dvojmesačným periodikom, titulom Budapeštiansky Slovák. Ako sa v súčasnosti darí Slovákom v hlavnom meste?

– Dostala sa k nám informácia, že vedenie hlavného mesta Slovenskej samospráve Budapešti (SSB) urobilo škrty v rozpočte, čo tvrdo postihlo volený zbor a ohrozilo veľké spoločné aktivity, na ktoré boli doteraz Slováci v Budapešti zvyknutí. Je to pravda?

– Odkedy bolo zvolené opozičné zoskupenie na čelo hlavného mesta s primátorom Gergelyom Karácsonyom, máme oklieštené príjmy, to je pravda, – odpovedala na otázku predsedníčka SSB Edita Hortiová. – Dostávame určité peniaze na fungovanie. Z toho platíme náklady kancelárie na ulici Akadémia v Budapešti. Túto podporu dostávame od štátu, aj od mesta, ktoré prispieva na naše prevádzkové náklady sumou necelých 450 tisíc forintov mesačne. Z toho vychádzame. Kedysi sme, do predchádzajúcich volieb, však dostávali príspevky na vykonávanie rôznych úloh, ktoré naša samospráva použila na akcie týkajúce sa celej budapeštianskej slovenskej pospolitosti. Bolo to dva a pol milióna forintov, ktoré sme museli oželieť.

– Určité vaše aktivity majú, alebo by aspoň mali mať, svoju kontinuitu. Ako sa vám darí „zaplátať finančné diery“?

– Obraciame sa na rôzne organizácie a uchádzame sa o granty. Napríklad na Správu fondov Gábora Bethlena a tiež na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Hoci v minulom roku bolo pre pandemickú situáciu menej podujatí. Dá sa povedať, že aj dotácií bolo menej. Akcie, ktoré neboli isté, tie ani nedostali finančnú podporu. V tomto roku sme si podali sedem žiadostí o grant na ÚSŽZ, na Správu fondov G. Bethlena päť. Zo správy fondov sme už dostali kladnú odpoveď. Na verdikt ÚSŽZ zatiaľ čakáme. Keď dostaneme aspoň čiastočne pozitívnu podporu zo strany Úradu, väčšie podujatia budapeštianskych Slovákov budeme môcť sčasti zrealizovať. Niekoľko stotisíc forintov každoročne dostávame na naše periodikum Budapeštiansky Slovák od Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku.

– Preto nie je ohrozené vydávanie Budapeštianskeho Slováka?

– Myslím si, že nie. Samozrejme, mimoriadne spásonosné sú príspevky na vydávanie zo strany tých budapeštianskych obvodných samospráv, ktoré dostávajú od svojej obvodnej samosprávy vysoké podpory. Niekoľkými stovkami tisíc forintov podporujú vydávanie slovenské samosprávy II. obvodu, III. obvodu, XIII. obvodu, aj VI. obvod, aj XIV. obvod Zugló, takže sa nám darí pozbierať potrebnú sumu. V minulom roku sme vydali 5 čísel. Nie je to jednoduchá práca získať potrebné peniaze.

– Ako sa vám darí komunikovať s vašou „veľkou“ samosprávou?

– Pozývajú nás na svoje zasadania. Rokovali sme s vedúcou hospodárskeho oddelenia. Osobne som sa stretla s viceprimátorom Gáborom Kerpelom-Froniusom. Obrátila som sa na neho, aj na primátora Karácsonya so žiadosťou o podporu našich tradičných úloh a väčších podujatí. Veľmi bol milý, aj zhovievavý, ale nepochodila som. Povedal, že dotácie nedostaneme, lebo ani oni nemajú dosť. Úzka spolupráca nie je. Naopak, naše dve referentky, ktoré majú za úlohu pomáhať nám na hospodárskom úseku, sú vysokokvalifikované a maximálne ochotné vychádzať nám v ústrety. Ich pomoc je nadštandardná. Vždy si na nás urobia čas. Pomáhajú nám pri vyhodnotení a vyúčtovaní rozpočtu, aj vedia ako formulovať vyhodnotenie činnosti.

– Sú pre nedostatok financií ohrozené podaktoré tradičné podujatia?

– Myslím, že nie. Na všetko, čo zvykneme plánovať, vidím možnosť realizácie, vrátane takých podujatí, na ktoré sa ani nedá žiadať podpora. Napríklad na ples budapeštianskych Slovákov, ktorý plánujeme usporiadať, ale nikdy sme si naň nepýtali grant, Deň žien tiež chceme uskutočniť, plánujeme Zalavár a už sa pripravuje ďalšie číslo Budapeštianskeho Slováka. V marci chceme odhaliť pamätnú tabuľu duchovného Jozefa Viktorina v Kostole sv. Anny v Budíne na Batthyányho námestí, kde pôsobil ako farár, a v lete, pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia, usporiadame konferenciu vo Vyšehrade, kde je pochovaný. Snažíme sa. Už sme začali plánovať a pracovať. Najmä, čo nie je ľahké, robíme vyúčtovania dotácií predchádzajúcich rokov.

Ani ostatné župné slovenské samosprávy nemajú nadbytok

– S čím môže počítať Slovenská samospráva Békešskej župy? – opýtali sme sa predsedníčky zboru Judity Krajčoviczovej.

– Veľmi dobre sa nám spolupracuje s tzv. veľkou samosprávou. Pozývame jeden druhého na väčšie programy. Keď máme problém, môžeme sa obrátiť na kompetentnú osobu a vždy dosiahneme nejaké riešenie.

– Dostávate dotácie navyše zo župných zdrojov?

– Nie, nedávajú nám peniaze. Ale všetko za nás urobia, čo potrebujeme vykonať. Jednotlivé slovenské samosprávy Békešskej župy sa však môžu obrátiť na samosprávu župy so žiadosťou o grant na veľké podujatia. Aj my sa môžeme na župu obrátiť. Kam ich pozveme, tam príde aj predseda župného valného zhromaždenia, i podpredseda, a v ústrety nám vychádza aj prednosta miestneho úradu. Len pochvaľovať si môžem, ako dobre sa nám spolu darí. Keď nám covid nebráni, tak robíme. Verme, že už bude ľahšie.

Či dostáva v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe slovenský župný slovenský volený zbor finančnú pomoc od väčšinového župného orgánu, na to sme sa opýtali predsedníčky Angely Veresovej Gergelyovej.

– Finančnú pomoc nedostávame už druhý cyklus. Ostatné záležitosti, či vo vedení zápisníc, či v korešpondencii, pošty a administratívnych povinností, to vybavia za nás. Prípadne vo vyúčtovaní dotácií nám poskytujú údaje, ktoré potrebujeme k vyúčtovaniu, či v problematických záležitostiach stoja pri nás a pomáhajú nám veci riešiť. Uchádzame sa o granty na kultúrne podujatia od Správy Fondov Gábora Bethlena a VPN ZSM a tiež na slovenské tábory, na ktoré prispievame z vlastných zdrojov. Zo svojich podpôr na úlohy sa snažíme vyhlasovať granty pre miestne slovenské zbory, aby sme podporili ich národnostné aktivity. Preto by neškodilo, keby sme mali viac peňazí, ale inak môžem povedať, že nám župná samospráva vychádza v ústrety.

– Komárňansko-ostrihomská župa podporuje vašu tradičnú činnosť? – opýtala som sa predsedníčky župnej slovenskej samosprávy Alžbety Szabovej.

– Každá národnostná samospráva v našej župe dostáva po 500 tisíc forintov ročne. A sme radi, že dostávame túto sumu na fungovanie, z ktorej aj financujeme potrebné vlastné zdroje. Musíme to však koordinovať a požiadať o súhlas, ak to chceme minúť na činnosť, nielen na prevádzku. Minulý rok sa nám podarilo minúť viac, než bol ročný rámec, preto sme časť tohtoročnej dotácie museli žiadať dopredu. Pochopili našu situáciu a vyhoveli nám. Pri župnej samospráve máme k dispozícii jednu referentku, ktorá nám pomáha s administratívnymi povinnosťami a napríklad aj s vyúčtovaním. Ale už pomaly rozbiehame našu činnosť.

– Ako je to v Novohradskej župe? Pridá župná samospráva slovenskému volenému zboru župy nejaké financie na činnosť alebo fungovanie?

– Nepridá, – odpovedal na našu otázku predseda Slovenskej samosprávy Novohradskej župy Ferdinand Egyed. – Nechce dať, ale asi ani nemá. Zaistia pre nás miestnosť, zaplatia poštovné, vybavia, čo potrebujeme. My však máme vlastné zdroje na fungovanie, aj na úlohy a píšeme žiadosti o granty a podporu. Sme úspešní. Teraz sme dostali od Správy fondov Gábora Bethlena 650 tisíc forintov na dve podujatia.

Ani v Peštianskej župe nepomáha „veľká“ samospráva národnostným samosprávam finančne, ani na fungovanie, ani na vykonávaniu úloh, vysvitlo z rozhovoru s predsedníčkou slovenského zboru Emese Gimesiovou Sokolovou.

– Zabezpečujú nám podmienky, ak potrebujeme sálu, poskytnú nám ju bezplatne, vybavujú za nás administratívnu časť práce, poštovné, telefóny, atď. V Peštianskej župe bolo vytvorených viac ako desať slovenských samospráv, preto dostávame zo štátnych zdrojov dvojnásobnú sumu na fungovanie. Neviem, či by nám na župe poskytli ďalšie finančné zdroje, keby sme potrebovali. Náš doterajší život ovplyvňovala celosvetová pandémia. Chceli sme robiť všeličo, plánovali sme množstvo podujatí, nepodarilo sa. Momentálne si predstavujeme, že podporíme najmä iniciatívu miestnych slovenských samospráv. Obce v našich župách, kde pracujú slovenské volené zbory, sú pomerne vzdialené jedna od druhej. Aj preto by sme chceli usporiadať spoločné stretnutie predsedov zborov, pôvodne sa malo uskutočniť už vlani. Aby sme sa navzájom aj osobne spoznali s tými zástupcami Slovákov v Peštianskej župe, ktorí nie sú členmi spolku Dolina. Na budúci týždeň, možno trochu oneskorene, budeme mať prvé zasadanie, aby sme sa konečne pustili do práce.

