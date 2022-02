Prvé tohtoročné zasadnutie VZ CSSM v duchu príprav na voľby

Uverejnené: streda, 23. február 2022, 10:55

Prvé tohtoročné zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) sa konalo 22. februára v zasadačke Bulharského kultúrneho domu v Budapešti. Uznášaniaschopný zbor schválil návrh 31-bodového programu rokovania, v ktorom rezonovali nastávajúce voľby a správy o minuloročnej činnosti. Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková zablahoželala Zuzanám a Júliám k ich nedávnym meninám a potom sa už poslanci pustili do práce.

Parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik informoval o aktivitách parlamentného národnostného výboru, ktorý od posledného zasadnutia VZ CSSM zasadal iba raz. Pripomenul, že sa vyskytli rôzne anomálie v centrálnom systéme pri registrácii na listinu slovenských parlamentných voličov, preto požiadal poslancov VZ CSSM, aby informovali o podobných prípadoch, a napísali mu, aby sa mohol pokúsiť riešiť tento problém.

Pred tradičnou správou predsedníčky CSSM o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM Alžbeta Hollerová Račková hovorila o tom, že Združenie celoštátnych národnostných samospráv iniciovalo stretnutie s vedúcou Národnej volebnej kancelárie, aby sa dohodli na úlohách samospráv ako nominačných organizácií v súvislosti s voľbami, resp. o tom, ako mieni kancelária informovať voličov o registrácii a hlasovaní národnostných voličov. Podľa nej by bolo od maďarskej politiky veľkorysé, keby národnostní voliči mali možnosť hlasovať aj na národnostnú aj na stranícku listinu. Ale kým sa to tak nestane, chce nabádať členov slovenskej komunity v Maďarsku, aby podporili slovenskú listinu. Svoju správu doplnila o informáciu o stretnutí s poslancami slovenskej samosprávy, predstaviteľmi spolku Vernosť a Kultúrneho domu v Sarvaši, kde sa uskutoční tohtoročný Deň Slovákov v Maďarsku.

Finančný balík

Nasledovali body finančného charakteru. Predsedníčka CSSM poznamenala, že všetky materiály, ktoré predložili VZ na prerokovanie – vrátane finančných – posudzovali výbory CSSM, ktoré pre pandemickú situáciu zasadali online. Poslednou, piatou modifikáciou rozpočtu CSSM a jej inštitúcií za rok 2021 zbor uzavrel vlaňajšie finančné obdobie, v ktorom výdavky a príjmy činili spolu 5 039 269 717 forintov. Tohtoročný prvý rozpočet CSSM a jej inštitúcií ráta zatiaľ s výdavkami a príjmami vo výške 2 551 874 260 forintov, treba však dodať, že táto suma sa zmení počas roka niekoľkokrát v závislosti od podpôr a grantov. Súčasťou materiálu je aj doplnenie príjmov pracovníkov úradu. Ako predsedníčka povedala, podpora na fungovanie samosprávy a jej inštitúcií sa trochu zvýšila, ale situácia sa zhoršila, keď koncom minulého roka vyšli právne predpisy, ktoré presne stanovili, čo sa musí uskutočniť z týchto prostriedkov, alebo z ďalších peňazí, na ktoré CSSM ešte čaká. V prípade povinnosti zvýšiť plat zamestnancom kultúrnych inštitúcií o 20 percent vysvitlo, že sa to nemusí realizovať z ústredného rozpočtu, ale sa treba o tieto peniaze navyše uchádzať priamo na Ministerstve ľudských zdrojov, avšak prostriedky zatiaľ nie sú k dispozícii. Zvýšenie miezd bolo aktuálne aj pre zvýšenie minimálnej mzdy a tzv. mzdového minima, ako aj preto, lebo sú také inštitúcie, ktoré zápasia s nedostatkom pracovných síl z dôvodu nízkych platov. Preto napríklad rozpočet Ľudových novín, kde sú aj v súčasnosti voľné dve pozície – webový redaktor a sekretárka –, bol zvýšený o 20 percent, a nejde iba o mzdový balík.

VZ CSSM následne odsúhlasilo modifikáciu pravidiel odmeňovania predsedníčky, a po schválení plánu verejných obstarávaní sa transformovalo na členské zhromaždenia obchodnej spoločnosti SlovakUm s.r.o., a takto schválili obchodný plán spoločnosti na rok 2022, pravidlá odmeňovania, správu o činnosti spoločnosti, ako aj Verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku v roku 2021. A. Hollerová Račková pripomenula, že konateľ spoločnosti Imrich Fuhl spolu s účtovníčkami pripravil viaceré pravidlá, ktoré regulujú obchodnú činnosť spoločnosti, dozorná rada ich aj prerokovala a schválila, ale pravidlá odmeňovania muselo schváliť aj členské zhromaždenie.

Ďalšou spoločnosťou CSSM je spoločnosť Čabianski Slováci s.r.o., takže VZ sa transformovalo aj na členské zhromaždenie tohto subjektu a schválilo obchodný plán spoločnosti na rok 2022, pravidlá odmeňovania, i správu o činnosti spoločnosti v roku 2021.

Správy o minuloročnej činnosti

Povinnosťou rôznych orgánov CSSM je referovať o svojej minuloročnej činnosti, a tak ďalšiu skupinu rokovacích bodov VZ CSSM tvorili správy – v prvom kole odborných výborov CSSM. Zelenú dostali postupne správy Finančného, Výchovno-vzdelávacieho, Kultúrneho, Mládežníckeho a Náboženského a sociálneho výboru, resp. Výboru pre verejné obstarávanie. Poslanci ďalej schválili správy inštitúcií CSSM, konkrétne Úradu CSSM, ÚKSM, VÚSM, Slovenského divadla Vertigo, KDCSM a Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku. Pri správach o minuloročnej činnosti všetkých inštitúcií prevládali pripomienky súvisiace so zmrazenými plánmi pre pandemickú situáciu v krajine. Poslanci schválili aj správu delegáta CSSM pri Fonde Gábora Bethlena Ondreja Csabu Aszódiho o činnosti v roku 2021, z ktorého vysvitlo, že na podporu fungovania občianskych organizácií spomedzi 345 konkurzov 35 bolo slovenských, z toho 33 platných, ktoré spolu získali 43 500 000 forintov. V prípade podpory kultúrnych a cirkevných aktivít spomedzi 2069 konkurzov bolo 133 slovenských, z nich 130 platných, ktoré získali na usporiadanie svojich podujatí 33 880 000 forintov. Na usporiadanie táborov sa uchádzalo 413 súbehov, z toho 43 slovenských, ktoré získali 40 miliónov forintov.

Poslanci ďalej schválili správu delegátky CSSM v Celoštátnej národnostnej rade pri Ministerstve ľudských zdrojov Marty Papučkovej Glückovej o činnosti v roku 2021, ako aj správy o činnosti slovenskej evanjelickej služby v minulom roku. V prípade katolíkov bol minulý rok kritický, keďže sa nie vždy konali sväté omše, resp. preto, lebo chýbal kantor. Od nového roku však už službu pre slovenských katolíkov vykonáva Vojtech Balik z rímskokatolíckej farnosti v XVII. obvode Budapešti a slúži aj nový kantor – Štefan Nagy z Kolárova.

Súbehy a konkurzy

Po vypísaní súbehu na post riaditeľa Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku a Slovenskej základnej školy, materskej školy a kolégia v Sarvaši sa poslanci VZ CSSM uzniesli o počte skupín a tried v školskom roku 2022/23 v školách prevádzkovaných CSSM, schválili termíny zápisu do materských škôl prevádzkovaných CSSM, a rovnako schválili vymenovanie hospodárov v školách v Sarvaši a v Novom Meste pod Šiatrom, ktoré sú samostatne hospodáriacimi inštitúciami.

Po schválení modifikácie štatútu súbehu CSSM na podporu miestnych aktivít a vydavateľskej činnosti súbeh aj vypísali. Vo výpise sú dve malé zmeny, a to uvedenie ďalšieho údaju o počte voličov na parlamentnú listinu, a odteraz sa môžu uchádzať o grant z CSSM iba tie subjekty, ktoré majú vlastné daňové číslo. Komunitám, ktoré podujatia síce organizujú, ale nemajú vlastné daňové číslo, sa odporúča spolu sa uchádzať s takými spolkami, ktoré daňovým číslom disponujú v danej obci. Poslanci VZ CSSM vypísali aj výzvu na udelenie vyznamenania Za našu národnosť, ktorú nájdete v tomto čísle nášho týždenníka. Ďalej delegovali doterajších členov do kuratória Ceny Štefana Lamiho, a to Annu Komjáthiovú a Katarínu Szabovú Tóthovú, ktorú zároveň menovali aj za predsedníčku kuratória.

Kampaň a škola

Schválili aj návrh na využitie finančných prostriedkov na kampaň v parlamentných voľbách. Situáciu komplikuje fakt, že o výške prostriedkov sa dozvedia až po 16. marci, dokedy je možné sa zapísať na zoznam slovenských voličov, a na základe počtu zaregistrovaných potom prerozdelia peniaze na kampaň jednotlivým nominačným organizáciám (celoštátnym národnostným samosprávam). V rámci kampane sa CSSM aj v tomto roku rozhodla podporiť kultúrne telesá formou usporiadania kultúrnych podujatí. Kultúrne podujatia CSSM usporiadala 25. februára v Dorogu, na rad prídu 11. marca o 17. hod. v Pálháze, 12. marca o 15. hod. v Pišpeku, 18. marca o 18. hod. v Dabaši-Šáre, 19. marca o 15. hod. v Békešskej Čabe. Vystúpenie formácie BANDA Slovakia zo Slovenska a slávnostná recepcia sa uskutoční 25. marca o 17. hodine v Bulharskom kultúrnom dome (1097 Budapest, Vágóhíd u. 62). Podrobný program nájdete na našej webovej stránke www.luno.hu.

Posledným riadnym bodom rokovacieho programu VZ CSSM bolo rozhodnutie o podpore snahy Slovenskej samosprávy v Tatabányi-Bánhide o prevzatí prevádzkovania Základnej školy Móra Jókaiho v tomto meste. V čase našej uzávierky ešte prebiehali rokovania o tejto chvályhodnej iniciatíve slovenského zboru. O ich vývoji vás budeme informovať.

V bode Rôzne predsedníčka A. Hollerová Račková informovala poslancov VZ CSSM o zmluvách súvisiacich s rekonštrukciou evanjelického kostola na Rákócziho triede v Budapešti. O morálnej povinnosti byť zapísaný aj na parlamentnú listinu slovenských voličov hovoril O. Cs. Aszódi, ktorý zároveň vyslovil aj požiadavku, aby sme boli znovu jednotní, ako počas volieb do národnostných samospráv pred tromi rokmi. Etelka Rybová sa vyjadrila tiež k tejto téme, keď sa priznala, že musí zrevidovať svoje tvrdenia, že Slováci v Maďarsku nebývajú v Budapešti, ale na vidieku, totiž v hlavnom meste je oveľa väčší počet prihlásených na parlamentnú listinu ako na vidieku. Ako poznamenala, sú aj také obce, kde je napríklad aj škola v prevádzke slovenskej samosprávy a predsa je tam málo registrovaných, alebo vôbec nikto na parlamentnej listine. Gyöngyi Bajnoková Képesová oznámila dobrú správu, podľa ktorej Slovenská samospráva v Šámšonháze preberá materskú školu. Podpredseda CSSM Ondrej Horváth požiadal o to, aby sa rokovalo o obnovení nultého prípravného ročníka na Ústave jazykovej a odbornej prípravy UK v Bratislave, ktorý pred rokmi znamenal veľkú pomoc pre študentov z Maďarska v prehĺbení znalosti odborných termínov.

Eva Fábiánová

Foto: autorka