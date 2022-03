V Níži ukončili prvú etapu rekonštrukcie školy

Uverejnené: piatok, 04. marec 2022, 05:16

V posledných februárových dňoch sa v novohradskej Níži konala dojemná slávnosť. 23. februára odovzdali a posvätili komunitné priestory Základnej školy Kálmána Mikszátha, ktorá je od roku 2016 v správe miestnej Slovenskej národnostnej samosprávy. Len odzvonilo po prvej hodine, keď sa v spoločenských priestoroch v pivnici popri hostiteľkách, predsedníčke Slovenskej národnostnej samosprávy v Níži Zuzane Kučerovej a riaditeľke školy Eve Sztankovej Steflikovej zišli významní hostia.

Popri predsedníčke Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbete Hollerovej Račkovej a slovenskom hovorcovi Národného zhromaždenia Maďarska Antonovi Paulikovi prišli tí, bez ktorých by sa finančná časť významnej rekonštrukcie v hodnote 100 miliónov forintov nebola mohla uskutočniť: štátny tajomník Úradu predsedu vlády zodpovedný za cirkevné a národnostné vzťahy Miklós Soltész, a tiež parlamentný poslanec za II. volebný obvod Novohradskej župy Mihály Balla. Prítomní boli popri starostovi obce Gáborovi Stevóovi aj ďalší predstavitelia vlády a cirkvi, ako aj národnostných samospráv Novohradskej župy a okolitých obcí.

Počas prvej fázy rekonštrukčných prác, ktoré spadali do odbornej kompetencie architekta a mimochodom niekdajšieho žiaka školy Ákosa Szepesiho, okrem iného izolačnými vrstvami zastavili podmokanie budovy, zrekonštruovali komín, uskutočnili zatepľovacie práce a suterén zmenili na komunitný priestor.

Štátny tajomník Miklós Soltész na slávnosti povedal, že na investície na rekonštrukciu školy v ostatných rokoch venovali takmer 100 miliónov forintov. „Jeden a pol roka tvrdej práce prinieslo krásny výsledok“, konštatoval. Politik dodal, že Slováci v Maďarsku sú po stáročia verní obyvatelia krajiny, za čo sa chce vláda poďakovať touto pomocou. Ako zdôraznil: „Investícia sa mohla uskutočniť vďaka tesnej spolupráci s vedením slovenskej národnosti v Maďarsku počas uplynulých rokov. Ak dokončíme, čo sme si stanovili, druhú, aj tretiu etapu rekonštrukcie nížanskej školy, tiež investície v škole, ktorú spravuje Slovenská národnostná samospráva v Alkári, môžeme povedať, že sme splnili, čo sme si predsavzali,“ povedal Miklós Soltész. „To však neznamená, že ďalej nebudeme mať úlohu, že nebudeme mať ďalšie vytýčené ciele. Budeme pokračovať v obnove škôl. Ďalšou dôležitou oblasťou je kultúra. Slovenská národnosť urobila obrovský krok vpred. Uskutočnila niektoré svoje vlastné plány, ciele,“ podotkol politik. „Čiastočnou alebo úplnou rekonštrukciou prešlo aj päť dvojjazyčných slovenských škôl spravovaných Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku,“ dodal štátny tajomník a tiež pripomenul obnovu kostolov v tridsiatich obciach obývaných slovenskou národnosťou v Maďarsku, ku ktorej buď ešte len v ostatnej dobe pristúpili, respektíve mnohé už aj dokončili. Politik poukázal na to, že pod vedením CSSM čaká na slovenskú národnosť mimoriadne náročná úloha, najväčšia za uplynulé roky, vybudovanie slovenského kultúrneho centra v bývalom evanjelickom kostole na Rákócziho triede v Budapešti, ktorého prestavba na kultúrne účely sa práve začína.

Nech majú deti veľa radosti

Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková pripomenula uplynulých dvadsať rokov, keď sa začalo budovanie systému národnostného školstva, založeného na zodpovednosti a práci slovenských národnostných samospráv. Tento proces po prevzatí dvojjazyčných škôl celoštátnym voleným zborom pokračoval tým, že niektoré miestne slovenské samosprávy pocítili zodpovednosť za ďalší osud škôl v ich obci, cítili potrebu a silu urobiť krok k získaniu práva spravovať ich. Určite by to všetko nebolo možné bez morálnej a finančnej dotácie vlády, ktorá tieto iniciatívy vždy podporila. „Chcem sa za to aj touto cestou osobne poďakovať štátnemu tajomníkovi Miklósovi Soltészovi a jeho kolegom, veď ako povedal, je to výsledok úspešnej spoločnej práce“, dodala predsedníčka CSSM. „Som presvedčená, že pred nami stojí ešte veľký kus práce, lebo model nížanskej školy môže byť príkladom pre ďalšie národnostné školy a národnostné samosprávy. Odvtedy, ako slovenská samospráva pred niekoľkými rokmi prevzala túto školu do prevádzky, sa zvýšil počet detí zo 110 na vyše 170. Nárast počtu žiakov jednoznačne hovorí o tom, ako sa v škole pracuje. Pomáhame v tom, aby sa deti dostali do tejto školy aj z okolitých obcí. Naša pomoc, prístup vedenia obce a školy a finančná podpora zo strany vlády predurčuje, aby bol tento náš spoločný projekt úspešný. Určite sa budeme tešiť, keď túto našu snahu podporí aj Slovenská republika tým, že nám pomôže zabezpečiť personálne podmienky skvalitnenia výučby slovenského jazyka a pestovania slovenských tradícií v kruhu mládeže,“ povedala Alžbeta Hollerová Račková, ktorá hlavne deťom popriala veľa radosti v tejto ojedinele krásnej, obnovenej škole.

Parlamentný poslanec Mihály Balla vo svojom príhovore zdôraznil, že rekonštrukciou školy v budove niekdajšieho kaštieľa Reviczkých sa zachraňujú hodnoty viacnásobne. Bola obnovená historická budova, ktorá zároveň pomáha zachovávať slovenské národnostné hodnoty v Níži, pričom obohacuje a spestruje aj maďarskú kultúru. Politik tiež povedal, že k druhej etape obnovy prispeje fond programu zveľaďovania Maďarskej dediny sumou 80 miliónov forintov.

Druhá etapa za 80 miliónov

Predsedníčka slovenského voleného zboru v Níži Zuzana Kučerová, pod jej vedením samospráva spravuje Základnú školu Kálmána Mikszátha, konštatovala, že budova je chránená pamiatka, preto bolo potrebných veľa povolení a úprav. A to dosť sťažovalo, a neraz hatilo prácu. Vynikajúcu prácu odviedla stavebná firma pod vedením Jánosa Kissa, ktorého spolupracovníci robili aj po sobotách a nedeliach, aby dodržali termín odovzdania. V druhej etape prác bude zrekonštruovaný plášť podstrešia, klampiarske práce, odkvapy a odvod dažďovej vody, dva balkóny a terasa. Odovzdanie naplánovali na august tohto roku, keď bude škola oslavovať 60. výročie svojho vzniku. V tretej, poslednej fáze dokončia obnovu fasády tejto hodnotnej historickej budovy.

Komunitné priestory posvätil farár Ladislav Radoš, ktorý pôvodne pochádza z Neniniec na Slovensku. Vie po slovensky a slovenská samospráva očakáva, že pán farár bude slúžiť aj v slovenčine.

K slávnostnej atmosfére prispeli svojím nadšeným a pekným vystúpením aj žiaci. Druháci recitovali a prezentovali sa detskými hrami a spevom ľudových piesní a školský spevokol rozozvučal svoj repertoár pod taktovkou zbormajsterky Natálie Demkovej.

Erika Trenková

Foto: autorka