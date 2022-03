Dorog bol prvou zastávkou predvolebného kultúrneho zájazdu

Uverejnené: piatok, 04. marec 2022, 05:18

Sme pred parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 3. Apríla. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) si namiesto tradičnej politickej kampane zvolila formu kultúrnych zájazdov, aby oslovila slovenských voličov v Maďarsku slovenskou kultúrou. Už aj pred štyrmi rokmi sa na „kortešačkách“ konali slávnostné koncerty a vystúpenia našich známych i menej známych kultúrnych telies s veľkým úspechom.

Prvou zastávkou kultúrneho zájazdu bol Dorog. V Osvetovom dome A. Józsefa sa zišli Slováci z Komárňansko-ostrihomskej župy, Pilíša a Bakonského regiónu. Pozvaných hostí privítala poslankyňa Valného zhromaždenia CSSM z Tardoša Erika Kissová Töröková. S výsledkami uplynulého štvorročného obdobia a plánmi na nasledujúci cyklus oboznámili prítomných vedúci kandidačnej listiny CSSM Anton Paulik. Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka nášho najvyššieho voleného zboru, ktorá je zároveň nominačnou organizáciou, hovorila o potrebe aktívnej účasti voličov za slovenskú národnosť. V kultúrnom programe sa predstavili Ženská spevácka skupina z Čívu, Banícky dychový orchester zo Šárišápu, reprezentanti folklórnej skupiny Trnka, duo Martin Hubaček a Dominik Todorov a tanečníci folklórnej skupiny Panónia z Malej Tarče.

Po dlhom čase opäť na scéne

Za prijatie pozvania na podujatie kultúrneho zájazdu poďakovala členka VZ CSSM Erika Kissová Töröková. Pripomenula, že hoci uplynulé obdobie bolo ťažké nielen pre folklórne súbory, ale aj pre tých, ktorí v Dorogu sedeli v hľadisku, mohlo sa nám výrazne uľaviť, že sme mohli byť opäť spolu. Zároveň vyzvala účastníkov podujatia, aby boli aktívni a hlasovali na národnostnú listinu, „aby sa slovenský predstaviteľ mohol zasadiť za vec slovenskej národnosti v maďarskom parlamente, aby sa mohol pričiniť o zachovanie jazyka našich predkov, fungovanie našich škôl v dobrých podmienkach, s dobrými učiteľmi, aby slovenská národnosť mala nielen minulosť, ale aj budúcnosť,“ povedala na záver svojho prejavu členka VZ CSSM a predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Tardoši Erika Kissová Töröková.

V mene CSSM sa zúčastneným prihovorila predsedníčka zboru Alžbeta Hollerová Račková. Poukázala na to, že jarný kultúrny zájazd je netypickou formou predvolebnej kampane. Cieľom je, podobne ako to bude aj na ďalších zastávkach kultúrneho zájazdu, predstaviť členom slovenskej komunity a jej sympatizantom naše kultúrne bohatstvo. Po dvojročnej prestávke zapríčinenej celosvetovou pandémiou koronavírusu, v spolupráci s Ústavom kultúry Slovákov v Maďarsku preto vytvorili príležitosť na stretnutia s kultúrnymi telesami. V aprílových parlamentných voľbách si aj slovenská národnosť bude voliť zástupcu v parlamente. Podľa volebných pravidiel môže mať každá národnosť jednu listinu kandidátov. Zostavujú ju celoštátne samosprávy. Kandidát na prvom mieste bude zastupovať našu komunitu v národnom zhromaždení počas nasledujúceho parlamentného cyklu. „Listina schválená Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku v novembri 2021 má symbolický odkaz. Na jej čele stojí Anton Paulik, ktorý v uplynulom volebnom cykle pôsobil ako parlamentný hovorca slovenskej národnosti. Po ňom nasleduje celé Valné zhromaždenie našej samosprávy v tom poradí, ako poslanci figurovali na spoločnej celoštátnej kandidačnej listine v národnostných voľbách v roku 2019. Poslanci troch veľkých nominačných organizácií, ktoré sa pred dvoma rokmi zhodli na spoločnom postupe vo voľbách, chceli týmto gestom opätovne potvrdiť svoju odhodlanosť spolupracovať v prospech slovenskej národnosti,“ priblížila predsedníčka CSSM stav a dôvody zostavenia spoločnej kandidačnej listiny nominujúcich organizácií. Dodala ešte, že s nastávajúcim slovenským zástupcom v parlamente bude náš najvyšší volený zbor spoločne pracovať na zabezpečení finančných podmienok pre dotiahnutie nášho veľkého projektu, vybudovania Slovenského kultúrneho centra v bývalom evanjelickom kostole na Rákócziho triede v Budapešti a na vytvorení právnych podmienok na realizáciu založenia domova dôchodcov pre našich seniorov. Okrem vyslovenia ďalších predsavzatí a veľkolepých spoločných úloh celoštátnej samosprávy s parlamentným hovorcom Alžbeta Hollerová Račková vyzvala účastníkov kultúrneho popoludnia, aby svojimi hlasmi podporili slovenskú listinu. Preto je však potrebné, aby sa Slováci v Maďarsku aktívnejšie hlásili na zoznam slovenských voličov. Po kultúrnom programe tak mohli urobiť tí, ktorým sa to doteraz z regiónu Pilíša, bakonskej oblasti, či Komárňansko-ostrihomskej župy nepodarilo. Mimochodom, možnosť prihlásiť sa na zoznam budú mať aj účastníci ďalších kultúrnych zájazdov, ktoré sa budú konať v Pálháze, Pišpeku, Dabaši-Šáre a v Békešskej Čabe počas nadchádzajúcich týždňov. Záujemcom pomôžu pri registrácii členovia Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku. Podpora slovenských voličov vo forme ich hlasov dodajú nášmu zástupcovi váhu, ktorú bude potrebovať v nasledujúcom období počas práce v prospech slovenskej národnosti v Maďarsku.

Potrebná je podpora slovenských voličov

Doterajší hovorca a vedúci kandidát na listine Anton Paulik vo svojom príhovore konštatoval, že všetci, ktorí sa zaujímali o dianie v parlamente a v komunite Slovákov v Maďarsku ho už spoznali. Vytvoril si tesný pracovný vzťah s vedúcimi predstaviteľmi CSSM, členmi Valného zhromaždenia, ale aj s miestnymi volenými zbormi a spolkami. Angažoval sa počas modifikácie národnostného zákona, zapájal sa do prípravy zmien školského a vysokoškolského zákona a bol pri tom, keď sa zvyšovali finančné položky dotácií, ktoré umožňujú pracovať našim samosprávam, organizáciám a inštitúciám. Vďaka tomuto úsiliu po celej krajine dochádza k rekonštrukciám budov našich škôl, kostolov, oblastných domov a ďalších inštitúcií a vznikajú nové komunitné priestory. To neznamená, že si nastávajúci slovenský zástupca v maďarskom parlamente bude môcť spokojne zložiť ruky do lona. Nastal čas znova premyslieť celý systém financovania národnostných aktivít a samosprávami prevzatých inštitúcií, pre ktoré bude nutné zabezpečiť zdroje na ich úspešný chod. Je tiež dôležité lobovať za zjednodušenie pravidiel hospodárenia a vyúčtovania získaných dotácií. Úlohou hovorcu bude tiež pružne reagovať na obsah pripravovaných právnych noriem, nech sa nestane, aby na jednej strane bolo pripravené právne zázemie na rozšírenie kultúrnej autonómie slovenských komunít v Maďarsku a na druhej strane nové zákony obmedzili ich činnosť a možnosti. Preto potrebuje kandidát na post slovenského zástupcu v maďarskom zákonodarnom zbore patričnú podporu slovenských voličov, aby sme sa jeho prostredníctvom mohli vyjadriť k právnym normám, ktoré sa týkajú nášho života.

Platforma prezentácie kultúrnych telies

Po oficiálnych prejavoch vystúpili speváčky, muzikanti a tanečníci. Ako prvá predstavila svoje umenie Ženská spevácka skupina z Čívu, založená v roku 1970 na podnet súťaže Vyletel vták, ktorú organizoval Maďarský rozhlas. Vedúcou skupiny je Rozália Keleczová a v repertoári má najmä pilíšske slovenské pesničky, ľudové piesne zo Slovenska, diela zo zbierky slovenských ľudových spevov Bélu Bartóka. Po čívskych ženách sa chopili svojich nástrojov členovia storočného Baníckeho dychového orchestra zo Šárišápu. Dynamickí muzikanti vyhrávali slovenské polky, valčíky a tango, ale účastníkov kultúrneho zájazdu potešili Šárišápskym baníckym pochodom, ktorý zložil hudobný skladateľ Miklós Szilágyi špeciálne pre tento orchester pri príležitosti storočnice telesa. Dirigoval Tibor Szladik. Po dychovke na pódium nastúpili tanečníci z Malej Tarče. Seniorská zložka 150 členného folklórneho súboru Panónia najprv zadupkala tance z Horehronia a kým sa prezliekli do tarčianskeho kroja, lebo aj malotarčianske choreografie predstavili publiku, spevuchtivé obecenstvo zabával trubkár a spevák Martin Hubaček a jeho spoločník s harmonikou Dominik Todorov. Obaja sú skalnými členmi folklórnej formácie Trnka z Čívu. Diváci v hľadisku, ale najmä čívske a tardošké ženy so spevavou súčasnosťou a minulosťou sa veselo pridávali do spevu žartovných pesničiek v podaní veselého dueta. Prvá zastávka kultúrneho zájazdu skončila pohostením, a debatami účastníkov a rozhovormi priateľov, ktorí sa dávno nevideli.

Erika Trenková

Foto: autorka