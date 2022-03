Predvolebný kultúrny podvečer v Dabaši-Šáre

Uverejnené: piatok, 25. marec 2022, 09:25

V Dabaši-Šáre sa stretli budúci voliči nastávajúceho slovenského hovorcu maďarského parlamentu v podvečer 18. marca. Priestory kultúrnej sály Pútnického a osvetového strediska v mestskej časti Dabaš naplnili Slováci alebo aspoň ich sympatizanti takmer do posledného miesta na pozvanie Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, aby si vypočuli príhovor predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbety Hollerovej Račkovej.

Okrem iného povedala, že listina schválená CSSM v novembri 2021 má aj symbolický odkaz, lebo na nej figuruje celé Valné zhromaždenie našej samosprávy v tom poradí, ako poslanci troch nominačných organizácií zaujali miesta na spoločnej celoštátnej kandidačnej listine v národnostných voľbách v roku 2019. Na čele volebnej listiny stojí Anton Paulik, parlamentný hovorca slovenskej národnosti uplynulého volebného cyklu. Náš doterajší reprezentant v maďarskom Národnom zhromaždení poukázal na svoje doterajšie zásluhy v maďarskom parlamente a informoval prítomných aj v Dabaši-Šáre o svojom programe, ktorého uskutočnenie si predsavzal. Popri ďalších snahách chce aj v nasledujúcom cykle pružne reagovať na obsah pripravovaných nových zákonov, „aby ani náhodou neboli prijaté nové právne normy, týkajúce sa nášho života bez toho, aby sme sa mohli k nim vyjadriť, aby sme ich mohli prispôsobiť očakávaniam Slovákov v Maďarsku.“

V mene regiónu, ktorý zorganizoval podujatie, sa prítomným prihovorila predsedníčka kultúrneho výboru CSSM Katarína Szabová Tóthová. Konštatovala, že sme na najlepšom mieste, v Šáre, kde sa hádam najlepšie zachoval jazyk našich predkov, kde aj mladí používajú slovenské výrazy. Možno preto, lebo sa v škole vyučuje slovenčina, ako aj v Čemeri a záujem by bol aj v Čomáde. Podľa K. Szabovej Tóthovej na zozname slovenských voličov je z tohto regiónu zaregistrovaných 1965 Slovákov. Zato k slovenským voličom v tohtoročných parlamentných voľbách sa prihlásilo len 165. Možno sa tento nedostatok podarilo „odpracovať“ ešte v ten večer, keď sa na javisku vystriedali talentované a pracovité skupiny rozdávajúce radosť a pocit spolupatričnosti. Na úvod „prevalcovala“ obecenstvo ľudová hudba z Vacova Tarsoly, po našom Kapsa, ktorá vznikla pred dvanástimi rokmi. Formácia, v ktorej hrajú aj traja muzikanti zo slovenských rodín, hneď začala zbierať ocenenia odbornej verejnosti a popularitu laického publika. V Šáre sa predstavili najmä ukážkou skladieb z platne Na brehu potoka. Miestna skupina Borovenka vznikla v roku 2008 a dnes má 12 členov. Pod vedením Adriany Juráčikovej Mrázovej a umeleckým vedením Judity Bitaiovej a Sándora Kovácsa ukázali, že vedia tancovať nielen miestne čardáše a marš, ale aj choreografiu z Raslavíc. Borovenku na javisku vystriedala vychýrená ečerská skupina Zelený veniec pod vedením Gábora Lukicsa. Tancovali choreografie slovenského folklóru zo Šariša, stredného Slovenska i okolia Myjavy a Bratislavy. Členky speváckej skupiny Rozmarín zo Šáre od roku 1999 zachovávajú miestne slovenské tradície. Teleso vedie Terézia Bálintová Gagarinová. Za roky svojho pôsobenia zaslúžene nazbierali všakovaké ocenenia. V naškrobených sukniach museli celý večer stáť, aj pred vystúpením, aj po ňom. To ich však vôbec nestiesňovalo. A vonkoncom im to neprekážalo, aby sa neúnavne zhovárali medzi sebou, ako aj s každým, s kým sa dalo, po slovensky. Aj pred vystúpením, aj po ňom...

E. Trenková

Foto: autorka

