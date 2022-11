Uzavretie roka i plány do ďalšieho – Zasadalo Valné zhromaždenie CSSM

Uverejnené: streda, 30. november 2022, 13:30

Posledné tohtoročné zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) sa konalo v sídle nášho najvyššieho voleného zboru 29. novembra. Uznášaniaschopné grémium sa po odhlasovaní návrhu programu rokovania pustilo do práce.

Zasadnutie už tradične odštartoval informovaním o činnosti parlamentného Výboru pre národnosti v Maďarsku parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik. Ako poznamenal, čitatelia našich novín majú prehľad o činnosti výboru z pravidelnej rubriky Zápisky hovorcu. Za hlavnú výzvu posledných týždňov označil sčítanie obyvateľov, ktorého výsledky ešte nie sú známe, ale vyjadril svoj optimizmus, že sme ho ako národnosť zvládli úspešne. V závislosti od výsledkov sčítania potom výbor plánuje pripraviť návrh novely národnostného zákona – zmeny by sa mali týkať hlavne volebných postupov. Čo sa týka financií do budúcnosti, veľa sa bude odvíjať od toho, či Maďarsko dostane zadržané financie z fondov Európskej únie, takže do budúcnosti musíme mať na zreteli aj túto situáciu a byť pripravení. Spomenul ďalej, že vzhľadom na zvýšené režijné náklady v Maďarskom vestníku vyšlo 24. novembra uznesenie vlády o spôsobe podpory národnostných škôl, aby im pomohli s uhradením nákladov. Na túto tému nadviazala predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková v rámci svojej správy o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM. Ako predsedníčka Združenia národnostných samospráv v Maďarsku sa totiž zúčastnila na spoločnom zasadnutí s parlamentným Výborom pre národnosti, na ktorom sa preberala aj táto téma. Na všetky deti v škôlkach a na žiakov dostanú celoštátne národnostné samosprávy kompenzáciu 19 600 forintov na tri mesiace, vrátane škôl, ktoré sú v prevádzke miestnych národnostných samospráv, pričom do podpory sa nezarátajú deti na internáte. To znamená, že cez Fond Gábora Bethlena budú distribuovať tieto sumy celoštátne národnostné samosprávy. „V našom prípade to bude pre všetky naše školy približne 30 miliónov forintov, pričom naše náklady navyše činia od októbra do decembra niečo vyše 60 miliónov, a k tomu ešte prichádzajú straty na strave, ktoré sú na úrovni roka okolo 80 miliónov forintov a na úrovni posledných štyroch mesiacov 61 miliónov. Hľadáme riešenie,“ povedala predsedníčka, dodajúc, že sa spoločne s národnostnými kolegami obrátia listom na kompetentných štátnych tajomníkov. Taktiež sa vyjadrila k problematike modifikácie tzv. civilného zákona bez konzultácie so zástupcami národností, ktorú načrtol A. Paulik. Dodatočne vysvitla zmena, ktorá zaviedla novú kategóriu „národnostný spolok“ a podľa návrhu, ktorý je predmetom aktuálnej modifikácie národnostného zákona, nominačnou organizáciou v národnostných voľbách môže byť iba spolok, ktorý je registrovaný ako národnostný spolok. Pričom ide o novú kategóriu a žiadna národnosť nedisponuje tzv. národnostnými spolkami, ktoré by navyše mali byť založené minimálne tri roky pred voľbami, čo teda v praxi znamená, že v nasledujúcich národnostných voľbách by žiadna národnosť nemala nominačnú organizáciu. Na vyriešenie tohto problému aktívne tlačia zastupiteľstvá našich národností spolu s parlamentným výborom.

Po schválení správy nasledovala modifikácia rozpočtu CSSM a jej inštitúcií za rok 2022. Suma príjmov a výdavkov podľa prijatého dokumentu činí 5 331 625 618 forintov, ale pre momentálne nevyspytateľné náklady súvisiace so zvýšenými cenami energií určite bude nutné rozpočet upraviť. Financií sa týkal aj ďalší rokovací bod. Keďže na Úrade vlády tohto roku neexistoval rámec, z ktorého by prichádzala podpora kamenných divadiel na prípravu predstavení v národnostných jazykoch, čo sa dotklo aj sarvašského divadla Cervinus Teátrum, CSSM sa po konzultácii s právnikmi rozhodla pripraviť dotačnú zmluvu na podporu slovenských predstavení, ktoré sa zrodili počas roka. Poslanci ju, samozrejme, odhlasovali.

Koncom roka sa práca nekončí, CSSM plánuje už svoju budúcoročnú činnosť, a tak v ďalších bodoch nasledovalo schválenie plánov zasadnutí Valného zhromaždenia CSSM a pracovných plánov jednotlivých výborov a inštitúcií CSSM na rok 2023. Následne sa VZ pretransformovalo na členské zhromaždenie dvoch obchodných spoločností CSSM. V tejto úlohe najprv schválilo pracovný plán Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti SlovakUm s. r. o. na rok 2023, a následne rozhodlo o dodávateľovi tlačiarenských služieb pre týždenník Slovákov v Maďarsku, Ľudové noviny. Samozrejme, aj v tejto oblasti došlo k rapídnemu zdražovaniu pre zvýšenie cien energií a papiera. Predsedníčka CSSM preto navrhla diskusiu na otázku zvýšenia ceny predplatného periodika v rámci posledného bodu „Rôzne“. Poslanci napokon prijali cenovú ponuku doterajšieho dlhoročného partnera, spoločnosti Croatica. VZ rozhodovalo aj o audítorovi spoločnosti SlovakUm s. r. o., a to v tom zmysle, že jej služby bude v budúcnosti poskytovať spoločnosť a nie fyzická osoba. V súlade s touto zmenou došlo zároveň k modifikácii zakladajúcej listiny spoločnosti. Podobná zmena nastala aj v prípade spoločnosti Čabianski Slováci s. r. o., pri ktorom poslanci schválili aj pracovný plán na rok 2023.

Poslanci už opäť ako členovia VZ CSSM následne zvolili za členov Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Alžbetu Hornokovú Uhrinovú, Annu Ištvánovú, Evu Horváthovú Farkašovú, Júliu Szabovú Marlokovú, Orsolyu Szabovú, Ľuboša Kačírka, Miroslava Kmeťa a Ladislava Lenovského.

Témou štrnásteho rokovacieho bodu bolo rozhodovanie o dejisku osláv Dňa Slovákov v Maďarsku v roku 2023. Na základe rozhodnutia poslancov sa najväčší sviatok našej Slovače po roku 2010 vráti do Novohradu, konkrétne do obce Níža. Predposledným rokovacím bodom bolo schválenie modifikácie plánu verejných obstarávaní CSSM. Keďže prebiehajú prípravné práce rekonštrukcie bývalého slovenského evanjelického kostola na Rákócziho triede v Budapešti, zmena sa týka zamerania verejných obstarávaní na čím skoršiu realizáciu potrebných prác.

V záverečnom bode „Rôzne“ sa poslanci venovali o. i. problematike nášho školstva, ktoré na každom stupni sužujú ťažkosti – z tretiny materských škôl, kde sa vyučuje slovenčina, niet kam ísť na základnú školu, lebo je príliš ďaleko, podobná je situácia okolo základných škôl a našich dvoch gymnázií a aj počet učiteľov – slovenčinárov sa rapídne znižuje a niet dorastu. Budúci rok by mohol patriť práci na vytvorení usporiadaného systému. Venovali sa ďalej medzinárodným aktivitám CSSM: konferencii Federálnej únie európskych národností (FUEN), Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí a Slovanskému semináru vo Viedni, na ktorých zastupovali CSSM a zároveň Slovákov v Maďarsku viacerí poslanci. Všetci sa podelili s prítomnými o informácie z týchto podujatí. Napokon sa poslanci venovali ešte spomínanej téme predplatného Ľudových novín, ktoré sa minimálne za posledných desať rokov nezvýšilo. Prítomná šéfredaktorka týždenníka Eva Fábiánová upozornila, že akékoľvek rozhodnutie sa v tejto téme zrodí, do platnosti môže vstúpiť až od roku 2024, keďže Maďarská pošta žiada údaje o predplatnom každý rok do októbra a predplatitelia si už noviny objednali za súčasnú sumu. Návrh zvýšenia predplatného odôvodnila faktom, že iba tlačiarenské náklady jediného výtlačku stoja 250 forintov, kým predplatné je v súčasnosti 200 forintov za číslo. Pričom netreba zabúdať ani na režijné náklady či personálne výdavky redakcie. Preto navrhla zvýšiť predplatné na 300 forintov.

Na záver posledného tohtoročného zasadnutia VZ CSSM poslanci dostali výtlačok najnovšieho vydania obľúbenej ročenky našich Slovákov, Nášho kalendára na rok 2023, ktorý by nemal chýbať pod žiadnym vianočným stromčekom.

Zlatko Papuček

Foto: Eva Fábiánová