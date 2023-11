Slováci z Komárňansko-ostrihomskej župy sa stretli v Šárišápe

Uverejnené: piatok, 24. november 2023, 09:20

V Knižnici kultúrneho domu v Šárišápe sa 7. novembra konalo vysunuté zasadanie Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy. Predsedníčka Alžbeta Szabová privítala členov župného voleného zboru. Pozvanie prijala aj predsedníčka tardošskej slovenskej samosprávy, zároveň členka Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSSM) a školského výboru CSSM, ktorá je riaditeľkou ZŠ v Tardoši Erika Kissová Töröková. Rokovanie prebiehalo podľa vopred stanoveného programu.

V prvom bode A. Szabová podala správu o udalostiach medzi dvomi zasadaniami. Ňou navrhnutú modifikáciu rozpočtu na rok 2023 poslanci jednomyseľne schválili. V ďalšej časti rokovania sa poslanci dohodli o konkrétnych organizačných úlohách týkajúcich sa predadventného večierka, ktorý sa uskutočnil 26. novembra v Osvetovom stredisku A. Józsefa v Dorogu. V programe vystúpili formácie FS Furmani z Nitry a folklórna skupina Jelenčan z Jelenca. Cestovné náklady hradili miestne slovenské samosprávy. Poslanci sa jednohlasne dohodli a prijali uznesenie o usporiadaní a termíne budúcoročného podujatia Pieseň chrámu. O dejisku podujatia zatiaľ nerozhodli.

Predsedníčka v bode Rôzne oznámila, že na 2. decembra Mestský odbor Matice slovenskej pozýva Slovákov z Komárňansko-ostrihomskej župy do Komárna. Program dňa má končiť divadelným predstavením. Cestovné bude hradiť župná samospráva, ktorá objedná spoločný autobus.

Zasadnutie Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy pokračovalo verejným zasadnutím. Predsedníčka zboru A. Szabová privítala účastníkov, predsedov a poslancov slovenských samospráv župy a vedúcich kultúrnych telies. Zároveň poďakovala predsedníčke Slovenskej národnostnej samosprávy v Šárišápe Kataríne Huberovej Kisgyőriovej za pomoc pri organizovaní župného stretnutia. V správe o činnosti župnej slovenskej samosprávy A. Szabová oboznámila prítomných s udalosťami od posledného zasadania, ktoré sa konalo 20. októbra 2022 v Číve. O činnosti zboru pravidelne informujeme čitateľov v Ľudových novinách. „Hneď na začiatku roka 2023 sme stanovili činnosť voleného zboru. Okrem iného sme prijali náš pracovný plán a plán programov na tento rok. Rozhodli sme o obnovení podpísania dohody o spolupráci s Krajským osvetových strediskom v Nitre. Podpísali sme zmluvu o spolupráci medzi Slovenskou samosprávou Komárňansko-ostrihomskej župy a Nemeckou samosprávou župy. Pripravili sme denný poriadok štyroch zasadnutí, určili sme miesto a termín vysunutého zasadnutia v Orosláni a verejného zasadnutia v Šárišápe,“ konštatovala A. Szabová. V ďalšej časti podrobne informovala o mnohostrannej činnosti, podujatiach, školstve, vysunutom zasadaní zboru v materskej krajine, ako aj o spolupráci s organizáciami na Slovensku. Zvlášť sa venovala programom konca roka 2023. 18. novembra sa delegácia samosprávy zúčastnila osláv 75. výročia založenia Zväzu Slovákov v Maďarsku, o niekoľko dní na to 22. novembra sa uskutočnila recitačná a komunikačná súťaž v Tardoši a v nedeľu 26. novembra sa zišli Slováci zo župy na predadventom stretnutí v Dorogu.

V príspevku o činnosti župného voleného zboru predsedníčka zdôraznila, že spolupráca medzi miestnymi slovenskými národnostnými samosprávami je veľmi dobrá, navzájom si pomáhajú, organizujú spoločné podujatia, zachovávajú jazyk svojich predkov, pestujú tradície a odovzdávajú zvyky ďalším pokoleniam.

„Touto cestou aj ja prosím obyvateľov Slovákmi obývaných obcí, aby v júni budúceho roka nezabudli na komunálne a národnostné voľby a aby odovzdali svoje hlasy na listinu slovenskej národnosti!“ vyzvala predsedníčka zboru účastníkov zasadania. „Prosím každého, aby sme i naďalej angažovane pracovali na zachovávaní slovenskej kultúry, udržiavaní našich tradícií a jazyka.“

V ďalšej časti účastníkov verejného zasadania oboznámila s činnosťou miestnej slovenskej samosprávy v Šárišápe jej predsedníčka K. Huberová Kisgyőriová. Slovenský volený zbor od svojho vzniku, teda od roku 1998, vykonáva mnohostrannú činnosť, naviac do nej zapája všetky generácie dediny. Vyučovanie slovenského jazyka v šárišápskej škole síce zaniklo, napriek tomu pokračujú v zachovávaní slovenského jazyka, zvykov a tradícií. V obci 20 rokov nacvičovala ľudové tance Eva Szilágyiová Šubová. Po jej smrti v práci pokračuje jej dcéra Katarína. Pred Veľkou nocou slovenská samospráva pravidelne očakáva deti zo škôlky, školy, ba aj z nižšieho stupňa základnej školy v Anna-völgy s bohatým programom, detskými hrami a zamestaniami v umeleckej dielni. Minulý školský rok trval veľkonočný program 4 dni a zúčastnilo sa ho 235 detí. Šárišáp má družobné styky s Handlovou, banským mestom na Slovensku, kam sa v rokoch výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom odsťahovalo zo Šárišápu asi 500 ľudí. Navzájom sa navštevujú na podujatiach, žiaci na športových súťažiach. Šárišápska samospráva sa tiež zapojila do celoštátnej výzvy na dobrovoľné zbieranie odpadkov a očistu svojho prostredia. Ako povedala predsedníčka, v rámci iniciatívy vyčistili cintorín a jeho okolie.

Šárišápski Slováci sa pravidelne zúčastňujú plesu pilíšskych Slovákov. Je pre nich sviatok a česť obliecť sa do kroja a zabávať sa pri dychovej hudbe. Vstupné a cestovné náklady hradí slovenský volený zbor. Dedinský deň v Šárišápe slovenská samospráva organizuje spoločne s obecnou samosprávou a so združením záhradkárov. Program obyčajne trvá dva dni. V prvý deň ozdobia koče, za ktorými nasleduje krojovaný sprievod. Ten sa zvyčajne končí v kultúrnom dome, kde je výstava plodín a na javisku kultúrny program. Druhý deň je voľnejší, hostí očakávajú v Pamätnom dome, ponúkajú osúchy a víno, na dvore prebieha súťaž vo varení. „Z programov by som ešte vyzdvihla Slovenské popoludnie, na ktoré slovenský volený zbor pozýva hostí zo Slovákmi obývaných obcí. Tí sa predstavia s repertoárom ľudových piesní, tancami, ktoré tancovali už ich predkovia, prinesú svoje kroje a gastronómiu svojho domova. Takto sa navzájom oboznamujú s a obyvateľmi Šárišápu,“ uviedla K. Huberová Kisgyőriová. Dodala tiež, že slovenská samospráva podporuje 50-ročný Páví krúžok, ktorý zachováva slovenské ľudové piesne, a dychovú kapelu, ktorá nedávno oslávila 102. narodeniny.

Pred 70 rokmi sa stala v Šárišápe smutná udalosť. V potoku sa utopil jeden chlapec a mnohí ho išli hľadať. Na lúke niekto stúpil na nášľapnú mínu, ktorá tam zostala z vojny. Mína vybuchla a zomrelo vyše 10 ľudí. Pri príležitosti výročia nešťastia vydali publikáciu pod názvom Zungó. Predsedníčka slovenskej samosprávy každoročne organizuje výlety na Slovensko. Tieto zájazdy sú mimoriadne obľúbené. Okrem toho volený zbor finančne podporuje letný tábor žiakov a župný tanečný tábor.

Na záver rokovania A. Szabová oznámila, že župné nástenné kalendáre sú hotové a pripravené, aby si ich účastníci mohli zobrať domov a potešiť nimi svojich voličov a aktivistov.

Anna Crnečka/Kru

Foto: A. Szabová