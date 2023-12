V Novom Meste pod Šiatrom odovzdali hodnotnú investíciu

Uverejnené: piatok, 29. december 2023, 05:08

Týždeň pred zimnými prázdninami odovzdali v Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej škole a internáte v Novom Meste pod Šiatrom investíciu v hodnote pol miliardy forintov.

Zrekonštruovaná časť budov v komplexe školy, kde bol kedysi internát a od roku 2005 bola nevyužitá, bola oficiálne odovzdaná 15. decembra za prítomnosti štátneho tajomníka pre cirkevné a národnostné otázky Úradu predsedu vlády Maďarska Miklósa Soltésza, slovenského hovorcu maďarského parlamentu Antona Paulika, predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbety Hollerovej Račkovej, riaditeľa národnostného odboru Úradu predsedu vlády pre cirkevné a národnostné vzťahy Richárda Tircsiho, riaditeľky Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Kataríny Királyovej a referenta pre národnostné školstvo Ministerstva vnútra Štefana Kraslána. Na slávnostnom odovzdaní dokončenej investície sa zúčastnil parlamentný poslanec volebného okrsku Richárd Hörcsik, mesto reprezentovali primátor Péter Szamosvölgyi a zástupcovia mestskej samosprávy. Medzi pozvanými hosťami boli tiež predstavitelia partnerských organizácií v projekte cezhraničnej spolupráce ENI Cesta predkov, delegácia z Liptovskej Tepličky zo Slovenskej republiky na čele so starostom Slavomírom Kopáčom a delegácia ukrajinského Veľkého Berezného pod vedením starostu Bogdana Kyrlyka.

Moderátorka programu Viera Mohayová privítala vedúcich školských, pedagogických a kultúrnych inštitúcií Nového Mesta pod Šiatrom, ako aj vystupujúcich žiakov školy, pedagogický zbor a členov Rodičovského združenia. Na slávnosti bola prítomná predsedníčka Slovenskej samosprávy Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy Angela Veresová Gergelyová, ako aj predsedovia a poslanci jedenástich slovenských volených zborov, ktoré sú činné na Zemplíne a v Bukových horách.

Júlia Kucziková, riaditeľka inštitúcie, ktorá 43 rokov funguje v komplexe, svojho času natoľko moderného, že projekt získal cenu za vysokú úroveň architektonického návrhu sa, žiaľ, slávnostného odovzdávania dokončenej investície pre chorobu nemohla zúčastniť. Poslala však list vyjadrujúci radosť nad skutočnosťou, že dokončenie rekonštrukcie môžeme osláviť. Investíciu, financovanú zo zdrojov, ktorých značnú časť, takmer 240 000 eur, škola získala v rámci projektu cezhraničnej spolupráce prostredníctvom programu Cesta predkov, v najlepšom čase doplnil Úrad predsedu vlády prostredníctvom Správy fondov Gábora Bethlena sumou 50 miliónov forintov. Vďaka tomu mohli byť práce dokončené a veľká časť zrekonštruovaného niekdajšieho stredoškolského internátu mohla byť odovzdaná. V roku 2007 prevzala správu Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy a internátu v Novom Meste pod Šiatrom Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku. Deň slávnosti sa zároveň stal dňom otvorenia Týždňa slávnostných farieb – série podujatí, ktoré podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

„Týmto projektom pokračujeme v ceste predkov,“ odkázala riaditeľka inštitúcie Júlia Kucziková, „a ja som veľmi rada, že okrem prihraničnej podpory sme obnovu časti budov bývalého internátu mohli zavŕšiť aj vďaka podpore z Úradu predsedu vlády. Som rada, že sa naši žiaci stretávajú v spoločných táboroch a som vďačná aj za účasť farského speváckeho zboru Fides-Viera z Veľkého Berezna na Mariánskom stretnutí v Baňačke,“ napísala Júlia Kucziková, ktorá vo svojom pozdrave vyzdvihla, že odhalenie spoločenského priestoru predstavujúceho národnostnú kultúru, národopisnú zbierku, dedičstvo tejto takmer 75-ročnej národnostnej školy v severo-východnom cípe krajiny sa koná v predvečer Dňa národností v Maďarsku a v roku 30. výročia prijatia Národnostného zákona maďarským parlamentom. Načasovanie je umocnené prijatím a zaznamenaním zeplínskych parených buchiet z Baňačky, parovnikov, do zoznamu kultúrnych hodnôt Nového Mesta pod Šiatrom. „Parovniki“ popularizujú nielen speváčky zboru Rozmarín z Baňačky, ktoré ich vedia vynikajúco pripraviť, ale aj členky slovenského voleného zboru.

Štátneho tajomníka Miklósa Soltésza na jeho návšteve oblastného domu v Baňačke ženy z Rozmarínu nakŕmili parovnikmi, preto svoj príhovor pri odovzdávaní investície internátnej budovy začal priznaním, že si na parovnikoch pochutnal až príliš a po jedle sa pánom v jeho veku chce trochu pospať. Skúsený rečník sa však rýchlo dostal do tempa a pozdravil nielen prítomných zástupcov volených zborov a zahraničných hostí, ale pedagógov zvlášť. Citujúc pasáž z Ústavy poukázal na potrebu zomknutia sa, tesnej spolupráce všetkých zainteresovaných aj na mestskej, aj na celoštátnej úrovni. Reflektoval tiež na spomínané 30. výročie národnostného zákona, na možnosť a zodpovednosť parlamentného zastúpenia národností v Maďarsku formou hovorcu i prevzatia národnostných inštitúcií do správy národnostných samospráv. Štátny tajomník poďakoval reprezentantom Slovače, že využili možnosti. Ich výsledky hovoria za seba. Politik poukázal na to, že medzinárodná spolupráca smeruje k úspechu všetkých zúčastnených. Maďarská vláda podporovanie národností žijúcich v krajine považuje za kroky posilňujúce štát a za príklad hodný nasledovania aj zo strany susedov. M. Soltész zdvihol svoj pomyslený klobúk na znak úcty, ako šikovne škola, jej vedenie a rodičia žiakov zvládli obdobie stavebných prác a pokračovali vo vyučovaní. Poprial všetkým požehnané sviatky a úspešný nastávajúci rok.

Prítomným sa prihovorili aj starostovia zahraničných partnerských miest. Slavomír Kopáč z Liptovskej Tepličky hovoril o ukončenom projektu Cesta predkov pod Tatrami, ktorým bola vynovená stará požiarna zbrojnica – Pajta, kde bude muzeálna časť, rozhľadňa a informačné centrum. Hovoril o tom, že morálnou povinnosťou Liptákov bolo pomáhať partnerom na Ukrajine práve tak, ako Slovensku pomáhali partneri pred vstupom do EÚ. Vo Veľkom Bereznom v rámci projektu došlo k rekonštrukcii miestneho parku výsadbou nových stromov, k úpravám a vytvoreniu informačného centra. Primátor si pochvaľoval, že spolupráca s partnermi v Maďarsku a na Slovensku je plodná a pripravujú ďalšie projekty. Vyjadril za to svoju vďaku všetkým, ktorí sa zapojili do práce, aj za podporu štátnych inštitúcií. Primátor Veľkého Berezného pozval do mesta na Ukrajine všetkých, ktorí tam ešte neboli a tých, ktorí tam už boli, tiež. Bogdan Kyrlyk vyzval na spoluprácu aj primátora Nového Mesta pod Šiatrom. Dokumentácia projektov na rekonštrukciu nemocnice, umeleckej školy a ekologických budov je pripravená, len peniaze treba zohnať. Spolu to pôjde ľahšie, tvrdí.

Parlamentný poslanec regiónu Richárd Hörcsik nazval dokončenú rekonštrukciu vianočným darčekom. Priznal, že sa osobne podieľal na vzniku Národnostného zákona a hrdo referoval ako člen Rady Európy o právnej norme, ktorá sa stala vzorom pre celú Európu pre spolunažívanie väčšiny s menšinami. V parlamente zastupuje nielen väčšinový národ, ale aj niekoľko minorít. „Poskytli sme vzor pre okolité krajiny a chceli by sme žiť v mieri,“ povedal parlamentný poslanec R. Hörcsik, ktorý všetkým zaželal požehnané sviatky.

Po oficiálnej časti si pozvaní hostia pozreli obnovený komplex. V prvej etape vybudovali prírodopisné laboratórium, tanečnú sálu a jeden služobný byt a teraz, keď sa rozhodli pokračovať v rekonštrukcii nevyužitých priestorov, dokončili národopisnú učebňu, kuchynku, dielne, ďalšie učebne, priestory pre národopisné zbierky a dokonca konferenčnú sálu, aby mohli usporadúvať konferencie a kultúrne podujatia. Na oslavu ukončenia projektu poslúžila vynikajúco.

Erika Trenková

Foto: autorka