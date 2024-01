Z verejného zasadnutia Ozveny

Uverejnené: sobota, 13. január 2024, 05:15

Dom národností XIV. obvodu Budapešti – Zugló bol koncom decembra dejiskom Verejného zasadnutia Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena. Predsedníčka zboru Zuzana Hollósyová srdečne privítala 24 členov a zbormajstra Adama Balázsa Galambosa.

Z odborného referátu predsedníčky sa záujemcovia mohli dozvedieť, že zbor podporovaný Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku (CSSM) týždenne skúša v budove budapeštianskej slovenskej školy. Na registračnom súde aktuálne prebieha zmena sídla zboru na adresu CSSM. Následne Z. Hollósyová informovala o úlohách splnených v roku 2023, medzi nimi o pravidelnom doškoľovaní, ktorého sa členovia Ozveny zúčastnili koncom júna v obci Tále v Nízkych Tatrách. Počas roka absolvoval zbor 24 koncertov na Slovensku, v rôznych Slovákmi obývaných obciach Maďarska a na viacerých podujatiach organizovaných budapeštianskymi obvodnými slovenskými samosprávami. Na koncertoch zazneli náboženské i svetské piesne, spracovaná ľudová hudba, adventné a vianočné zborové skladby. Predsedníčka zvlášť vyzdvihla účasť na oslavách Pamätného dňa zahraničných Slovákov 5. júla v Bratislave, kde Ozvena zastupovala Slovákov z Maďarska.

V rámci správy o hospodárení informovala o tom, že suma podpory, ktorej časť tvorili členské príspevky a časť 1 % daní z príjmov fyzických osôb, činila 6 295 410 forintov. Poďakujúc sa všetkým podporovateľom uistila, že túto sumu využili na zabezpečenie fungovania zboru a uskutočnenie programov a koncertov.

Po prijatí odborného i finančného referátu sa predsedníčka poďakovala vedeniu i členom Ozveny za ich obetavú prácu vykonávanú často na úkor voľného času. Potom – ako inak – spevom oslávili členov zboru, ktorí mali nedávno meniny, následne sa v spoločnosti jablkových zákuskov pripravených jedným z „Ozvenárov“ pustili do voľnej, neviazanej diskusie. Takto sa lúčili so „starým rokom“ veriac v to, že aj rok 2024 bude osožný, úspešný, plný programov a bohatý na vystúpenia.

Beáta Tamásová, členka Ozveny (zp)

Foto: autorka