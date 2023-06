V zrkadle času (25/2023)

Uverejnené: nedeľa, 18. jún 2023, 06:10

Pred 65 rokmi: Za rozširovanie obrodenej národnostnej tlače

Po ročnej prestávke v roku 1957 v Maďarsku znovu začali vychádzať národnostné týždenníky vrátane našich Ľudových novín.

Dnes už omnoho viac národnostných pracujúcich číta tlač písanú ich materčinou, ako predtým. Pravda, ani zďaleka nie je ešte všetko v poriadku. Žiaľ, nezmizla úplne nedôvera a pasivita národnostných občanov, ktorá sa prejavuje v ich postoji k materčine, národnostným školám, tlači, atď. Podľa Vlasteneckého ľudového frontu z neznámych príčin sa národnostní pracujúci neopovážia objednať si národnostné noviny na svoju adresu. Potrebné by bolo u všetkých národnostných novín usporiadať tlačové ankety, spojené s pestrým kultúrnym programom. Ankety treba dôkladne pripraviť spolu s redakciou patričných novín. (20. júna 1958)

Pred 35 rokmi: Pekné myšlienky babičky a básnika pred prázdninami

V budapeštianskej slovenskej škole na rozlúčkovej slávnosti pred letnými prázdninami požiadala o slovo babička Marka Brusnická z Galgaguty, ktorá veľmi dojímavo poďakovala pedagógom za ich obetavú prácu: „Osobitne by sme vám chceli poďakovať za to, že ste našich vnukov, naše deti učili našu reč. Takto si hádam odnesú so sebou do života ten jazyk a tie piesne, s ktorými sme ich my uspávali, keď boli maličkí.“ Zástupkyňa riaditeľa Pavla Dudášová tiež nabádala lúčiacich sa žiakov, aby nezabúdali na slovenský jazyk. Na pomoc si vzala slová básnika Alexandra Kormoša: „Ovenčenú slovenčinu / vencom slova, činu / pevne miluj ako milú / matku-domovinu.“ (23. júna 1988)

Pred 25 rokmi: Model riešenia národnostnej problematiky?

Bývalý predseda Zväzu Slovákov v Maďarsku Matej Šipický na varšavskej konferencii Medzinárodné a pohraničné styky – Úloha minorít v strednej a východnej Európe v rámci diskusie poukázal na to, že maďarský parlament schválil zákon o národných a etnických menšinách preto, aby ho potom mohol predstavovať s veľkou propagandou medzinárodnému spoločenstvu ako najpokročilejší model riešenia národnostnej problematiky. Skutočnosť, že bol určený skôr pre propagandu v zahraničí, ako pre menšiny, na ktoré sa má vzťahovať, vidno aj z toho, že zákon síce deklaruje princípy takmer dokonalej národnostnej politiky, z hľadiska možnosti uplatnenia ho v každodennej praxi je však natoľko nedopracovaný, že umožňuje iba veľmi čiastočné uskutočnenie právnych princípov. (18. júna 1998)

FotoMOMENTKY z našej minulosti

Záber z chotára Slovenského Komlóša počas žatvy 25. júna 1950. (mti)

Člen Poľnohospodárskeho výrobného družstva S. Petőfiho v Békešskej Čabe Pavol Adamik 30. júna 1952 hasí svoj smäd na žatve. (mti)

Učiteľka materskej školy dodnes aj Slovákmi obývanej obce Čúvár (Csővár) vo vacovskom okrese Helena Petričová so svojimi zverencami nacvičuje pohybové hry. (mti)

Slovenský evanjelický kancionál písaný švabachom Tranoscius z roku 1864 uchovaný v Pešti. (neprajz.hu)

Zostavil: Imrich Fuhl