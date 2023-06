Editoriál: Stretnutie generácií

Uverejnené: štvrtok, 22. jún 2023, 06:06

Druhé tohtoročné číslo prílohy Ľudových novín Lúč by som nazvala generačným. Nie, nezaoberá sa iba jednou generáciou, práve naopak. Tentoraz sa nám podarilo pripraviť rozhovory s paňou v naozaj zrelom veku a mladým talentovaným športovcom.

Pôvodom Pitvarošanka, storočná Anna Schummerová Magyarová, pred príchodom našej reportérky „odbehla“ ku kaderníčke, aby sa vhodne upravená porozprávala s ňou o bežných i menej bežných veciach. Z ich rozhovoru sa dozvieme, že práca naozaj šľachtí človeka a dobrá vôľa a láska v rodine vie hory prenášať.

Jeden z najmladších respondentov našej prílohy je člen reprezentačného družstva SR v šerme kordom v kategórii juniorov. Onedlho 18-ročný Daniel Ondo nie je veľmi zhovorčivý, ale nášmu kolegovi ochotne odpovedal na množstvo otázok. Tak sme sa dozvedeli, že šermuje od piatich rokov a ako každý šport, aj pri tomto je dôležitý pravidelný tréning a vytrvalosť.

Vytrvalosť charakterizuje aj našich výskumníkov, vďaka ktorým sa dozvieme vždy viac nových informácií o našej minulosti a o histórii nášho bližšieho či vzdialenejšieho okolia. Zvlášť si cením prácu tých bádateľov, ktorí skúmajú istú časť miestnej histórie. V našich kruhoch je na to expertkou Mária Zsiláková, vďaka ktorej vyšiel už šiesty zväzok Bánhedešských zošitov. Najnovší sa zameriava na starodávne povolania, nazývané tiež remeslá, súvisiace s ľudovým liečiteľstvom.

Keď už miestna história, tak vďaka profesorovi Miroslavovi Kmeťovi sa dozvieme zaujímavé informácie o niektorých priezviskách z Očovej na Slovensku, ktoré (resp. ich nositelia) sa dostali až do Rumunska. Samozrejme, cez územie Maďarska a takto niektoré z nich nachádzame aj medzi Slovákmi v Maďarsku.

V našej prílohe predstavíme aj ďalšiu zaujímavú publikáciu, a to pramennú edíciu Eriky Brtáňovej a Juraja Rágyanszkého o Matejovi Markovičovi, ktorú vydali k 300. výročiu založenia Sarvaša.

Folklór Stredných Plachtiniec a vôbec Malohontu a Novohradu nie je našim čitateľom neznámy. Rázovitú obec v našich kruhoch poznáme vďaka častému účastníkovi celoštátnych podujatí ZSM, ľudovému rozprávačovi a folkloristovi Jurajovi Matiašovi. O obci Stredné Plachtince píše Ján Jančovic.

Nuž a jedna z najmladších prispievateľov našej prílohy je sarvašská siedmačka Nora Csataiová, ktorá prekrásne opísala svoj pobyt na Slovensku. Získala ho za účasť v celoslovenskej súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko? Jej cesta po stopách M. R. Štefánika ju uistila v tom, že sa chce stať učiteľkou slovenčiny, k čomu jej držíme palce.

Najstarší autor našej prílohy by mal 200 rokov, keby sme o ňom nemuseli hovoriť v minulom čase. Prítomné a nesmrteľné je však jeho dielo. Zanechal nám básne, ktoré jeho (pomaďarčené slovenské) meno navždy zapísali nielen do maďarskej, ale aj do svetovej literatúry. Petőfiho bicentenárium si pripomíname prekladmi jeho básní.

Takto sa teda stretli viaceré generácie na stránkach našej letnej prílohy Lúč a dúfam, že si rôzne generácie aj so záujmom prečítajú.

Eva Fábiánová