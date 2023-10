hiSTORkY – Knieža Arpád a kráľ Svätopluk pochádzajú z Galanty

Uverejnené: piatok, 20. október 2023, 09:18

Stretnutie pri príležitosti tohtoročného Dňa slovenských novinárov v Maďarsku – konalo sa v srdci Starého Budína – som využil na poznávaciu pešiu túru. Začal som na budínskom predmostí Margitinho mosta, pri Nemocnici milosrdných, ktorá je v súčasnosti v objatí lešenia a stavebných strojov. Práve tu skončil svoju pozemskú životnú púť vyšehradský kňaz, národovec Jozef Viktorin.

Kráčal som Viedenskou cestou až na roh Trnavskej ulice, do ktorej priamo hľadí knieža Arpád na koni. Dielo sochára Lászlóa Mátyása Oláha odhalili na jeseň r. 2018. V Budapešti dovtedy nebola samostatná socha kniežaťa Arpáda. Je dva a pol metra vysoká a váži 510 kg. Jej autor tvrdí, že detaily sochy, ako tulec, luk, taška na opasku a sokol spočívajúci na kniežacej ruke, boli vytvorené ako presné repliky archeologických nálezov v súlade s názormi historikov. Jazdecká socha urobila na mňa priaznivý dojem. A pokiaľ som zistil v maďarskej verejnosti nevyvoláva žiadne vášne. Pre ďalšie pokračovanie mojej historky je dôležité uviesť, že socha (odliata z bronzu) pochádza zo sochárskej dielne 4D Gallery slovenského sochára Ladislava Sabu v Galante. Tá (Galanta) sa nachádza – ako píšu maďarské zdroje – vo Felvidéku, podľa mňa v Slovenskej republike.

V tejto galantskej dielni pod vedením majstra L. Sabu sa pred trinástimi rokmi zrodila tiež bronzová takmer osemmetrová jazdecká socha kráľa Svätopluka, ktorá dominuje bratislavskému hradu od júna 2010 a bola odhalená za prítomnosti najvyšších ústavných činiteľov SR. Bohužiaľ, slovenská historická pamäť nie je ešte tak zažitá ako tá maďarská. Neveľká, ale hlasná skupinka vyčíta soche viaceré hriechy. Predovšetkým autora, inak vynikajúceho sochára Jána Kulicha, ktorý bol úzko zviazaný s predchádzajúcim režimom. Podobne ako pri Arpádovi, sú všetky detaily v súlade s historickými faktami, ale vraj „jazdecký pomník Svätopluka je z umeleckého hľadiska retardovanou, gýčovou, koncepčne a teda aj sochársky slabo zvládnutou skicou... “ Najväčším hriechom sochy je však to, že prospieva výchove k vlastenectvu účinnejšie ako akýkoľvek zákon. To sa na Slovensku nenosí... Čo na to majster odlievač a akademický sochár Ladislav Sabo? Ten je na Svätoplukov monument hrdý. Tak isto ako na knieža Arpáda.

Jozef Schwarz