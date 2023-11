V zrkadle času (45/2023)

Uverejnené: nedeľa, 05. november 2023, 05:23

Pred 65 rokmi: Maďarské odborné výrazy v slovenskej škole

Barnabáš Nagy: – Moje vlastné skúsenosti získané v budapeštianskej slovenskej škole sú aj o tom, že rodičia nám často kladú otázku, načo zapísať dieťa do slovenskej školy, veď sa potom nemôže uplatniť v živote, pretože nepozná maďarské odborné výrazy. Nie je to pravda.

Na univerzitách, na vysokých školách naši absolventi sa práve tak uplatňujú ako absolventi maďarských škôl. Slovenské školy majú aj tam dobrý chýr a aby som túto otázku vysvetlil konkrétnejšie, musím poukázať na to, že na hodinách reálnych predmetov učitelia našej slovenskej školy podľa potreby podajú vysvetlenie aj po maďarsky práve vzhľadom na odborné výrazy. Naši učitelia veľmi dobre poznajú rečové schopnosti a pripravenosť žiakov a primerane sa tomu aj prispôsobujú. Žiak na slovenskej škole sa teda naučí v prvom rade po slovensky, ale aj po maďarsky... (7. novembra 1958)

Pred 50 rokmi: Slovenský jazyk v 79 školách pre 5717 žiakov

V školách s vyučovacím jazykom slovenským v Maďarsku počet žiakov prechodne o niečo poklesol, čo je sčasti následok všeobecného demografického poklesu. V roku 1966 v šiestich našich slovenských školách bolo 778, v roku 1972 v piatich školách 657 žiakov. Príčinu poklesu jedna časť odborníkov vidí v uzatvorenosti národnostných škôl, iní ju nachádzajú v oslabení ich národnostného rázu. Významný je pokrok v základných školách, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet. V roku 1969 v 63 školách 4649 žiakov, v roku 1972 v 74 školách 5060 žiakov sa učilo slovenský jazyk. Na úspešnosť vyučovania v našich školách negatívne vplýva tá skutočnosť, že na viacerých miestach sa slovenský jazyk vyučuje iba v nižších ročníkoch a nie všade využívajú možnosť vyučovať slovenčinu namiesto dvoch v troch-štyroch hodinách týždenne, odvolávajú sa pritom na povinné učenie ruského jazyka. (8. novembra 1973)

Pred 25 rokmi: Zápasíme s chronickým nedostatkom „kádrov“

Podľa bývalého predsedu Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku Imricha Fuhla mimoliterárne aktivity našich básnikov, spisovateľov a literárnych kritikov vyplývajú jednoznačne z toho, že dodnes nemáme ozajstných politikov, akože našej národnosti chýbajú aj právnici a ďalší odborníci: – Zápasíme s chronickým nedostatkom „kádrov“ v mnohých oblastiach nášho života (vrátane verejného), a tak aj tí príslušníci našej tvorivej inteligencie, ktorí by mali na to, aby sa venovali ak už nie výlučne, tak aspoň takpovediac poloprofesionálne literatúre, sú nútení spĺňať aj iné funkcie. Preberajú na svoje ramená veľa takých vecí, ktoré by za normálnych okolností mohli vykonať aj iní. (12. novembra 1998)

Mladšie tanečnice slovenského folklórneho súboru z Maglódu 8. novembra 1952 na miestnej kultúrnej prehliadke s veľkým záujmom sledujú vystúpenie starších tanečníkov. (mti)

Budova spoločného sídla 10 miestnych národnostných samospráv – vrátane slovenskej – na ulici Vajdahunyad v VIII. obvode Budapešti 8. novembra 2020. (mti)

6. novembra 2016 sarvašské arborétum hýri farbami jesene. (mti)

