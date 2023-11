hiSTORkY – Biskup Ipolyi-Stummer a ja

Uverejnené: piatok, 17. november 2023, 09:56

Pred dvesto rokmi (18. 10. 1823) sa narodil banskobystrický biskup Arnold Stummer, ktorý asi ako 22-ročný začal používať vo svojich maďarsky písaných prácach priezvisko Ipolyi (Ipeľský). Pravdepodobne podľa rieky Ipeľ, na brehu ktorej vyrastal.

Svoje práce podpisoval odvtedy dvojitým menom (Arnold Ipolyi-Stummer, Arnoldus Ipolyi-Stummer). Je to zaujímavá osobnosť našej spoločnej slovensko-maďarskej histórie. Často s prívlastkom kontroverzná, čiže rozporná. Sporné je i miesto jeho narodenia. Slovníky väčšinou uvádzajú obec Kosihy nad Ipľom, tam bývali Stummeroví rodičia (matka bola rodená Smrečániová) a strávil tam detstvo, ale keď jeho matka išla na návštevu k svojim rodičom do dnešných Kmetoviec (neďaleko Levíc), Arnold sa stihol narodiť tam. A mnohé lexikóny to dodnes neopravili. Obe lokality sú v slovenskom Honte.

Aj jeho cirkevná kariéra bola prevažne zviazaná s územím dnešného Slovenska. Štúdiá v Krupine, Banskej Štiavnici, Trnave, Viedni, Ostrihome a Bratislave. Po vysvätení za kňaza v roku 1847 pôsobil v Dolnom Petre a Bratislave. Od 1849 do roku 1868 bol farárom v Zohore na Záhorí, kde (ako píše náš etnograf Ondrej Krupa) „sa tak dobre naučil po slovensky, že neskôr aj kázal v slovenčine“. V ďalších rokoch si odskočil na juh – bol jágerským kanonikom a rektorom seminára v Budapešti. V roku 1871 sa vrátil do slovenskej zeme a 15 rokov bol biskupom v Banskej Bystrici. Nastúpil po Štefanovi Moyzesovi, prvom predsedovi Matice slovenskej. Napriek znalosti slovenčiny sa dal plne do služieb maďarizácie, ako zriaďovateľ slovenského katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom „sa zaslúžil“ o jeho likvidáciu.

Bol aj vynikajúcim odborníkom na uhorské výtvarné dejiny a archeológiu, priekopníkom ochrany umeleckých pamiatok. Podnietil zakladanie múzeí. Všetko na väčšiu slávu Uhorska. Bohužiaľ, vo svojej diecéze zozbieral mnohé artefakty z chrámov, ktoré po vymenovaní za veľkovaradinského biskupa v roku 1886 preniesol tam. Slovensko tak prišlo o kus svojej histórie. Tamojším biskupom bol iba chvíľu, zomrel 2. 12. 1886.

A môj súvis s biskupom Stummerom od Ipľa? Dohliadal na moje vzdelávanie od 1. septembra 1955 celých deväť rokov. Vstúpil som ako prvák do budovy základnej školy v Banskej Bystrici, kde sa nad vchodom skvel latinský nápis: „Túto budovu dievčenskej školy na zušľachťovanie vychovávateľského umenia, ako aj pripojený útulok so záhradou pre najmenších z vlastnej vôle založil biskup Arnold Ipolyi – Stummer roku 1873.“ Založenie školy na zušľachťovanie ľudských duší určite nepatrí medzi kontroverzné počiny pána biskupa.

