hiSTORkY – Čata Bélu Kúna

Uverejnené: piatok, 21. jún 2024, 05:28

Vráťme sa o vyše sto rokov dozadu. Je rok 1919. Po páde Karólyiho vlády nastupuje revolučná Maďarská republika rád, ktorá na krátko obsadzuje sever východného Slovenska a vyhlasuje v Prešove dcérsku Slovenskú republiku rád. Bol to pokus „vybudovať“ novú spravodlivú spoločnosť, ale v skutočnosti išlo len o to udržať celistvosť Uhorska inými prostriedkami.

Skončil neúspešne, Uhorsko zaniklo. Vznikli národné štáty Maďarov i Slovákov s Čechmi. Avšak po druhej svetovej vojne, keď v oboch našich krajinách nastúpili spriaznené režimy sa stala Slovenská republika rád symbolom nehynúceho i keď dosť krátkeho bratstva našich národov.

Dokumentuje to nasledujúca historka, ktorú som vybral z knihy Jána Štiavnického: „Horííí Fajermanské prípoviedky“, ktorá vyšla v roku 1977. V dedine Huty na Spiši sa vrátil z ruského zajatia Slovák Ondro Jahodník, ktorý sa stal presvedčeným revolucionárom. Po dobytí Prešova Kúnovými vojakmi sa rozhodol pridať k nim. Aj s ďalšími rovnako zmýšľajúcimi priateľmi. Hotovali sa bojovať za spravodlivú vec, ako tí v Rusku... Nebolo jednoduché zdolať frontovú líniu. Bolo možné ju prejsť len fígľom a cez lesy. Ako to len urobiť? Ondrej si spomenul, že ešte pred Veľkou vojnou kúpila dedina z obecnej kasy pre hasičov uniformy a všetky sú u richtára. Rozhodli sa ich zrekvírovať a v nich sa dostať nielen cez front, ale aj bojovať. Tak aj spravili, poobliekali sa a pobrali sa krížom cez Branisko. Keby dačo, povedia, že idú na hasičské cvičenie.

S ťažkosťami, ale šťastlivo došli na veliteľstvo maďarských vojsk. Veliteľ ich objal so slovami: „Takých vojakov teraz potrebujeme. Zocelených veľkou revolúciou.“ Hasičské uniformy si ponechali, zbrane dostali a vybrali sa do boja proti pánom. A rozhodli aby sa ich jednotka volala Čata Bélu Kúna. Bojovali hrdinsky, samozrejme nový svet nevybojovali, mnohí padli, Ondrej prešiel väzeniami, ale vrátil sa. Poviedka sa konči: „Hasičskú uniformu starostlivo poskladal. Odloží si ju. Veď je to vojenská uniforma vojaka revolúcie z Čaty Bélu Kúna...“

Prišiel rok 1989 a ani Slovenská ani Maďarská republika rád už nie sú slávne kapitoly našich dejín.

Jozef Schwarz