Okná do vesmíru – výstava Jána Zoričáka (v SIB)

Uverejnené: sobota, 18. jún 2022, 05:52

Slovenský inštitút v Budapešti (SIB) s aktuálnou výstavou ukazuje nám veľký svet na malej ploche. Vo výstavnej sieni SIB tentoraz môžeme nazrieť do tvorby rytiera Rádu umenia kultúry, slovenského umeleckého sklára Jána Zoričáka.

Ako sa to na výstave dozvieme, „Ján Zoričák sa svojou sklárskou tvorbou veľmi rýchlo dostal do veľkého sveta, aby v ňom začal pootvárať okná do nekonečného vesmíru. Tak, ako na počiatku vesmíru bol veľký tresk, aj jeho sklenené plastiky sú spaľované ohňom, aby vo svojom vnútri vytvorili iný, rovnako tajuplný a nekonečný svet s majstrovskými premenami priestoru a magickou hrou s ilúziami“. Výstava pozostáva z dvoch častí, okrem sklenených exponátov ju tvoria fotografie z rokov 2014 – 2015 zo série Živé exoplanéty, ktoré zobrazujú Zem z druhej strany, z vesmíru. Kurátormi výstavy, ktorá potrvá do 8. júla, sú Ivan Jančár a Karmen Kováčová.

(kan)

Foto: autorka