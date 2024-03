Tradičná rozlúčka so zimou v Slovenskej národnostnej základnej škole v Dunaeďháze

Uverejnené: nedeľa, 17. marec 2024, 05:28

Zima bola pekná, prázdniny dlhé, Vianoce sme si užili, ale už sa veľmi tešíme na jar. Keď svieti slnko, deti radšej chodia do školy, ľahšie ráno vstávajú a cez prestávky môžu behať po dvore. Rozlúčka so zimou bola na našej škole vzrušujúca: boli sme na fašiangovom plese, zažili sme veľa zábavy a pálili sme Morenu.

Na našom fašiangovom plese sa objavila celá dedina, malí aj veľkí, 79 detí oblečených v maskách, ktoré boli veľmi kreatívne. Bol tam jeleň, plechovka od sódy, zbojník a väzeň, tanečníci a baletky. Žiaci s pomocou rodičov zrealizovali veľa dobrých nápadov. Porota ocenila najlepšie kostýmy. Vrcholom fašiangového plesu bolo žrebovanie tomboly. Dostali sme množstvo suvenírov, za ktoré by sme sa chceli poďakovať rodičom i miestnym podnikateľom!

Tradičnú zimnú rozlúčku sme urobili spolu so škôlkarmi. Každá trieda a skupina napísala a vložila do obálky zoznam vecí, ktoré už na jar nechcú zažiť, vidieť a cítiť. Starostlivo pripravenej slamenej figuríne sme tieto obálky zavesili na krk, aby spolu s ňou zhoreli v ohni. Vybrali sme sa na lúku pred školou, kde sme sa postavili okolo Moreny. Tú sme zapálili a po triedach sme recitovali zimné básničky. Každý si priniesol niečo, na čom sa dalo lomoziť, rapkáče, zvonce. Snažili sme sa byť čo najhlasnejší, aby sme pochmúrnu zimu vyhnali čo najďalej. Dúfajme, že to fungovalo!

Ďalšou akciou v našej malotriedke bol Maškrtný štvrtok, ktorý má každý rok veľký úspech. Šikovné mamy a staré mamy pripravili chutné domáce koláče a všetci žiaci využili poslednú možnosť pred pôstom a s chuťou sa pustili do maškŕt.

Prichádza jar, príroda ožíva, stále viac sme na čerstvom vzduchu. Je radosť pozerať sa na deti pri hre na dvore, tešíme sa na jarné programy.

Eva Kollárová Karová

Foto: Melinda Thiesz