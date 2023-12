Anketa Ľudových novín

Uverejnené: štvrtok, 28. december 2023, 05:59

Aké zviera máte doma? Čo pre vás znamená?

Nina Eliášová, Bratislava/Békešská Čaba

Môj stajňový miláčik sa volá Zorka a mám ju zapožičanú s láskavým dovolením majiteľa Pegazus lovasiskola. Ako správna ryšavá kobyla často skúša moju trpezlivosť aj odvahu. Nikdy mi nezabudne skontrolovať vrecká a za maškrty mi dá aj pusinku. Domov odchádzam „voňavá“ s blatom vo vlasoch. Takto vyzerá šťastie!

Alžbeta Hollerová Račková, Budapešť

Máme psa, Maxíka. Je to zlatohnedý golden retriever. Je to poriadny loptoš, ale je ešte mladý. Má dva roky. Mať psa je veľká zodpovednosť. Nie je to náš prvý pes, ale keď sme mali predchádzajúceho domáceho maznáčika, tak sme boli naň štyria, lebo naše dcéry boli deti a bývali doma. Vlastne ony si ho vyprosíkali. Teraz sme už na psa len dvaja a tak sme nútení s ním chodiť na prechádzky. Dobre nám to robí. Okrem toho, ja som málo doma a tak má v mojej neprítomnosti manžel spoločnosť. Práve preto, lebo som veľa preč, musíme si dobre zadeliť, kto sa o psa postará. Keď chceme odcestovať, tak to vyžaduje komplikovanú logistiku. Po odchode predchádzajúceho sme skoro dva roky nemali psíka a chýbal nám. Pes dáva tak strašne veľa lásky! Tak sa vždy raduje, keď prídeme domov. Aj doma, keď pracujeme za písacím stolom, ale robíme hocičo iné, zúčastňuje sa všetkého. Je vždy tam, kde sme my. Náš Maxík sa vynikajúco cíti v Matre, ale vlastne, kdekoľvek, kde sme my. Je to NÁŠ veľmi spoločenský pes.

Viktória Kissová, Bratislava/Budapešť

S mojou mačičkou sa poznáme tri mesiace, pricestovala ku mne z Banskej Bystrice. Jej predchádzajúca majiteľka dostala silnú alergiu na mačaciu srsť a preto musela pre svojho domáceho miláčika nájsť nového vlastníka. Ja som reagovala na inzerát jej syna a po výmene niekoľkých mailov mi napísal, že mačička bude moja a že mi ju dokonca aj privezú. Ak poznáte tvrdenie, že mačka si musí vybrať vás a nie vy ju, budete chápať moje prvotné obavy. Čo ak jej nebudem sympatická, alebo si u mňa nezvykne? Našťastie stal sa opak. Dnes sme už s mojou mačičkou Bibi výborný tím. Spolu sa hráme, spolu cestujeme z Budapešti do Bratislavy a naopak, spolu aj zaspávame. Niekedy sa Bibi zdá, že spím pridlho a ona by sa už chcela hrať, tak ma zobudí skoro ráno. Teším sa, že ju mám.

Erika Kissová Töröková, Tardoš

Máme doma všelijaké zvieratá. Bývame na takom mieste, že musíme mať psa. Je to naozajstný strážny pes, samička rotweilera a vycvičili sme ju, aby nepustila do domu nikoho, koho by sme neradi videli. Ja som jej panička a počúva ma na slovo. Počas prvého roka som jej musela dať jasne najavo, že ja som pani domu. Toto plemeno potrebuje prísneho majiteľa, aby pes nemal sklon dokazovať úlohu vodcu svorky. Volá sa Liza a je to už náš druhý rotweiler, ale mali sme aj psov bez rodokmeňa, také dedinské orechy. Okrem nej máme aj ryšavého kocúra, Saniho. Vnútri nemáme žiadne zvieratá. Vonku máme ešte včely, 18 rodín, ktoré majú aj v zime, aj v lete rôzny počet členov. V lete ich je viac, medzi 30 až 60 tisíc, v zime menej, asi 6000 v jednej rodine – úli. V úľoch sú rámy a podľa toho, ako sú obsadené, ako si včeličky budujú plásty, ktoré im dávame už predpripravené, odhadne včelár, koľko členov má tá-ktorá rodina. U včiel je to veľmi zaujímavé. Preto ich je menej v zime, lebo trúdov na jeseň zahubia. Nepotrebujú ich, nie sú užitoční, vyženú ich z úľa a oni chúďatká zahynú. Na jar začne kráľovná najprv plodiť samčekov. U nás sú moje dcéry včelárky, najmä tá prostredná a pomáha jej pri tom jej priateľ, ktorý je už tiež včelárom. Zapáčilo sa mu to, keď videl moju dcéru venovať sa včeláreniu. V júni dostal vysvedčenie. Každého z nás už poštípali včely. Niekedy sa nám ušlo aj 10-12 bodnutí. Mojej najstaršej dcére vliezli do oblečenia a popichali ju aj vo vlasoch. Veľmi ju to bolelo, našťastie však nemá alergiu, takže okrem nepríjemného pocitu väčší problém nenastal. V zime včely spia. Nesmieme ich vyrušovať, lebo si urobia v úli 35 stupňov Celzia. Preto potrebujú na jeseň krmivo, ktoré im podáva včelár. Potom sa uzavrú a krmivo im vystačí, až kým príde jar. Včelár môže skontrolovať včely až keď je vonku viac ako 15 stupňov. Všetky úle zimujú doma v záhrade, hoci v lete so včelami kočujeme.

Xénia Zuzana Szabová, Nové Mesto pod Šiatrom – Baňačka

Doma v Novom Meste pod Šiatrom máme kocúra Lucifera. Je to výlučne bytový kocúr, nepúšťame ho von. Keď je milučký, tak je Luci, keď vystrája, tak je Feri. Keď sa chcem prejaviť ako prísna panička, tak mu hovorím Ferenc, aj obočie zdvihnem. Hneď vie, že niečo nie je v poriadku. Okrem kocúra máme doma akvárium s nádhernými požieračmi rias, druh pancierniček Sterbov. Je ich veľa, asi 40, ale sú také krásne, každá rybička je iná, takže ich nechcem dať preč. Nikomu by som nedala ani jednu! Máme viac psov. V dome v Baňačke aj niekoľko mačiek, ale to sú pravé dedinské mačky, chytajú myši, aj mi vždy ukážu svoj úlovok. Máme aj kocúrov, aj mačky a teraz aj tri mačiatka. Okrem psov a mačiek chováme aj ďalšie tvory. Doslova milujem naše indické bežce! Sú to štíhle, vysoké kačice, také vyšportované, ktoré „upracú“ celý pozemok od slizniakov, to sú hnusné slimáky bez domčekov. Ale vyjedia zo záhrady všetok škodlivý hmyz. V zime im kupujem v obchode pre chovateľov dážďovky. Ani nemajú dostávať inú potravu, len obilie, aj to s mierou, aby zbytočne nepribrali. Nemohli by behať. V kŕdli sú dva káčery a 8 kačíc. My ich nechováme na pekáč, veď nejeme rodinných príslušníkov. Kačacie vajcia sú v kuchyni pochúťka, sú z nich také ohromné domáce cestoviny, že by si človek oblízal všetkých desať prstov! Okrem nich náš dvor ešte obývajú zvláštne sliepočky a krásne kohúty Brahma, je to najväčší kohút na svete. Siahajú mi po stehná a vážia 13 kíl, pritom sú mierumilovné a môžete ich kedykoľvek pohladkať. Ďalší druh sú nádherné bodkované sliepky wyandotky, tie sú úchvatné! A ešte nemám dosť! Chcela by som holandskú chochlačku a mám vyhliadnuté ďalšie druhy sliepočiek, ale to je zatiaľ „hudba budúcnosti“.

Bence Szeljak, Sarvaš

K zvieratám mám blízky vzťah už od detstva, možno aj preto, že sme s rodinou vždy žili v dome so záhradou. Pamätám sa, že keď som bol škôlkar, chovali sme sliepky a dlhé roky sme mali mačiatka. V súčasnosti máme v akváriu korytnačku, v záhradnom jazierku veľa zlatých rybičiek a psa bígla, ktorého sme pokrstili Dorina. Je verným členom našej rodiny už viac ako desať rokov. Môžem smelo povedať, že som milovníkom zvierat.

