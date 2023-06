Jubilujúci súbor Dúha a dni zakladateľov mesta

Uverejnené: piatok, 02. jún 2023, 05:37

Kto by nepoznal Závinový festival v Malom Kereši. Stalo sa tradíciou, že je súčasťou viacdňových osláv, ktoré sú zároveň spomienkou na zakladateľov mesta. Tým si Malokerešania pripomínajú svojich slovenských predkov, ktorí tam prišli z Horného Uhorska pred 305 rokmi. Tento rok sa konali slávnosti v dňoch 19. – 21. mája. Oslavy začali v piatok v popoludňajších hodinách prezentáciami kníh, vernisážami výstav a koncertmi.

V priebehu soboty boli pre návštevníkov pripravené rôzne programy, ktoré vyvrcholili slávnostným galaprogramom pri príležitosti 45. výročia založenia Folklórneho súboru Dúha.

45-ročná Dúha v Malom Kereši

Na jubilejnom programe ako prví vystúpili tanečníci z Išasegu. Choreografiu pripravil a nacvičil súčasný vedúci súboru Zsolt Kővágó. Po úvodnom tanci hostí privítala moderátorka večera Eva Supková. Primátor mesta László Domonyi vo svojom príhovore pripomenul, že Dúha je jednou z najstarších skupín v Malom Kereši. „Zohrali významnú úlohu pri zbere, zachovávaní a odovzdávaní dedičstva krojov, hudby a tancov Malého Kereša. O zachovávaní tradícií nielen hovoria, ale niečo preto aj robia.” Na záver členom súboru zaželal neutíchajúce, nepretržité nadšenie. „Prajem vám aj nám, aby ste nás tešili prezentovaním bohatej tanečnej tradície slovenského obyvateľstva mesta.”

Po primátorovi tanečníkov pozdravila aj predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM). Alžbeta Hollerová Račková sa priznala, že vždy rada prichádza do Malého Kereša. Poukázala na to, že je málo takých slovenských súborov v Maďarsku, ktoré by dokázali urobiť celovečerný program výlučne zo slovenských choreografií, ako to videla pred niekoľkými rokmi na jubilejnom vystúpení Dúhy.

Po predsedníčke CSSM sa slova ujala riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM). Katarína Király vyzdvihla dôležitosť stmeľujúcej schopnosti komunity, ako to vidíme aj v prípade Folklórneho súboru Dúha, ktorý spája ľudí rovnakej krvnej skupiny už 45 rokov.

Po slávnostných príhovoroch priestor dostala kapela Kóborzengő pod vedením Kláry Erdélyiovej-Molnárovej. Kým kapela hrala slovenské obľúbené piesne nedávno zosnulej choreografky Evy Szilágyiovej Šubovej, ktorá so súborom dlho spolupracovala, na veľkej obrazovke premietali staré fotografie zo života Dúhy.

Samotné tanečné cestovanie časom sa začalo v Békešskej župe. „Starí“ tanečníci Dúhy zatancovali veľmi dynamické békešské tance. Do skoku hrala dychová kapela. Po nich na javisko vystúpila slovenská folklórna skupina Lipa s tancami z Abova. O tejto skupine možno právom povedať, že v istom zmysle sú s Dúhou súrodenci, keďže obe dlhé roky viedla Eva Szilágyiová Šubová.

Ďalšou skupinou s dlhou históriu v Malom Kereši je Ľudový spevácky zbor a citarová skupina. Donedávna spievali malokerešské slovenské a maďarské piesne pod vedením Zuzany Gmoserovej. Dôvodom k veľkej radosti je, že tohto roku sa k folklórnemu súboru pridali noví členovia, takže v súčasnosti je ich už 16. Na radosť obecenstva aj toto teleso vystupovalo na jubilejnej slávnosti.

Vďaka novému vedúcemu Zs. Kővágóvi malokeršská Dúha nadviazala aj nové priateľstvá. Preto spoločne vystúpili s folklórnou skupinou zo Szalkszentmártonu s tancami zo Sedmohradska.

Potom zase nasledovala kapela Kóborzengő, ktorá zahrala zemplínske melódie, vďaka ktorým sa obecenstvo vrátilo zo Sedmohradska do Malého Kereša, do doby, keď do mesta prišla krehká mladá tanečnica z Budapešti, rodáčka zo Zemplína, Eva Šubová. Stala sa umeleckou vedúcou formácie. Eva každý pondelok cestovala štyri hodiny, aby sa venovala tanečníkom a učila ich slovenské a maďarské tance. Súbor viedla s neuveriteľnou energiou a nadšením celé desaťročia. Odovzdávala im všetko, čo vedela. Pod jej vedením získal súbor rad ocenení. Eva Šubová, žiaľ, dnes už nie je medzi nami. Členovia Dúhy venovali tento jubilejný galavečer Evinej pamiatke a počas večera si ju pripomenuli jej obľúbenými piesňami, tancami a zemplínskou choreografiou, ktorá svojho času získala ocenenie Choreografia roka. Predstavuje tance z Vágašskej Huty, rodnej obce Evy Šubovej. Dlhoročný člen skupiny Imre Répási potom zaspieval Evičkine najobľúbenejšie piesne. Po speve zase obsadili javisko bývalí členovia skupiny Dúha, aby zatancovali Cíferskú polku.

Dlhoročný sen sa stal skutočnosťou, pretože členovia Dúhy už môžu vystúpiť na javisko vo vlastných krojoch a zatancovať na melódie, ktoré kedysi bavili starých Malokerešanov. Tance z Malého Kereša sú rekonštrukciou miestneho dedičstva z dielne nového vedúceho skupiny Zsolta Kővágóa na základe pôvodných nahrávok, národopisných zbierok a opisov zvykov.

Galaprogram sa skončil spoločným tancom. Veľká vďaka patrí dlhoročnej vedúcej Dúhy Marte Balázsovej Markovej, lebo bez jej húževnatosti, angažovanosti a zanietenosti by sa nielen tento galaprogram neuskutočnil, ale ani súbor by nefungoval takú dlhú dobu. Tanečníci sa na záver zúčastnili na slávnostnej večeri, kde im predsedníčka CSSM A. Hollerová Račková a riaditeľka ÚKSM Katarína Király odovzdali pamätnú listinu.

Závinový festival

V nedeľu 21. mája ráno začalo 21 tímov na hlavnom námestí Malého Kereša vyrábať záviny, po kerešsky réteše, na celoštátnom závinovom festivale. Okrem domácich sa akcie zúčastnili tiež vychýrení „výrobcovia“ závinov z Dabašu-Šáre. V priebehu dopoludnia vystúpili členovia Ľudovej speváckej a citarovej skupiny. Ďalším veľmi úspešným programom bolo vystúpenie slovenskej folklórnej skupiny Záriečanka, ktorá v rámci trojdňového turné po Maďarsku už absolvovala vystúpenia v Malej Tarči a Slovenskom Komlóši. V rámci slávností vystúpil aj 123-členný citarový súbor, v ktorom hrali citaristi z celej krajiny. Bolo to dôstojné pripomenutie si zakladateľov mesta v Malom Kereši.

(zlh)

Foto: Ede Csatai – Kiskőrösi Krónikás