Juraj Tranovský a jeho spevník

Uverejnené: nedeľa, 05. november 2023, 05:25

Držím v ruke útlu, esteticky veľmi pekne upravenú knižočku s názvom Tranoscius – spevník v náboženskom živote Slovákov v Maďarsku, ktorú prezentoval jej autor Bertalan Bertók spoločne s Alžbetou Árgyelánovou a Rozáliou Papovou Polereczkou 18. októbra v spoločenskej sále Celoštátnej knižnice cudzojazyčnej literatúry v Budapešti.

Na začiatku podujatia kultúrna manažérka knižnice Tímea Madarászová informovala prítomných o tom, že hlavným organizátorom podujatia je Slovenská samospráva XVII. obvodu Budapešti. Spomenula aj to, že pôvodný spevník uzrel svetlo sveta v Levoči v roku 1636 pod názvom Chitara Sanctorum a jeho autorom bol spisovateľ, básnik, skladateľ cirkevných piesní, evanjelický kňaz, reformačný humanista, „slovanský Luther” Jiří Třanovský, latinským menom Georgius Tranoscius (Tešín 1591 – Martin 1637). Spomedzi v spevníku uvedených 413 piesní je 150 jeho vlastných skladieb a medzi ostatnými je veľa Tranovského prekladov z nemčiny a latinčiny. Neskôr sa spevník stal známy pod názvom Tranoscius a má viac ako osemdesiat vydaní. Do maďarčiny ho v roku 1935 preložil József Vietórisz. Spevník napísaný v kralickej češtine je od počiatku hlboko spätý s každodenným životom i slávnosťami slovenských evanjelikov, ktorí si ho dodnes veľmi ctia a vážia. Prezentáciu sprevádzala hudobná ukážka z Tranovského tvorby, mini výstava a projekcia, ktorú pripravila knihovníčka Veronika Halušková.

Po úvodných slovách kultúrnej manažérky knižnice sa prítomným prihovorila hlavná organizátorka programu a zodpovedná redaktorka publikácie, predsedníčka Slovenskej samosprávy XVII. obvodu Rozália Papová Polereczká, ktorá sa poďakovala všetkým prítomným, že prejavili záujem o prezentované dielo. Menovite privítala riaditeľku Základnej školy Móra Jókaiho v Bánhide Enikő Makszimovú Pálfiovú a predsedníčku Slovenskej národnostnej samosprávy v Tatabáni-Bánhide Annu Zoltánovú Mazalinovú.

Predsedníčka Slovenskej samosprávy XX. obvodu Budapešti, spoluorganizátorka podujatia Alžbeta Árgyelánová sa slova ujala ako knihovníčka a v tomto prípade aj poradkyňa. Dozvedeli sme sa od nej, že publikácia vyšla k storočnici prvého békeščabianskeho vydania evanjelického spevníka Juraja Tranovského a jej prezentácia je načasovaná v termíne blížiaceho sa Dňa reformácie – 31. októbra, keď si evanjelici augsburského vierovyznania pripomínajú pamiatku reformácie. Poznamenala, že pre evanjelikov je sviatok reformácie nielen spomienkou na historické udalosti, ale aj procesom, počas ktorého si majú uvedomiť, či sú na správnej ceste, a snažia sa naprávať chyby vo svojom živote.

Ako ďalej povedala, kniha Bertalana Bertóka je výsledkom dlhoročného bádania venovaného téme majstrovského teologického diela Juraja Tranovského v nábožensko-kultúrnom kontexte Slovákov v Maďarsku. Zozbieraný bohatý výskumný materiál uzrel svetlo sveta pred pätnástimi rokmi v dvojjazyčnej knižnej podobe pod názvom Pamätnica k 370. výročiu vydania Trasnoscia. V uplynulých rokoch autor vo svojom výskume pokračoval a rozširoval materiál, pripravil dvojjazyčné dielo vhodné na ďalšie, rozšírené vydanie (a na sociálnej sieti vedie blog venovaný tejto téme: http://tranoscius2023.blogspot.com/). V jednotlivých kapitolách autor pojednáva o živote a spevníku Juraja Tranovského, význame Tranoscia v živote békeščabianskych evanjelických Slovákov, medenej väzbe Tranoscia, dejinách vydávania predmetného diela, vrátane jeho békeščabianskych vydavateľov a vydavateľských osobností, vydaní v maďarskom jazyku i ostatných unikátnych exemplároch. V podobe rozhovorov autor venuje osobitnú kapitolu vnímaniu spevníka v kruhu budapeštianskych evanjelických Slovákov.

Koncepčne ucelená, obsahovo pestrá, čitateľsky príťažlivá kniha s viacerými prílohami je obohatená tematickou bibliografiou, odbornými odkazmi, čiernobielymi ilustráciami a farebnými fotografiami.

Dielo Bertalana Bertóka svojím obsahom obohacuje náboženskú literatúru Slovákov v Maďarsku; môže slúžiť ako užitočný zdroj pre odborníkov a poučné čítanie pre záujemcov.

O tom ako sa zrodila myšlienka ujať sa vydania spevníka rozprávala R. Papová Polereczká. Proces, ktorý viedol k prezentácii publikácie trval vyše dvoch rokov a nebola to ľahká úloha. Po nej sa ujal slova autor publikácie, v civilnom živote učiteľ slovenského jazyka Základnej školy Móra Jókaiho v Bánhide. Rozprával o svojom békéščabianskom pôvode a o evanjelických Slovákoch, ktorí si pred tristo rokmi, keď prišli na Dolnú zem, priniesli so sebou svoj vzácny Tranoscius. Už v detstve ho veľmi zaujal, a neskôr, keď na jednej celoštátnej študentskej konferencii získal tretie miesto za svoju prácu venovanú Tranosciu, sa rozhodol hlbšie venovať tejto téme. Teraz, keď je Tranoscius – spevník v náboženskom živote Slovákov v Maďarsku na svete, majú jeho autori v úmysle rozposlať ho do všetkých slovenských škôl v Maďarsku, ako aj slovenským národnostným samosprávam.

V nasledujúcej diskusii sa potvrdilo, že Tranoscius sa v evanjelických rodinách tešil veľkej vážnosti. Do knihy sa zapisovali dôležité dátumy a udalosti. Strážili ho ako oko v hlave a bolo zvykom ho pochovávať spoločne s majiteľom.

Prezentáciu ukončil Ženský spevácky zbor Kerestúr vedený dirigentom Dominikom Volterom Ďakovnou piesňou 727 z Tranoscia.

Neodmysliteľnou súčasťou podujatia bolo na záver pohostenie vo forme sladkej a slanej odmeny z rúk Kerestúrskych hrdých dievok, konkrétne medový krémeš, ktorý upiekla Marika Maródiová a slané rohlíčky Eriky Csermendiovej.

(ĽF)

Foto: autorka

