Slovenská omša na prvú adventnú nedeľu

Uverejnené: nedeľa, 17. december 2023, 05:41

Advent je štvortýždňové obdobie, ktoré slávia kresťania tesne pred Vianocami. Na základe liturgického kalendára pripadá jeho začiatok na nedeľu medzi 27. novembrom a 3. decembrom. Advent je čas prípravy na narodenie Ježiša Krista. Je spojený s rôznymi tradíciami, ako napríklad zapaľovanie adventných sviečok, zdobenie vianočných stromčekov a pečenie tradičných vianočných koláčov a iných dobrôt.

Prvá adventná nedeľa tohto roku pripadla na prvú decembrovú nedeľu, keď sa slovenskí katolícki veriaci ako pravidelne každú prvú nedeľu v mesiaci stretli v Kostole sv. Jozefa v VIII. obvode Budapešti, aby spoločne slávili svätú omšu v slovenskom jazyku. Obrad slúžil kaplán Radoslav Lenčéš, ktorý prichádza k budapeštianskym veriacim zo Štúrova, z farnosti sv. Imricha. Na organe hral kantor a nadaný hudobník, inštrumentalista a skladateľ Štefan Nagy z Kolárova. Miništrovala Beáta Erdélyiová, ktorá tiež čítala zo Svätého písma. Margita Tóthová Urbaničová čítala z knihy proroka Izaiáša.

Otec Radoslav vo svojom zamyslení okrem iného riekol: „Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“ Zároveň pozdravil aj divákov slovenského vysielania Maďarskej televízie, ktorí budú mať možnosť sledovať omšu v predvianočnom období. „Prvou adventnou nedeľou začíname s celou Cirkvou sláviť nový liturgický rok. Advent je časom nádeje, časom, v ktorom sa v našich srdciach v pokore a skrytosti obnovuje spomienka na prvý príchod Pána a obnovuje sa túžba po Kristovom návrate v sláve a velebnosti. Táto adventná nedeľa je hlboko poznačená výzvou k bdelosti. Svätý Marek zahŕňa v Ježišových slovách príkaz „bdieť“ až trikrát. A tretíkrát to robí s vážnosťou: „A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“ (Mk 13,37) kázal otec Radoslav odetý do fialového ornátu. Okrem toho hovoril o význame slova advent, teda očakávania príchodu Pána, keď si pripomíname jeho vtelenie, narodenie, jeho prebývanie na našej Zemi, čas viacerých návratov Ježiša, ktorý nás nikdy neopustil. Zostáva s nami rôznym spôsobom až do konca časov.

Omšu na prvú adventnú nedeľu v Kostole sv. Jozefa odel do slávnostného rúcha koncert Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena. Zbor navodil skutočnú sviatočnú predvianočnú atmosféru a naladil veriacich na blížiace sa sviatky.

Predsedníčka Slovenskej samosprávy VIII. obvodu Monika Szelényiová poďakovala za celoročnú službu kaplánovi Radoslavovi Lenčéšovi, kantorovi Štefanovi Nagyovi, ako aj Beáte Erdélyiovej a Margite Tóthovej Urbaničovej. Následne sa veriaci presunuli na faru, aby spoločne zapálili prvú adventnú sviečku a zúčastnili sa agapé. Všetci si s vďakou pochutnali na dobrotách, ktoré účastníkom slovenskej sv. omše darovala chýrna cukráreň Emil z Verešváru na podnet jej majiteľky, santovskej Slovenky Terézie Valenčičovej. Pohostenie pripravili členovia organizátorského zboru s pomocou viacerých pravidelných účastníčok slovenských omší a sortiment tabule obohatila Slovenská samospráva IX. obvodu Budapešti vynikajúcou komlóšskou klobásou. Jej predsedníčka Ajgül Zelmanová priniesla so sebou aj najmladšieho účastníka omše, svojho 10-mesačného synčeka Petríka.

Foto: autorka