Peter Pázmáň sa stal kardinálom Uhorska pred 395 rokmi

Peter Pázmáň (Pázmány Péter) bol rímskokatolícky biskup a kardinál, arcibiskup ostrihomský a prímas uhorský, náboženský spisovateľ a politik. Do dejín sa zapísal aj ako významný predstaviteľ protireformácie v Habsburskej monarchii, najmä v Uhorsku.

Narodil sa 4. októbra 1570 vo Veľkom Varadíne (Oradea, Rumunsko). Jeho otec Miklós a matka Margita Massai ho vychovávali v kalvínskej viere. Keď mal 10 rokov, zomrela mu matka. Otec sa po druhýkrát oženil. Za manželku si vzal katolíčku. Keď mal Peter 13 rokov, pod vplyvom nevlastnej matky a aktivít jezuitu Istvána Szántóa vo Veľkom Varadíne, prestúpil na katolícke vierovyznanie.

Ešte pred dovŕšením 15. roku života ho rodičia poslali do školy v Koložváre (Kluj), kde jeho viera ešte viac zosilnela a ako 17-ročný vstúpil do jezuitského rádu. Skúšobné dvojročné obdobie absolvoval v Krakove a vo Viedni. Následne pokračoval vo svojich štúdiách v Ríme, kde získal doktorát z teológie a bol vysvätený za kňaza. Kroky mladého kňaza po štúdiách viedli do Štajerského Hradca (Graz, Rakúsko), kde po dobu jedného roka pôsobil v jezuitskom kolégiu a nasledujúce tri roky prednášal na univerzite filozofiu, logiku, morálku a prírodné vedy. V roku 1601 ho Jezuitský rád vyslal ako misionárskeho kazateľa do Šale, aby sa zúčastnil protireformačného hnutia v Uhorsku. Pázmáň vyhovel všetkým požiadavkám rádu. Zviditeľnil sa nielen ako rečník a diskutér, ale aj svojou publikačnou činnosťou.

V roku 1603 sa opäť vrátil do Štajerského Hradca, kde prednášal na univerzite „teológiu scholastiku“. V tomto období pokračoval aj vo svojej literárnej činnosti. Do vlasti sa prisťahoval po ukončení pedagogickej činnosti v roku 1607.

Pôsobiskom sa mu stal dvor ostrihomského arcibiskupa Františka Forgáča v Trnave. V roku 1613 v Bratislave vydal svoje hlavné dielo: Hodegus – Sprievodca k Božej pravde. Po smrti biskupa Forgáča v r. 1615 na uprázdnený arcibiskupský stolec nebolo lepšieho kandidáta ako Peter Pázmáň. Na naliehanie cisára bol vymenovaný za prímasa Uhorska (28. októbra 1616). Z titulu svojej funkcie, ale aj vďaka svojim schopnostiam, sa stal silnou postavou na poli cisárskej politiky. K významným okamihom jeho činnosti patrila korunovácia Ferdinanda II. Habsburského v júli 1618 v Bratislave.

Peter Pázmáň bol veľkým podporovateľom vzdelávania. Inicioval vznik niekoľkých škôl. Vo Viedni založil v roku 1623 Pazmaneum, seminár s internátom, ktorý slúžil chudobným študentom z Uhorska študujúcim na Viedenskej univerzite. V Bratislave založil Collegium Posoniense.

Aj po tom ako sa v roku 1629 stal kardinálom naďalej pokračoval v podporovaní vzdelanosti. V roku 1635 založil Trnavskú univerzitu (r. 1777 premiestnenú do Budína).

Peter Pázmáň bol hlavným aktérom protireformačného úsilia v Uhorsku. Ako rečník bol na všetkých snemoch neúnavným rečníkom a diskutérom, čím si vyslúžil titul „Cardinál Cicero”. Ako obhajca katolíckej cirkvi získal a presvedčil asi 30 šľachtických rodín, mnoho nižšej šľachty na vstup do lona cirkvi a v zmysle vtedy platnej zásady „Cuius regio, eius religio” (koho je vláda, toho je náboženstvo) získal pre cirkev aj pospolitý ľud.

Mal dobrý vzťah ku Slovákom. Veľkú časť života strávil na území dnešného Slovenska, kde sa zaslúžil predovšetkým o rozvoj Trnavy a Bratislavy. V Trnave založil fond pre slovenský kostol a dosadil slovenského kazateľa. Pri vydaní Ostrihomského rituálu (Rituale Strigoniense, 1625) vložil k textom aj slovenské preklady z latinčiny.

S jeho menom sa spája aj výstavba a oprava viacerých sakrálnych a svetských stavieb aj v iných mestách. Do Nových Zámkov v snahe o potlačenie reformácie povolal františkánskych mníchov a 24. mája 1631 vysvätil františkánsky kostol a kláštor. V roku 1633 dal opraviť kostol v Nových Zámkoch a daroval mu striebornú monštranciu z čias kráľa Mateja, ktorú dostal ako dar od satmárskeho kapitána Ladislava Kuna.

Peter Pázmáň zomrel v Bratislave 19. marca 1637, pochovaný je v Katedrále sv. Martina.

V roku 1637, už po jeho smrti, bol vysvätený Kostol sv. Jána Krstiteľa (nazývaný aj univerzitný kostol) v Trnave, postavený z jeho iniciatívy.

Helena Rusnáková

