Budapeštianske slovenské odborné kolégium jubiluje

Budapeštianske slovenské odborné kolégium je novšou inštitúciou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM). Funguje od školského roku 2018/2019 v prevádzke Verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku.

Pred piatimi rokmi sa vďaka podpore vlády Maďarska podarilo obnoviť a zriadiť päť dvojlôžkových izieb s kúpeľňou na prízemí internátu budapeštianskej slovenskej školy a zabezpečiť podmienky pre fungovanie kolégia. Členovia kolégia sú slovenskí národnostní študenti, ktorí študujú v budapeštianskych vysokoškolských inštitúciách.

Pri príležitosti okrúhleho jubilea 25. marca kolektív kolégia zorganizoval krátky vedecký a kultúrny program v knižnici budapeštianskej slovenskej školy. Na programe bola prítomná predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková, ktorá vo svojom pozdrave pripomenula okolnosti založenia kolégia. Časť mladých ľudí, ktorí na základnej škole a gymnáziu navštevujú slovenské národnostné školy, na vysokej škole stráca kontakt so slovenskou kultúrou a jazykom. Opúšťajú svoje domovy a odchádzajú na vysokoškolské štúdia do veľkých miest, v najväčšom počte práve do Budapešti. Nájsť svoje miesto v novom prostredí nie je ľahká vec, navyše život vo veľkom meste je aj vzhľadom na obmedzený počet miest vo vysokoškolských internátoch drahý. Z týchto dôvodov sa rozhodli zakladatelia vytvoriť podmienky pre kultúrne bývanie vysokoškolákov slovenského pôvodu v Budapešti. Riaditeľ kolégia Juraj Rágyanszki a jeho bývalá zástupkyňa Rita Hornoková vypracovali pre študentov program jazykového, odborného a spoločenského vzdelávania, ktorý je realizovaný v spolupráci s Univerzitou Loránda Eötvösa.

Medzi vysokoškolákov zavítal aj slovenský parlamentný hovorca Anton Paulik, národnostný referent Ministerstva vnútra Štefan Kraslán a tajomníčka Verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku Erika Lázárová. Slovenskú školu v Budapešti reprezentovali zástupcovia riaditeľky, Angela Hipiková, Oľga Pauliková Szincsoková a Peter Pečeňa.

O uplynulom období inštitúcie referoval a s krátkou prezentáciou vystúpil Juraj Rágyanszki. Podľa jeho slov Budapeštianske slovenské odborné kolégium je prvým svojho druhu v Maďarsku. V predošlých piatich rokoch mala inštitúcia 27 členov. Prvé roky kolégia priniesli viacero výziev. Na začiatku v škole prebiehali rekonštrukcie kúpeľní. Prevádzku značne sťažila aj pandémia, keďže internát musel byť dva semestre zatvorený. Počiatočné ťažkosti sa inštitúcii podarilo prekonať. O úspešnosti odborného kolégia svedčí skutočnosť, že na túto inštitúciu sa hlási stále viac záujemcov a komunita kolégia sa stáva súdržnejšou.

Po slávnostných pozdravoch nasledovalo vystúpenie kapely Talléros, ktorá hrá ľudovú hudbu. Kapelu predstavil zástupca riaditeľa kolégia, basista kapely Ondrej Valjer. Traja členovia skupiny Talléros bývajú v Budapeštianskom slovenskom odbornom kolégiu. Všetci z nich študujú ľudovú hudbu na Hudobnej akadémii Ferenca Liszta. Nedávno vydali CD prezentujúce ľudovú hudbu národností Békešskej župy. V programe hrali piesne zo Slovenského Komlóša a Sarvaša.

Po vystúpení kapely nasledovala minikonferencia, na ktorej Anna Istvánová z univerzity ELTE prednášala o reflexii prírodných katastrof v korešpondencii Jána Hollého a bývalá študentka odborného kolégia Katarína Holczapfelová, ktorá je absolventkou odboru sociológie na Univerzite Corvinus, predstavila svoju diplomovú prácu o Slovákoch žijúcich v Mlynkoch. Program sa skončil večerou, ktorú pripravili členovia odborného kolégia.

Bence Szeljak

Foto: autor