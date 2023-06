Zlatá brána otvorená

Uverejnené: sobota, 10. jún 2023, 05:10

Na Jubilejnom námestí v Číve je pekná nová budova. Ešte nie je celkom dokončená, ale čívske deti v nej už teraz majú raj. Nachádzajú sa tam Materská škola a jasle Zlatá brána. Inštitúcia 19. mája hostila učiteľky materských škôl Komárňansko-ostrihomskej župy na pravidelnom „putovnom“ metodickom dni.

Pod hlavičkou župnej slovenskej samosprávy sa konajú každoročné odborné stretnutia predškolských pedagogičiek už viac ako desaťročie. Riaditeľka Zlatej brány Eva Juhászová Somogyiová spolu s predsedníčkou miestnej Slovenskej národnostnej samosprávy Máriou Vogyeraczkou privítali kolegyne a oficiálnych hostí. Po registrácii si hostitelia každého uctili milým darčekom, aby si pri pohľade na jemné drevené ozdôbky vždy spomenuli na pekné dopoludnie v Číve.

Prehliadka škôlky a kultúrny program

Po prehliadke škôlky maximálne vyhovujúcej požiadavkám doby, sa hostia spolu s deťmi z najväčšej skupiny presunuli do Osvetového strediska Bélu Kálmánfiho, aby si pozreli vystúpenia šikovných deťúreniec na javisku. Na slávnosť prijali pozvanie starostka obce Bernadeta Kosztková Rokolyová, predsedníčka Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy Alžbeta Szabová, prednosta Úradu samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy Zoltán Veres a odborná školská referentka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Erika Lázárová.

Najprv na dosky znamenajúce svet vystúpili zverenci materskej školy v Kestúci. Pod vedením svojich učiteliek ukázali, čo všetko sa po slovensky naučili. Začali detskými ľudovými hrami a pokračovali spievajúc tančekmi. Samozrejme, deťúrence boli vyparádené v slávnostných krojoch. Potom sa vyštverali po príkrych schodoch na javisko ich rovesníci z Čívu. Veru ani čívski „veľkáči“ sa nedali zahanbiť. Presne, zodpovedne, ale predsa hravo a s potešením odtancovali svoje pekné vystúpenie.

V mene organizátorov metodické stretnutie pedagógov slovenských národnostných škôl Komárňansko-ostrihomskej župy otvorila Alžbeta Szabová. Hovorila o tom, že naše deti sú pokladom našej národnosti, veď z nich vyrastú nositelia dedičstva našich predkov. Viac ako 11 rokov sa konajú takéto a podobné stretnutia vždy v inej slovenskej dedinke v župe. Alžbeta Szabová poďakovala pracovným tímom, ktoré sa podieľali na usporiadaní srdečného a prínosného rokovania. V mene župnej samosprávy sa prítomným prihovoril Zoltán Veres. Zdôraznil, že všetky obce si zaslúžia podporu osožných cieľov a v Číve sme boli svedkami ako veľmi dobre a účinne využili finančné zdroje. Vyjadril radosť, že z investícií budú vybudované také inštitúcie, ktoré jednoznačne slúžia budúcnosti a budúcim generáciám. To, čo hostia metodického dňa videli na vlastné oči, svedčí o tom, že zo 140 miliónov forintov získaných zo zdrojov Regionálneho operatívneho programu plus, každý jeden halier využili správne. Budova je iba miesto, ktoré treba naplniť životom a vďaka patrí tým, ktorí ho životom denno-denne napĺňajú, pedagógom, odborníkom, rodičom a komunitám, ktoré podporujú činnosť a prevádzku týchto ustanovizní.

Starostka obce Čív sa hrdo podelila o svoje skúsenosti v oblasti monitorovania narodení a perspektívy potrieb miest v jasliach a materskej škôlke. Jasličkársku skupinu prevádzkuje obec jednu a v materskej škole prebieha výchova v 4 skupinách. Čív je totiž mimoriadne populárna obec a každoročne sa do nej sťahujú noví obyvatelia z Budapešti, Verešváru i okolitých obcí. Ako povedala B. Kosztková Rokolyová, neustále sa musia uchádzať o finančné dotácie, aby vyhoveli potrebám rastúceho počtu mladého obyvateľstva. Keď získajú peniaze, musia prejsť úskaliami výberových konaní na objednávanie jednotlivých investičných prác. Zároveň vyjadrila nádej, že 1. januára 2024 budú môcť slávnostne otvoriť ďalšiu triedu jaslí.

V mene CSSM sa účastníkom metodického dňa prihovorila Erika Lázárová, ktorá odovzdala aj pozdrav predsedníčky samosprávy Alžbety Hollerovej Račkovej. „Je mimoriadne dôležité, aby sa pedagógovia materských škôl stretali, navzájom sa spoznávali a mohli si vymeniť skúsenosti,“ povedala zástupkyňa úradu nášho najvyššieho voleného zboru. Pripomenula tiež, že CSSM permanentne sleduje prácu, ťažkosti i úspechy materských škôl, kde sa venujú slovenskej výchove. V Maďarsku pôsobí 78 takýchto inštitúcií, takmer 2000 detí sa učí po slovensky a podľa októbrových štatistík v týchto zariadeniach pracuje 130 slovenských národnostných pedagógov. Každoročne kolegovia a vedúci inštitúcií navrhujú aj osobnosti, ktoré si zaslúžia byť vyzdvihnuté a ocenené na Dni pedagógov. Smutné je, že podľa známych informácií z pracovného procesu tento rok odíde 20 až 25 učiteliek do dôchodku a na ich miesto nemá kto nastúpiť. V ďalších rokoch sa odborná komunita bude musieť vysporiadať aj s týmto problémom. Hoci študenti slovenského národnostného programu pre budúcich pedagógov majú možnosť poberať aj štipendium, v Ostrihome napríklad nebudú pokračovať vo vzdelávaní slovenských národnostných učiteľov pre predškolské zariadenia, lebo nebol dostatočný počet prihlásených. CSSM nadviazala kontakt s Univerzitou ELTE, aby zostal kontinuálny proces výchovy pedagógov. CSSM v spolupráci so Slovenskou republikou odštartovala sériu doškoľovaní. V lete bude trojtýždňový odborný, metodický a jazykový kurz v Bratislave. Avšak je možné vzdelávať sa aj online. Metodické pedagogické centrum CSSM v Békešskej Čabe tiež poskytuje možnosti doškoľovania.

Príkladné dobré skúsenosti

Vedúca pedagogička materskej školy a jaslí Zlatá brána v Číve Eva Juhászová Somogyiová sa vo svojej prednáške sústredila na národnostnú výchovu a úzku spoluprácu s rôznymi spoločenskými organizáciami, na podujatiach ktorých škôlkari vystupujú s miestnym národnostným programom. Zdôraznila, že zachovávanie národnostných tradícií a pestovanie ľudovej kultúry Slovákov v Číve, za pomoci rozprávok, hudby a používania manuálnych techník, tvorí kostru predškolskej výchovy. Vzhľadom na to, že zo šiestich učiteliek má päť národnostnú kvalifikáciu, vedia napĺňať pedagogické plány. Kým v iných škôlkach odchádzajú učiteľky do dôchodku, v Číve odchádzajú na materskú dovolenku. Tohto roku 30%. Preto musia zapájať kolegyne, ktoré sú už na dôchodku. Okrem toho vedúca inštitúcie porozprávala o možnostiach zoznamovania sa so slovenským jazykom a čívskymi zvykmi, a všemožných snahách, aby chceli slovenskú národnostnú výchovu aj noví obyvatelia obce bez slovenských koreňov. E. Juhászová Somogyiová sa podelila so skúsenosťami s novou iniciatívou, úspešným Slovenským týždňom, ktorý sa stretol s vynikajúcim ohlasom.

Po prednáškach pokračovali pedagógovia v diskusii pri bielom stole. Na budúci rok sa má metodický deň konať v Kestúci.

-tre

Foto: autorka