Celoštátna národnostná súťaž v kreslení a fotografovaní

Uverejnené: piatok, 16. jún 2023, 05:17

V Budapešti sa 5. júna konalo vyhodnotenie celoštátnej národnostnej národopisnej súťaže v kreslení a fotografovaní spojené s vernisážou ocenených diel. Dejiskom pozoruhodnej udalosti bol Úrad ombudsmana pre ochranu základných práv.

Organizátorom je Národnostné pedagogické osvetové stredisko Školského úradu, ktoré už po piatykrát usporiadalo súťaž v kreslení a po tretí raz fotografickú súťaž pre žiakov materských škôl a 1. až 12. ročníka národnostných škôl. Cieľom súťaže v kreslení bolo prezentovať duchovnú kultúru, ľudové zvyky a miestne tradície národností v Maďarsku prostredníctvom výtvarného umenia a rozvíjať kreativitu detí materských a základných škôl. Účelom fotografickej súťaže bolo predstaviť okamihy zo života minorít súvisiace s históriou, životným štýlom, ľudovými zvykmi, materiálnou a duchovnou kultúrou národností pomocou fotografie.

Do súťaže v kreslení mohli byť prihlásené práce v štyroch kategóriách. Pre žiakov národnostných materských škôl bola určená I. kategória a ich kresby sa zrodili na tému „Svet hier“ – tradičné národnostné hry a aktivity v materskej škole.

V II. kategórii mali žiaci základných škôl za úlohu vytvoriť práce na tému „Kuchárka mojej babičky“ – tradičné jedlá mojej národnosti. V III. kategórii tvorili deti na tému „Zabávame sa“ – hudobná kultúra našej národnosti, prezentácia hudobných nástrojov. Stredoškoláci sa zapojili do súťaže v IV. kategórii a tvorili na tému: „Trvalo udržateľné tradície“ – naše tradičné národné hodnoty v modernom šate.

Vo fotografickej súťaži v I. kategórii zápolili žiaci vyšších ročníkov základných národnostných škôl, do II. kategórie boli zaradení stredoškoláci. Od účastníkov sa očakávalo, že snímky vyjadria vzťah súťažiaceho k národnosti prostredníctvom fotografie. Do súťaže v kreslení boli tento rok prihlásené práce 765 žiakov, z ktorých odborná porota zložená z výtvarníkov ocenila 50. Do fotosúťaže prišlo 117 fotografií od 63 žiakov, z toho uznanie získalo 19 prác. Zastúpených bolo deväť národností, bulharská, grécka, chorvátska, nemecká, rómska, rumunská, srbská, slovenská a slovinská.

Slávnostného odovzdávania cien sa zúčastnilo 120 hostí vrátane 90 ocenených z materských, základných a stredných škôl. Súťažiacich pozdravili ombudsman pre ochranu základných práv Ákos Kozma, poslanec parlamentu za nemeckú národnosť Imre Ritter a predseda Úradu pre vzdelávanie Sándor Brasói. O svoje myšlienky sa s deťmi a mladými ľuďmi v slávnostnom prejave milo podelila aj zástupkyňa ombudsmana pre národnosti Erzsébet Szalayová Sándorová.

Pred odovzdaním cien žiaci z národnostnej školy v meste Gara zaspievali chorvátske a nemecké ľudové piesne v sprievode hudobných nástrojov. Po odovzdaní ocenení si účastníci mohli pozrieť výstavu najlepších prác a pozhovárať sa za bielym stolom na recepcii. Napokon poslanec Imre Ritter pozval záujemcov z radov mládeže a ich sprevádzajúcich pedagógov na prehliadku maďarského parlamentu.

Medzi ocenenými sú aj naši tvorcovia

V II. kategórii kresieb dostala zvláštnu cenu Zuzana Szénásiová zo Slovenskej národnostnej základnej školy v Dunaeďháze, v III. kategórii získali zvláštnu cenu Villő Ormaiová Nagyová zo Slovenskej národnostnej základnej školy v Santove a Hanna Dvorszká zo Základnej školy Františka Rákocziho II. v Dabaši. V I. kategórii fotografie dostal zvláštnu cenu Bence Hajdu, žiak Slovenskej dvojjazyčnej základnej a materskej školy v Slovenskom Komlóši a v II. kategórii ocenili porotcovia zvláštnou cenou fotografiu Marcela Gergőa zo Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a žiackeho domova v Békešskej Čabe.

– Čo sa stalo, že popri dobrých výsledkoch v škole, vynikajúcej práci so súborom Strapce a prípravou na maturity si začal ešte aj fotografovať? – musela som sa opýtať Marcela Gergőa, oceneného mimoriadnou cenou poroty.

– Vždy som rád fotografoval, prírodu, momenty zo života, preto sme sa rozhodli s pani učiteľkou Juditou Pribojskou, že pošleme, čo sa podarilo. Z našej školy som len ja fotografoval, ostatní sa zúčastnili súťaže v kreslení.

– Aký bude ďalší osud vzniknutých diel?

– Verím, že bude v škole výstava, ale to nezávisí odo mňa. Keď bude, sľubujem, že vám dám vedieť.

– Ja som počula, že v ostatnej dobe chodíš často do Budapešti. Prečo si bol v hlavnom meste 2. júna?

– Tiež som bol na vyhodnotení súťaže, Vyhlásili víťazov Celoštátnej študentskej vedeckej súťaže stredoškolákov. Získal som 3. miesto. Dostal som sa medzi prvých desať a dostal som 100 bodov naviac v procese prijímačiek na univerzitné štúdium.

– Kedysi si mi hovoril, že plánuješ stať sa učiteľom. Nerozmyslel si si to?

– Nie, samozrejme, preto som sa prihlásil na prvom mieste na Univerzitu ELTE v Budapešti, na druhom do Segedína.

Erika Trenková

Foto: autorka