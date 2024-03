Pyžamový deň v čabianskej škole

Uverejnené: nedeľa, 10. marec 2024, 05:30

Študentská samospráva slovenskej školy v Békešskej Čabe sa ani na chvíľu nezastaví a vždy keď má na to možnosť, organizuje pre žiakov zážitkový deň. Tí z vás, milí čitatelia, ktorí pravidelne čítate Ľudové noviny viete, že v tomto školskom roku sa už uskutočnilo množstvo programov i ples pre stredoškolákov. Táto pestrofarebná ponuka bola rozšírená o pyžamový deň.

28. február bol ten deň, keď sa žiaci nemuseli ráno prezliekať, pretože mohli ísť do školy v pyžamách. Keď sa ukázalo, že táto možnosť existuje pre všetkých, prepukol veľký jasot. Veľa ľudí to využilo a vďaka tomu namiesto bežného, nepohodlného, každodenného oblečenia mohli konečne prekročiť prah budovy v niečom príjemnejšom, ale hlavne nevšednom.

Ako to napadlo členov študentskej samosprávy? Ako na všetkých stretnutiach, aj na tom poslednom odznelo mnoho kreatívnych nápadov, ale zrazu sme si uvedomili, že sme nemysleli na tú najjednoduchšiu vec, na vždy ťažké rána, ako by sme si ich uľahčili. A takto vznikol pyžamový deň. Aby sme ho mohli zrealizovať, museli sme si vypýtať povolenie od riaditeľky. Tej sa nápad veľmi zapáčil, a tak naň prikývla.

Vyučovacie hodiny plynuli v oveľa príjemnejšej atmosfére, celý deň boli všetci uvoľnenejší a veselší, vrátene učiteľov. Boli takí, ktorí si vybrali obyčajné, tradičné pyžamo, ale, samozrejme, boli aj takí, ktorí mali na sebe kúsok s nevšednými vzormi. Bolo pozoruhodné sledovať, že boli študenti, ktorí naozaj vyzerali, akoby boli práve v tej chvíli vstali z postele. Bola to radosť vidieť usmiate tváre po celý deň. Ak sa na tento deň pozeráme ako na experiment, tak nám potvrdil, že by bolo oveľa efektívnejšie nosiť pyžamo do školy každý deň.

Cieľom študentskej samosprávy je urobiť všedné študentské dni zaujímavejšími a pestrejšími. Chceme zorganizovať ešte veľa takýchto príjemných programov, aby sme mali na ne nezabudnuteľné spomienky.

Hana Krajčoviczová

Foto: Réka Vozárová, Oliver Patay