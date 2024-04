Regionálne stretnutie školákov v Síleši

Uverejnené: sobota, 06. apríl 2024, 10:06

V stredu 27. marca sa uskutočnilo tradičné regionálne stretnutie tretiakov troch škôl Komárňansko-ostrihomskej župy, ktoré pravidelne organizuje Slovenská národnostná samospráva v Síleši. Dejiskom podujatia bol sílešský kultúrny dom.

Pozvanie dostali žiaci a učitelia Národnostnej základnej školy Móra Jókaiho v Tatabáni-Bánhide a tardošskej Základnej školy Lajosa Feketeho, ktorá je členskou školou bánhidskej inštitúcie. Samozrejme, nemohli chýbať ani tretiaci Základnej školy v Síleši, veď „svojich“ zo zábavy nemohli vynechať. Napokon sa populárneho predveľkonočného stretnutia zúčastnilo skoro sedemdesiat detí a dospelých.

Hostí privítala predsedníčka sílešského slovenského voleného zboru Silvia Kuteničová. Domáci tretiaci sa predstavili slovenskou rozprávkou Ako išlo vajce na vandrovku. Po divadle dostali deti možnosť venovať sa obľúbeným remeselným dielňam. Mohli si dokonca zatancovať na javisku. Po tvorivej práci sa všetci osviežili malinovkou a veľkonočným koláčom s maslom. Ako odmenu za usilovnú prácu každý dostal čokoládové vajíčko. Vytvorené diela si deti mohli zobrať so sebou domov.

Zábavné predveľkonočné podujatie organizuje Slovenská samospráva v Síleši už viac ako jedno desaťročie. Každý rok prichádzajú na stretnutie tretiaci. Členka voleného zboru Alžbeta Krajczárová Szárazová, keďže je popri dôchodku aj slovenčinárkou miestnej školy, mala veľký podiel na úspechu akcie. Pôvodne ona odštartovala poriadanie týchto stretnutí. Okrem toho sa nielen zapojila do organizovania, ale práve ona „režírovala“ prepracovanú slovenskú rozprávku Ako išlo vajce na vandrovku. „Nielen divadelné predstavenie sme pripravili, ale deti si spolu zaspievali pesničku Keď si šťastný, tlieskaj rukami. Vyspevovali sme aj populárne pesničky, ktoré poznáme z internetu, ako Ťuťi-ťuki-ťukalo, o vajíčku, z ktorého sa vyliahlo kuriatko. Vzhľadom na veľkonočné obdobie sme si pripomenuli riekanku Šibi-ribi, mastné ryby. Ja som začala a ostatní sa pridali. V organizovaní podujatia mi pomáhali aj rodičia našich detí a ďalší aktivisti sa tiež činili. Deti sa zväčša navzájom poznali, lebo mnohí sa už zúčastnili regionálneho župného tanečného tábora. Počas remeselných dielní niektoré „vyrábali“ stojany na maľované kraslice, či veľkonočné vajíčka, maľovali a lepili okrasy na papierové vajíčka, pripravovali pohľadnice a zajačie hlavičky. Boli aj také deťúrence, ktoré si vybrali namiesto remeselnej tvorby inú výtvarnú činnosť, vyfarbovali veľkonočné omaľovánky. Na olovrant sme deťom ponúkli slávnostné koláče, pletienky. Veľmi im chutili. Natreli sme krajce maslom. Všetko sa minulo, nezostala ani omrvinka,“ priznala Alžbeta Krajczárová Szárazová. Na otázku, prečo sa stretajú práve tretiaci, odvetila, že sa to vyvinulo mimovoľne. Prváci a druháci sú ešte malí, aby cestovali na návštevu. Štvrtáci a piataci sú už vari aj priveľkí na dramatizáciu rozprávky. Tento rok si vybrali príbeh Ako išlo vajce na vandrovku, lebo kvôli vajíčku je to súce dielo na veľkonočné obdobie. Táto rozprávka je aj preto vhodná na spracovanie, lebo v nej hrá množstvo zvieratiek a do predstavenia môže byť zapojených veľa detí.

Predsedníčka slovenskej samosprávy prezradila, že koláče, ktoré deťom tak chutili, nenapiekla doma, ale kúpila ich v miestnej pekárni. To im však na popularite neubralo. Na tomto regionálnom stretnutí sa minulo dvanásť veľkých vianočiek. Silvia Kuteničová učí slovenský jazyk aj na nižšom, aj na vyššom stupni, preto tretiakov, ktorí vystupovali s dramatizovanou rozprávkou dobre pozná. „Triedna som piatakom, s nimi sme hrali rozprávku pred dvomi rokmi. Zatiaľ si ešte netrúfam povedať, kto z nich bude pokračovať v slovenskom gymnáziu. Dnešní rodičia majú svoje deti najradšej pri sebe a neveľmi ich chcú pustiť do internátu,” povedala Silvia Kuteničová.

Obyčajne sa pridávajú k deťom zo škôl Komárňansko-ostrihomskej župy učiacim sa slovenský jazyk aj členovia tanečného súboru Bránička z Orosláňu. Tento rok však museli Oroslánčania oželieť popoludnie v Síleši, lebo mali povinnosti so súborom doma.

B. Bertók/E. Trenková

Foto: S. Kuteničová