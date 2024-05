Divadelná prehliadka s filmovým festivalom v Sarvaši

Uverejnené: piatok, 24. máj 2024, 05:51

V Sarvaši sa 11. mája konala 29. prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo (SDV). V kultúrnom stánku Cervinus Teatrum si tento rok podávali ruky a scénu deti zo základných škôl v Novom Meste pod Šiatrom, Slovenskom Komlóši, Budapešti, Čemeri a, samozrejme, domáci.

Na prehliadku si pripravili nové predstavenia od spracovania ľudovej rozprávky po klasickú literatúru. K nim sa pridali žiaci z Békešskej Čaby, ktorí vystúpili v kusoch nacvičených počas letného divadelného tábora, v historke o prvej láske V pondelok pôjdem s tebou a v príbehu o vzniku Tatier Tritri. Súčasťou slávnosti detského divadla bol aj úplne nový Festival detskej filmovej tvorby Deti nakrúcali deťom. Síce sa zatiaľ objavili len prvé „filmové” lastovičky, zato však organizátori odštartovali niečo, čo je pre deti príťažlivé a sú ochotné popustiť uzdu svojej fantázii.

Po oficiálnom privítaní pridala niekoľko milých slov na úvod predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Sarvaši Anna Franková, v mene hostiteľskej inštitúcie sa prihovorila účastníkom prehliadky riaditeľka divadla Cervinus Teatrum Zuzana Dósová.

Prečo sa v Sarvaši účastníci prehliadky zišli, to netreba nikomu vysvetľovať. Už aj to, že sa stretli a predviedli, je obrovská výhra pre všetkých. Hoci organizátori pôvodne plánovali, že prehliadka nebude mať súťažný charakter, na záverečnej porade porotcovia vyzdvihli a ocenili, čo sa im v tom – ktorom predstavení páčilo. Odborná porota, divadelníčka a pedagogička Marta Dekrétová, režisérka, spisovateľka a prekladateľka Margit Garajská a vedúci detského divadelného štúdia Ochotníček v Púchove Peter Hudák, nikomu strach nenaháňali.

Súbory aj nesúbory

Ako prví sa na javisko postavili žiaci zo základnej školy v Slovenskom Komlóši, ktorí patria medzi dlhoročných účastníkov prehliadky Deti deťom. Tento raz so sebou priniesli adaptáciu celosvetovo známej a slávnej Exupéryho rozprávky Malý princ. Pôvodný text upravili, zdramatizovali a predstavenie režírovali Viera Krajčová a Anna Ondrejová.

Ďalšími vystupujúcimi boli nováčikovia prehliadky, deti z Čemera. Ako prezradila slovenčinárka Mária Tóthová, v Čemeri oficiálne neexistuje divadelný krúžok. Deti naň jednoducho nemajú čas, lebo sú na roztrhanie. Trikrát týždenne majú tanečné skúšky s folklórnym súborom Malá furmička a vystúpení majú ročne neuveriteľné množstvo. Ale tretiaci veľmi radi hrajú divadlo a na hodiny slovenčiny, keď sa učili minulý čas, im pani učiteľka našla rozprávku, v ktorej sa situácia dá dobre rozohrať. Je to jeden zo zábavných príbehov kamarátov Macha a Šebestovej od českého autora Miloša Macourka. Inscenáciu O odtrhnutom slúchadle upravila a režírovala Mária Tóthová. Tak sa deti naučili aj gramatiku, ktorú mali prebrať do konca školského roka, mimovoľne naštudovali inscenáciu a ešte aj zožali potlesk obecenstva v Sarvaši.

Sarvašské detské divadlo nechýbalo zatiaľ ani na jednej prehliadke Deti deťom! Skupina malých hercov, ktorá sa predstavila s inscenáciou vedúcej súboru Anikó Árvaiovej, je nadšeným tímom skúšajúcim spolu už druhý rok. Autorské predstavenie Buď tým, kým si sa zaoberá aktuálnou témou a rozoberá otázky a problémy, týkajúce sa vekovej skupiny vystupujúcich detí. Pri príprave inscenácie spolupracovali Csilla Tomasovszkiová Dányiová a Jana Brhliková.

V rozprávke obyčajne víťazí dobro nad zlom a to sa páči nielen deťom, ale aj dospelým. Možno práve preto po jednom takom rozprávkovom príbehu siahla vedúca divadelného krúžku Dvojjazyčnej maďarsko-slovenskej základnej školy v Novom Meste pod Šiatrom Dagmar Kötelešová. Zdramatizovala predlohu Evy Švingálovej Dvaja bratia. Príbeh o dvoch bratoch, ktorí sa od narodenia nemali v láske a spojilo ich až „zlo“, proti ktorému museli spolu bojovať, inšpiroval režisérku aj na napísanie hudby k inscenácii, ktorú deti rôznych vekových skupín uviedli na scénu vynikajúco. Obecenstvo i porotu udivilo množstvo textu, ktoré si deti osvojili. Pri príprave predstavenia spolupracovala Viera Mohayová.

Posledným z nových predstavení prehliadky Deti deťom bola Márika z Tovajec v podaní študentov 9. ročníka slovenského gymnázia v Budapešti. Hru s nimi naštudovala Ági Jókaiová. Profesionálnu herečku diváci môžu poznať aj z predstavení Slovenského divadla Vertigo. V nedeľu najbližšieho víkendu aj jej budeme môcť držať palce na premiére inscenácie Tak zle, ako sa len dá. Divadelnému krúžku v budapeštianskom slovenskom gymnáziu sa venuje druhý rok. Márika z Tovajec je autorské predstavenie, ktoré s pomocou svojej vedúcej napísali sami študenti. Rozpráva príbeh o statočnej dievčine, ale aj o veľkej láske. Na príprave predstavenia spolupracovala Enikő Óváriová.

Hlavná organizátorka prehliadky, riaditeľka SDV Daniela Onodiová vyhodnotila tento ročník nasledovne: „Začnem tým, čo bolo na prehliadke Deti deťom prvým pozitívom, a síce, že oproti minulým rokom sa zvýšil počet nových predstavení. Na javisko sa vrátil ostrieľaný Slovenský Komlóš a pribudol Čemer. Ak k novým predstaveniam prirátame tie z minuloročného divadelného tábora, diváci mali možnosť vidieť sedem predstavení. Áno, je to potešujúce, ale ja vždy hovorím, že kvantita nie je na prvom mieste. Dôležité je, čo jednotlivé produkcie prinesú, čím obohatia, čím sú jedinečné. Ako to napokon ocenila aj naša odborná trojica, každé z nových predstavení sa môže popýšiť niečím navyše, niečím, v čom bolo možno iné, silnejšie ako ostatné, a to je to ďalšie pozitívum... Vždy je dobré, keď je o čom hovoriť, keď odznejú návrhy, čo by sa ešte dalo zlepšiť, dodať, ako vyriešiť ten alebo ten obraz... Každé z predstavení, ktoré sme videli, by obstálo na hocakej súťaži, a naschvál nehovorím, že na slovenskej. Mám pocit, že tvorcovia – pedagógovia a súčasne režiséri predstavení – sa neuspokoja, ako sa hovorí, s „prvým plánom“, teda, že nejde o predstavenia ľahko stráviteľné, ale o dielka, ktorých posolstvo je zrozumiteľné, ktoré v sebe skrývajú aj ďalšie významy, na prvý pohľad neviditeľné. Áno, naši divadelní tvorcovia si so svojimi zverencami kladú vyššie ciele, a to je úžasné.“

Divadlo a film majú blízko

Divadlo a film sú podobné žánre. Preto v rámci prehliadky Deti deťom tohto roku prvýkrát organizátori usporiadali aj detský festival krátkych filmov a videí Deti nakrúcali deťom. Cieľom bolo poskytnúť príležitosť angažovať sa aj tým školám, v ktorých nepôsobí dramatický krúžok. V tomto roku priletelo na filmové plátno len niekoľko „lastovičiek“, avšak usporiadatelia veria, že na budúci rok sa pripoja ďalšie. Filmy na tému tolerancia nakrútili kolektívy zo slovenských škôl v Békéšskej Čabe a Slovenskom Komlóši a z Katolíckej školy sv. Štefana v Kétšoproni. Hodnotili ich vedúca redaktorka Slovenského vysielania Maďarskej televízie MTVA Zuzana Antalová a televízny redaktor Ján Benčik, ktorý okrem iného povedal: „Myslím si, že táto iniciatíva Vertiga je veľmi dobrá. Nielen preto, lebo bola udaná téma, ale aj preto, lebo deti ovládajú počítače, telefóny, multimediálne pomôcky a dostali tak možnosť vyjadriť svoje myšlienky obrazovou tvorbou. ...Tieto filmy mali scenár, mali príbeh, boli herci a herečky a zahrali svoje etudy nie na javisku, ale na plátne. Musím pochváliť tvorbu detí z Kétšoproňu, svojmu filmu dali názov Omrvinky z Kétšoproňu a natáčali dlhé scény bez strihu. Museli mať veľmi dobre nacvičené herečky a hercov, aby to mohli celé natočiť a nemuseli strihať. Boli to zatiaľ prvotiny. Treba hádam v budúcnosti aj usmerniť deti alebo tvorivý kolektív, lebo nie každý film mal začiatok a koniec. Nie každý film mal názov, ani vypísaných tvorcov, kto hral, kto natáčal, prípadne, kto sa podieľal na výrobe. Myslím si, že tieto filmy každopádne spestrili tohtoročnú prehliadku divadelnej tvorivosti.“ Porota mala vybrať jeden film, ten, ktorý považovala za naj-, naj- z každého zorného uhla. Najvyššie ocenenie dostal film Alíz Patakiovej zo Slovenského Komlóša o sile kolektívu.

Zostavila: -tre

Foto: Dominika Čuliová