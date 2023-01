Anketa Ľudových novín: Chodievate na výstavy?

Uverejnené: piatok, 27. január 2023, 05:31

Podľa slovníka výstava je verejne prístupná prezentácia umeleckých diel, môže byť napr. autorská, kde vystavujúci umelec prezentuje svoje dielo a vlastní koncept umenia. Podľa wikipédie výstava a expozícia sú muzeálne prezentačné formy, počas ktorých je prezentovaná činnosť múzea či iné kultúrne inštitúcie alebo ich zbierkový fond. Tento mesiac sme sa spýtali našich respondentov na to, či chodievajú na výstavy a ak áno, ktorú by odporúčali našim čitateľom.

Margita Tóthová Urbaničová, Budapešť

S radosťou chodím na všetky výstavy, ktoré otvoria v Múzeu krásnych umení na Námestí hrdinov v Budapešti. Musíte tieto expozície vidieť, aby ste vedeli, čo sa deje v oblasti umenia. Oplatí sa tam ísť, lebo sú tam obrazy veľmi dobrých maliarov. Naozaj si nemôže každý odskočiť do Paríža alebo do Španielska, aby videl takéto veci. Preto, keď sú svetové diela tu, v Budapešti, oplatí sa ísť a poobzerať si ich. Okrem toho ešte, samozrejme, navštevujem aj výstavy, ktoré pre nás pripravuje Slovenský inštitút v Budapešti. Myslím si, že na tie výstavy chodí dosť málo ľudí. Vari sa nedostanú informácie ku každému?

Miloš Vnuk, Budapešť

Naposledy som bol na výstave v Poštovom múzeu v Budapešti. Pravidelne navštevujem aj výstavy Múzea krásnych umení v Budapešti. Napríklad do konca februára je tam výstava obrazov maliara, ktorý sa preslávil pod umeleckým menom El Greco. Aspoň raz v živote by sme mali navštíviť múzeum Louvre v Paríži. V Prahe, odkiaľ pochádzam, podľa môjho názoru treba vidieť Národné múzeum na Václavskom námestí. Vrelo odporúčam prehliadku Slovanskej epopeje v Moravskom Krumlove.

Zuzana Szabová, Budapešť

Vôbec nie tak často, ako by som chcela. Môj voľný čas je mimoriadne obmedzený. Keď som v Budapešti a niečo sa mi pritrafí vidieť, tak to využijem. Najradšej mám výstavy výtvarných diel, predovšetkým malieb. A veľmi rada mám výstavy fotografií, moderných, aj starých.

Pavol Beňo, Budapešť

Chodievam občas. Ostatne som bol v lete na vernisáži sochárskych diel umelcov zo Slovenska a potom na expozícii malieb Alexandra Szokolayho pri príležitosti jeho stých narodenín. Výstava sa konala tiež v Slovenskom inštitúte. Do pozornosti čitateľov Ľudových novín by som rád odporučil výstavu v Maďarskej národnej galérii. Našli sa zabudnuté diela Jánosa Vaszaryho a zo 70 vystavených obrazov je 24 úplne neznámych aj pre odbornú verejnosť. Tiež stojí za návštevu výstava tvorby španielsko-gréckeho velikána, umelca 17. Storočia El Greca v Múzeu krásnych umení v Budapešti. Ja sa veľmi rád popozerám po výkladoch, kde vystavujú starožitnosti.

Anna Kováčová, Érd

Veľmi rada chodím na výstavy a využijem každú príležitosť, aby som sa mohla poobzerať a kochať krásou výtvarných diel či už niekdajších, ale aj súčasných umelcov. Nevynechám pravidelné návštevy výstav pred aukciami galérií Judit Virághovej a Kieselbacha na Ulici Miksu Falka v Budapešti. Neraz sadnem na autobus a odveziem sa hoci aj do Viedne, ak tam otvoria nejakú mimoriadne zaujímavú expozíciu. V Albertine napríklad usporadúvajú veľkolepé výstavy svetového formátu. Veľmi som sa chystala pozrieť si budapeštiansky Dom maďarskej hudby, ktorý otvorili pred rokom. Nedávno tu bola moja priateľka z Bratislavy a spoločne sme sa tam vybrali. Obe sme boli unesené. Moja priateľka natoľko, že už o svojom nevšednom zážitku rozprávala ďalším známym v Bratislave. Tí sa chystajú do Budapešti, aby si Dom maďarskej hudby pozreli tiež. Aj ja odporúčam pozrieť si túto obdivuhodnú inštitúciu, kde sú prítomné všetky druhy a žánre hudby. Aj z architektonického, aj z obsahového hľadiska stojí za to.

Anikó Fehérová, Békešská Čaba

V súčasnosti nemám veľa času chodiť do múzeí v iných mestách, takže radšej navštevujem miestne výstavy. Rada chodím do Múzea Mihálya Munkácsyho, pretože sa mi veľmi páči jeho stála expozícia, kde je prezentované aj znovuosídlenie Čaby. Na toto múzeum mám veľa osobných spomienok. Boli sme dobrí priatelia s jeho bývalým riaditeľom, nebohým Jurajom Andom. Nové vedenie pripravuje veľmi kvalitné výstavy, či už ide o výtvarné alebo úžitkové umenie. Myslím si, že naše múzeum si zaslúži ocenenie Múzeum roka, ktoré získalo vlani.

