Klobásový festival v Sládkovičove

Uverejnené: sobota, 11. marec 2023, 06:04

Malá skupinka z mesta Čorváš vyrazila s balíkom plným koláčov, pálenky a suchých klobás na Slovensko, do partnerského mesta Sládkovičovo, aby sa zúčastnila na 14. ročníku medzinárodnej súťaže v plnení klobás, ktorý sa konal 3. a 4. marca.

Do mesta s 5400 obyvateľmi neďaleko Galanty prišli na pozvanie Klobáskového klubu Sládkovičovo a obce Sládkovičovo primátor Čorváša Lajos Baráth, jeho zástupkyňa Valéria Veresková Sallová a aktivisti slovenskej samosprávy.

„Tento rok bol skvelý. Každoročne na podujatie, ktoré sa konalo už po štrnásty raz, prichádzajú tisícky ľudí. Celkovo sa na ňom tento rok zúčastnilo 25 tímov,“ prezradila nám predsedníčka Slovenskej samosprávy v Čorváši Alžbeta Hugyiková.

Poskytla nám aj ďalšie informácie zo zákulisia. Súťaž sa naposledy konala v roku 2020, takže sa všetci tešili na opätovné stretnutie so starými priateľmi. Keďže Čorváš a Sládkovičovo majú dlhoročné družobné vzťahy, 10-členná delegácia prišla do mesta nielen kvôli súťaži. „Na miesto konania sme dorazili už v piatok, pretože miestny klub dôchodcov nás pozval na tradičné slávnostné stretnutie na našu počesť. Tieto podujatia máme veľmi radi, pretože poskytujú zmysluplnú a podrobnú diskusiu, ako aj platformu na organizovanie spoločných aktivít a výmenu nápadov,“ pokračovala A. Hugyiková. Neskôr popoludní si spolu s miestnymi pozreli krátky film o predchádzajúcich 13 ročníkoch klobásového festivalu, ktorý mal u divákov veľký úspech. Večer sa uskutočnilo ďalšie stretnutie oboch samospráv. Mesto Sládkovičovo zastupoval primátor Gábor Krommer.

„Je dôležité, aby sme sa dohodli na spoločných programoch, pretože nestačí len nadviazať partnerský vzťah, ale je potrebné ho aj rozvíjať.“

Aj naši dolnozemskí Slováci zažili súťaž vo veľmi pozitívnom svetle. „Na miesto konania sme prišli skôr, pretože je pre nás veľmi dôležité pracovať v upravenom, čistom a krásnom prostredí, preto sme začali výzdobou stola.“ Potom sa začala súťaž, počas ktorej sa účastníci zabávali rôznymi atrakciami. Na záver boli vyhlásené výsledky. „Mená tímov sa čítali postupne a na nás stále neprišiel rad. Keď vyhlásili, kto získal druhé miesto, mali sme dvojnásobnú radosť, pretože sme fandili Gerendášanom, ale aj preto, že sme vyhrali my. Je pre nás veľkým potešením, že sme tento rok, po rokoch 2009 a 2015, už po tretíkrát získali trofej víťaza v oboch kategóriách, suchá klobása a čerstvá klobása. Okrem toho sme dostali špeciálnu cenu, ktorá nesie meno zosnulého bývalého člena poroty Mariána Labudu.“

Na otázku, prečo vyhrala čorvášska klobása, A. Hugyiková odpovedala: „Porota si myslela, že naša klobása mala najlepšiu farbu, štruktúru a chuť. Pracovali sme podľa tradičného receptu čabianskej klobásy, ako sme sa to naučili od našich rodičov. Boli sme prví, pretože sme do nej vložili srdce a dušu, bez pridania špeciálnych korenín alebo prísad.“

Na súťaži sa zúčastnila aj Slovenská samospráva obce Gerendáš, ktorá skončila na výbornom druhom mieste.

„Klobásový festival 2023 je za nami a bola to teda parádna jazda. Ďakujeme, boli ste úžasní a bolo vás veľmi veľa. Počasie nám tentokrát prialo, a tak areál praskal vo švíkoch. Áno, tisli sme sa ako klobásky na grile, áno, zužitkovali by sme väčší priestor, áno, vidíme a počujeme vaše podnety. No vedzte, že festival pre vás pripravujeme s láskou a vo svojom voľnom čase, bez nároku na odmenu, za skutočne obrovskej pomoci sponzorov a robíme to najlepšie, ako za daných podmienok vieme. Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí a dnes to platilo trojnásobne,“ zhodnotili podujatie organizátori.

(BPL)

Foto: Alžbeta Hugyiková