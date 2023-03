Békešske župné fórum s vyznamenaniami

Uverejnené: piatok, 24. marec 2023, 05:47

Slovenská komunita Békešskej župy sa 17. marca opäť zišla na tradičnom Slovenskom fóre Békešskej župy. Tento rok bolo jeho dejiskom mesto Čorváš. Program sa začal v nedávno otvorenom Slovenskom pamiatkovom dome a priľahlom kultúrnom dome, kde záujemcov previedol miestny aktivista Ondrej Dohányos.

Predsedníčka Slovenskej samosprávy Békešskej župy Judita Krajcsoviczová vo svojom uvítacom príhovore vyjadrila radosť z početnej účasti. „Myslím si, že to dokazuje, že takéto fóra sú potrebné, pretože záujem o ne z roka na rok rastie.“ Na fóre sa zúčastnili delegácie zo všetkých 17 obcí Békešskej župy, v ktorých pôsobia slovenské samosprávy, vrátane slovenských občianskych a politických predstaviteľov a riaditeľov inštitúcií.

Po príhovoroch a prezentáciách J. Krajcsoviczová odovzdala vyznamenanie Za Slovákov Békešskej župy, ktoré udeľuje Slovenská samospráva Békešskej župy. Jeho držiteľmi sa tento rok stali dlhoročná pracovníčka Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe Alžbeta Liptáková a predseda Slovenskej samosprávy v Čabasabadi Matej Kešjár.





Na začiatku svojho vystúpenia sa primátor mesta Čorváš Lajos Baráth pochválil znalosťou slovenského jazyka, ktorý si osvojil za roky pôsobenia vo vedení obce. Zdôraznil, že od začiatku veľmi úzko spolupracovali so slovenskou samosprávou a snažili sa čo najviac podporovať jej predstavy a snahy. Poukázal na to, že nedávno bola vydaná rozsiahla monografia. Je to prvýkrát, čo vzniklo také komplexné dielo o meste Čorváš a jeho histórii. Zväzok v pevnej väzbe rozsahu 480 strán, bohato ilustrovaný fotografiami, má názov Csorvás monográfiája. „Autor v tejto knihe poukazuje aj na to, že Slováci boli s mestom spätí, keďže slovenské rodiny prichádzali od začiatku 19. storočia najmä z pohraničia Čaby. Svedčí o tom aj niekoľko zachovaných tradičných podstenkových domov.“

Hostí privítala aj predsedníčka slovenskej samosprávy hostiteľského mesta Alžbeta Hugyiková. Vo svojom príhovore zdôraznila, že slovenská samospráva v Čorváši začala 25. rok svojej činnosti malými krokmi, ale o to s väčším nadšením. Ich cieľom bolo zachovať slovenský ráz mesta. Počas tohto obdobia sa vytvorila komunita, ktorá bola hnacím motorom diania v meste a neodmysliteľnou súčasťou miestneho občianskeho života. A. Hugyiková svoje tvrdenia podporila tým, že sa usilovne snažili o obnovu Slovenského pamätného domu a podarilo sa im odkúpiť aj priľahlú nehnuteľnosť, ktorá tiež slúži miestnej slovenskej komunite. Čorvášania nie sú aktívni len vo svojom meste. Pravidelne sa zúčastňujú na miestnych a celoštátnych slovenských podujatiach.

Na fórum organizátori pozvali aj predsedníčku Zväzu oblastných domov v Maďarsku Ibolyu Bereczkú. Povedala, koľko toho môžu obce a spoločenské organizácie s pridanou hodnotou a nadšením dosiahnuť. Ako príklad uviedla Malý Kereš, kde sa slovenský spoločenský život za posledných 10 rokov mimoriadne rozmohol. Vyzdvihla: „Keď sme tam pred mnohými rokmi boli na návšteve, aj starší ľudia mali problém spievať na podujatiach po slovensky. Keď sme sa tam pred niekoľkými rokmi vrátili, podujatia boli plné mladých ľudí hrdých na svoje slovenské korene a identitu.“ Vo svojej prezentácii poukázala na to, že v župe je pravdepodobne najväčší počet slovenských oblastných domov v krajine, pričom najvýraznejšie je tomu tak v Békešskej Čabe a Slovenskom Komlóši. Potom vysvetlila definíciu oblastného domu, pamätného domu a pamätnej izby a následne uviedla niekoľko rád a tipov, ako autenticky zariadiť oblastný rodný dom alebo etnografickú zbierku, pretože príprava a realizácia si vyžaduje veľkú pozornosť. Na záver svojej prezentácie hovorila aj o práci Zväzu oblastných domov.

Ďalej vystúpili Pavol Dobrotka, riaditeľ vydavateľstva Národné hodnoty, a sociológ Zoltán Bihari, ktorí vysvetlili, že by chceli vydať knihu o Slovákoch žijúcich v Maďarsku. Povedali, že podobná kniha už bola napísaná o Nemcoch v Maďarsku s názvom My Švábi. Ich dlhodobým cieľom je predstaviť čo najviac národností. Postupne budú oslovovať národnostné samosprávy. „Okrem historických súvislostí by sme chceli predstaviť aj kultúrne inštitúcie a národnostné skupiny miest a obcí obývaných Slovákmi. Plánujeme takto predstaviť 40 až 50 miest a obcí.“ Cieľom je vydať dvojjazyčnú publikáciu, ale ak bude veľa materiálu, kniha vyjde samostatne v slovenskom a maďarskom jazyku.

Slovenská župná samospráva pomáha slovenským obciam aj pri súbehoch. Na túto tému vystúpil predseda Slovenskej samosprávy Békešskej Čaby Ondrej Kiszely. „Mnohí z nás už zhruba vedia, aké peniaze z dotácií prídu. Keďže všetci musíme hospodáriť s obmedzeným rozpočtom, ak podáme dve žiadosti, určite bude financovaná len jedna.“ Zdôraznil, že sa naňho môžu Slováci obrátiť s akýmikoľvek otázkami o procese podávania žiadostí, pretože v spleti systému sa dá ľahko stratiť.

Pokiaľ ide o slovenské podujatia v župe, súčasná ekonomická situácia spôsobila, že osud podujatia Deň Slovákov Békešskej župy, ktoré by sa tento rok organizovalo už po tretí raz, je neistý. V prípade, že by naň nezískali dotáciu, zastupiteľský zbor sa rozhodol podporiť iné župné podujatie. Okrem toho podporia niekoľko ďalších akcií a detských táborov. „Žiadosti o granty sú otvorené priebežne. Chceli by sme poprosiť, aby sa žiadosti podávali aj v maďarskom jazyku, pretože náš úradník neovláda slovenčinu. Ale samozrejme budeme radi, ak budú žiadosti predložené aj v slovenčine.“

Fóra sa zúčastnil aj slovenský hovorca maďarského parlamentu Anton Paulik, ktorý povedal, že krajina ešte nemá rozpočet, a preto sa oneskoruje prevod grantových a prevádzkových prostriedkov. Stále je potrebné odpovedať na množstvo otázok, ale rozhodnutie bude prijaté až o dva týždne. „Bol by som rád, keby sa nám podarilo zorganizovať fórum ešte pred komunálnymi voľbami. Žiaľ, Ústredný štatistický úrad sľubuje údaje zo sčítania obyvateľstva až na november. Takže máme veľmi málo času na kampaň a mobilizáciu.“

Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková uviedla, že v tomto roku bude na obnovu a výstavbu spoločenských priestorov vyčlenených menej prostriedkov. „Som veľmi rada, že takmer vo všetkých slovenských obciach v Békešskej župe sú slovenské spoločenské priestory a stále prebiehajú rekonštrukčné práce. Nerada by som, aby sa tieto procesy zastavili.“ Zároveň oznámila, že evanjelická študijná cesta zavíta tento rok do Slovinska, a to v dňoch 22. až 26. mája. Deň Slovákov v Maďarsku (DSM) sa bude konať v júli v Níži. Dodala, že adventné stretnutie bude v Slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe.

(BPL)

Foto: Bence Püski-Liker