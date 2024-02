Spoznajte Slovensko!

Uverejnené: nedeľa, 25. február 2024, 06:10

Dom slovenskej kultúry (DSK) v Békešskej Čabe sa rozlúčil s maľbami slovenských umelcov z veľkobánhedešského plenéra. Vedenie Slovenskej samosprávy vo Veľkom Bánhedeši už dvakrát pozvalo výtvarných umelcov zo Slovenska, aby počas týždenného pobytu v malej dolnozemskej dedinke našli inšpiráciu a namaľovali obrazy na základe tam získaných impresií.

Väčšina takto vzniknutých obrazov zostáva majetkom miestnej slovenskej samosprávy, ktorá ponúka zbierku našim obciam a mestám, aby sa s ňou prostredníctvom putovnej výstavy zoznámila široká verejnosť. Takto sa dostala aj do Békešskej Čaby. Ani po ukončení výstavy však nezostali steny DSK obnažené. Ako uvádza Čabianska organizácia Slovákov na svoje facebookovej stránke „Jar prináša znovuzrodenie prírody. Vzlietnu vtáky, včely, prebúdza sa svet okolo nás. Aj my, ľudia, sa púšťame na prechádzky a výlety.“ A práve to mali na zreteli organizátori pri príprave menšej expozície s cieľom upútať pozornosť na krásy Slovenska, ktoré má čo ponúknuť výletníkom. Návštevníkov veľkej siene DSK čakajú medzi obrazmi aj diela čabianskych umelcov. Zavítajte na Kossuthovo námestie č. 10 a inšpirujte sa dielami Slovákov z „horniakov“ i „dolniakov“!

(Sprac. zp)

Foto: Hajnalka Krajčovičová