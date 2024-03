Vyznamenania v Malom Kereši

Uverejnené: piatok, 29. marec 2024, 05:24

Najväčšou oslavou v Malom Kereši, rodnom meste Alexandra Petőfiho, je spomienka na revolúciu a boj za nezávislosť v rokoch 1848/49. V tento deň primátor László Domonyi na mestskej radnici odovzdáva ocenenia, ktoré udeľuje zastupiteľský zbor. Dňa 15. marca prevzali vyznamenanie dve osobnosti mesta, ktoré majú väzby na slovenskú komunitu, Zuzana Bodová a Ján Csővári.

Meno Zuzany Bodovej našim čitateľom nie je neznáme, veď už viac rokov informuje o malokerešských slovenských aktivitách na stránkach nášho týždenníka.

Z. Bodová pochádza z Malého Kereša. Základné a stredoškolské vzdelanie získala v rodnom meste a v roku 1984 ukončila štúdium na Pedagogickej škole v Baji. Svoju pedagogickú kariéru začala na Základnej škole na ulici Zója v Kecskeméte a po vybudovaní Základnej školy Pála Vásárhelyiho zmenila pracovisko. Vyučovala informatiku vo vyšších ročníkoch a bola aj učiteľkou na prvom stupni. Po tragickej predčasnej smrti manžela v roku 1998 ukončila svoju 16-ročnú pedagogickú činnosť a so šesťročným synom Balázsom sa presťahovala späť do rodného mesta, kde sa začala venovať novinárčeniu. V spoločnosti Sajtó Team Kft. spolupracovala s časopismi Kőrösi Hírek, Régió Napló a pre noviny v Keceli a Vadkerti, a písala aj pre verejné noviny Megyeháza. Medzitým sa ďalej vzdelávala, získala zručnosti potrebné na novinársku – redaktorskú prácu. O dianí v Malom Kereši prispieva do cirkevných novín Evangélikus élet a dodnes informuje čitateľov nášho týždenníka o živote Slovákov v Malom Kereši. Už niekoľko desaťročí sleduje činnosť miestnej slovenskej národnostnej samosprávy a Organizácie Slovákov v Malom Kereši, pričom informuje o vystúpeniach Slovenského národnostného zboru a citarovej kapely, Slovenského tanečného súboru Dúha, folklórnej skupiny Malý Kereš So-La-M AMI a skupín Vzdelávacej a kultúrnej nadácie Hétszínvirág. Okrem toho jej vyšlo niekoľko kníh o histórii mesta a ďalších obecných, spolkových a cirkevných publikácií.

V máji 2016 mesto začalo vydávať mesačník Kiskőrösi hírek (Správy z Malého Kereša), kde pôsobila ako šéfredaktorka do septembra 2023. Fotografiami a článkami prispela aj k súbehom mestskej samosprávy.

Jej novinárska činnosť bola ocenená okrem iného tlačovou cenou Báčsko-Malokumánskej župy, Národnej záchrannej služby a Župného policajného riaditeľstva.

Aktívne sa podieľala aj na zabezpečení úspešných podujatí v meste. Počas 10 rokov nezištne organizovala Zákuskovú parádu, ktorá umožňuje ženám z domácnosti zúčastniť sa na verejných podujatiach a zožať verejný úspech. Jej osobné gastronomické aktivity boli ocenené cenou Zlatá metla na Festivale jedlých kvetov a bol jej udelený titul „Veľmajster sladkostí“.

Jej koníčkom je fotografovanie a v Malom Kereši a okolí zorganizovala niekoľko výstav.

Ján Csővári získal cenu „Za rozvoj medzinárodných vzťahov mesta Malý Kereš“.

Ako tretie dieťa zo slovenskej roľníckej rodiny so siedmimi deťmi vyrastal v dedinke Bócsa so štyrmi bratmi a dvomi sestrami v chudobe, ale obklopený láskou. J. Csővári získal základné vzdelanie na sálašskej škole v Bócse a v roku 1960 nastúpil na Priemyselnú odbornú školu č. 621 v Malom Kereši, kde sa vyučil za murára. Tvárou v tvár životným výzvam cítil, že by bolo dobre založiť si vlastnú firmu a v roku 1986 ukončil v Kecskeméte Odbornú školu obchodu a pohostinstva. V roku 1988 si otvoril vlastný obchod.

Spolu s manželkou Annou ho viedol ako rodinný podnik, ale pracoval aj na hospodárstve, ktorému sa napriek pokročilému veku venuje dodnes.

K jeho obľúbeným záľubám patrí cestovanie a výlety.

Dôležitou súčasťou jeho života sú aj gastronomické zručnosti, ktoré oceňujú jeho priatelia i členovia slovenskej komunity. Zúčastnil sa mnohých kuchárskych súťaží a získal rôzne ocenenia.

Je mimoriadne angažovaný v slovenskej komunite. Osobitne treba vyzdvihnúť jeho organizačné schopnosti pri riadení rôznych podujatí.

V roku 2010 sa stal členom Slovenskej národnostnej samosprávy v Malom Kereši. Od roku 2014 pracuje v slovenskej samospráve ako jej podpredseda. S mimoriadnym nasadením sa podieľa na formovaní života mesta. Dobre rozumie a hovorí po slovensky.

(ZB-ef)

Foto: Csaba Daróczi