Kyselica v Šáre odohnala zimu

Uverejnené: nedeľa, 24. marec 2024, 05:20

Dva týždne pred Veľkou nocou, na Čiernu nedeľu, sa už tradične koná v Dabaši – Šáre pochovávanie zimy, pálenie Kyselice. Nebolo tomu inak ani tento rok.

V polovici marca účastníci, ktorí sa zišli na dvore Slovenského domu, na pozvanie Slovenskej samosprávy v Šáre, Pútnického domu v Šáre a Folklórneho súboru Rozmarín, sa tešili nielen z krásneho počasia, ale aj z rôznych hier. Deti si užili tradičné zábavy vrátane čertovho kolesa, teda ľudového kolotoča.

Kyselicu, ktorú aj tento rok vyrobila Kamila Bálintová Černáková odniesli v krojovanom sprievode k potoku na okraji obce. Sprievod viedli deti a dospelí v ľudových krojoch, oblečení v čiernych alebo tmavých farbách, čo je odkaz na pôstne obdobie. Keď prišli k vode, za sprievodu spevu bábike vyzliekli šaty, slamené telo zapálili a hodili do vody. Je to symbolický spôsob, ako sa rozlúčiť so zimou, chorobami a problémami a privítať jar a znovuzrodenie prírody.

Mariann Kiss-Gogoláková (ef)

Foto: Imre Balázs Molnár