Slovenský deň v evanjelickom kostole

Uverejnené: nedeľa, 28. január 2024, 06:51

V evanjelickom kostole v Békášmederi (III. obvod hlavného mesta) sa tretia januárová nedeľa už viac ako 15 rokov nesie v znamení Slovenského dňa. Evanjelický cirkevný zbor v Csillaghegyi spolu so Slovenskou samosprávou Starého Budína-Békášmederu sa totiž rozhodli, že akcie Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov obohatia celodenným slovenským duchovným a kultúrnym programom.

Ekumenický sviatok, ktorý v tomto roku pripadol na 21. Januára, otvorila predsedníčka Slovenskej samosprávy III. obvodu, presbyterka Edita Hortiová, ktorá účastníkov pozdravila po slovensky a hovorila o peknej tradícii slovenských akcií v kostole. Zvlášť privítala evanjelického duchovného zo Slovenského Komlóša Attilu Spišáka, ktorý kázal slovo Božie, ako aj dirigenta stáleho účastníka Slovenského dňa Budapeštianskeho slovenského speváckeho zberu Ozvena Adama Balázsa Galambosa a klaviristu Jánosa Bacsiho.

Po slávnostnom otvorení bohoslužbu spojenú s Večerou Pánovou slúžili miestny evanjelický farár Zoltán Réz-Nagy a A. Spišák. „Po Mojžišovi a učeniach apoštola Pavla je podľa Biblie našou najväčšou úlohou hľadať Hospodina a máme ho nielen hľadať, ale ho aj prijať do duše,“ povedal A. Spišák na základe tretej kapitoly Knihy Mojžišovej. Potom sa zamyslel nad tým, ako vykonávame svoju vedúcu funkciu, totiž, či vieme viesť naše rodiny, naše komunity, cirkevné zbory. Pripomenul, že Hospodin pripravoval Mojžiša na jeho úlohu celý život, veď nie náhodou nechal jeho košík vyplávať práve pri faraónovej rodine – takto chcel zaistiť, aby vyrastal v čo najlepších podmienkach a potom ho chránil počas celého života, aby napokon práve Mojžiš vyviedol vyvolený národ do zeme zasľúbenej. Predniesol aj paralelu so svojim životom, po skončení bohosloveckej fakulty ho chceli poslať do Slovenského Komlóša, ale on si ešte netrúfal viesť takýto zbor. Po službe v Pätikostolí, Bratislave a Budapešti napokon už skoro dvadsať rokov slúži v tejto dolnozemskej slovenskej metropole. Spomenul aj príchod prvých slovenských rodín do ich „zeme zasľúbenej“, na miesto dnešného Slovenského Komlóša, kde mohli slobodne vyznávať svoju vieru, postaviť kostol a založiť si osadu. Viera bola základným morálnym pilierom ich života.

Na konci bohoslužby obaja farári slúžili dvojjazyčnú Večeru Pánovu. Bohoslužba skončila Áronovským požehnaním, ktoré prijali veriaci z III. obvodu Budapešti, obyvatelia domova Gaudiopolis, ako aj členovia a aktivisti ďalších obvodných slovenských samospráv. Nasledovalo vystúpenie speváckeho zboru Ozvena, ktorý potešil účastníkov svojím prekrásnym viachlasným prednesom cirkevných skladieb, a vytvoril tak v kostole ozajstnú slávnostnú atmosféru. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila aj premiéra najnovšieho repertoára zboru, slovenských ľudových piesní zo zbierky Bélu Bartóka v prepise Miklósa Csemiczkého.

Po agapé, na ktorom ponúkali kapustnicu a bryndzové halušky, ako aj domáce koláče, popoludňajší program Slovenského dňa pokračoval prednáškou Attilu Spišáka o službách a aktivitách evanjelického cirkevného zboru v Slovenskom Komlóši s názvom Viditeľne evanjelický. Slovné spojenie je mottom Evanjelickej cirkvi v Maďarsku. V Slovenskom Komlóši má miestny evanjelický cirkevný zbor mnohostranné rôzne aktivity. Ako A. Spišák povedal, nápad o jednotnom vystupovaní týchto aktivít priniesol zo svojej „mimocirkevnej práce,“ nakoľko pred tým, ako sa stal farárom, pracoval v nemeckej firme, ktorá dbala na to, aby mala jednotný systém. Takto majú všetci zamestnanci rovnaké tričká, logo cirkevnej obce sa nachádza nielen na budovách, ale aj na autobusoch, ktorými privážajú deti, alebo rozvážajú jedlo. A odkedy je tomu tak, „je nás plný celý Komlóš,“ povedal s úsmevom farár. Komlóšania majú evanjelickú diakoniu, v rámci ktorej pôsobí dom dôchodcov, klub seniorov, opatrovateľská služba, verejné stravovanie a starostlivosť o osoby trpiace závislosťami s denným pobytom, prevádzkujú materskú školu a Dom remesiel, v ktorom si prídu na svoje všetky vekové skupiny. V rámci samostatného klubu sa pravidelne schádzajú mamičky s malými deťmi, Spolok žien a skutočne pestrú činnosť vyvíja Komlóšska evanjelická mládež. Cirkevný zbor zabezpečuje prevádzku starého i nového cintorína. V súčasnosti má cirkevný zbor vyše sto zamestnancov, v domove žije 57 seniorov (v súčasnosti čakajú na rozhodnutie ministerstva o pridaní ďalších šesť miest) a denne sa starajú približne o 250 ľudí. Nedávno rozbehli službu podpory bývania pre tých, ktorí sa snažia zbaviť nejakej závislosti. Vlastnia 120 hektárov zeme a čo je rarita, komlóšsky slovenský evanjelický zbor má vlastné stádo racky – druhu skrutorohých oviec, približne 1000 kusov.

Attila Spišák spomenul aj to, že v rámci jubilejného týždňa, ktorým si v decembri 2021 v Slovenskom Komlóši pripomenuli 275. výročie vzniku miestneho evanjelického cirkevného zboru, štyria evanjelickí biskupi vysvätili obnovenú a rozšírenú kaplnku. V kaplnke odvtedy slúžia bohoslužby od októbra do marca, resp. dovtedy, kým počasie nedovolí, aby sa služby božie konali v kostole, ktorý síce zvonka nie je najkrajší, ale má pevné základy. Hovoril aj o smutnom príbehu pitvarošského kostola, či o tom, že niektoré voľakedy slovenské cirkevné zbory, ktoré sa nachádzajú na okolí (Alberti, Ambróz) sa scvrkli a hrozí im zánik.

Skoro dvojhodinová prednáška ubehla ani minúta a na jej konci sa účastníci zhodli na tom, že sa stretnú najbližšie aspoň o rok, ale podľa možnosti aj na iných slovenských podujatiach.

Čo je to Týždeň modlitieb?

Tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa koná od 18. do 25. januára. Tohtoročné podujatie pripravilo indické hnutie kresťanských študentov. Zamýšľali sa nad úryvkom z Knihy proroka Micheáša (Mi 6, 6 – 8), z ktorého bola tiež vybraná téma celého týždňa „Čo žiada od nás Boh?“ „Len to, aby si zachovával právo, miloval milosrdenstvo a pokorne chodil so svojím Bohom,“ odpovedá prorok Micheáš. Práve rôznym spôsobom tohto chodenia s Pánom sa potom venuje osem ďalších tém jednotlivých dní modlitbovej oktávy.

Týždeň modlitieb navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi organizujú Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého, ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi. Každoročne na tento týždeň pripravujú texty – príručku ako pomoc pre ekumenické liturgické slávenia.

Na Slovensku a v Maďarsku sa pri tejto príležitosti uskutočňuje viacero ekumenických bohoslužieb a stretnutí, ako aj tzv. výmena kazateľnice, počas ktorej sa duchovní jednotlivých zborov vymenia a slúžia bohoslužbu v inom zbore.

(ef)

Foto: autorka

