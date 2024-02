Minulosť a prítomnosť evanjelického kostola v Šámšonháze

Uverejnené: nedeľa, 25. február 2024, 06:17

Vyľudnenú novohradskú obec Šámšonház po ústupe Osmanov osídlili na prelome 17. a 18. storočia Slováci zo severných častí Uhorska. Prvé rodiny poddaných evanjelického vierovyznania sem prišli roku 1674, preto patrí tunajší evanjelický cirkevný zbor k najstarším v župe.

Osídľovanie prebiehalo 143 rokov, až do roku 1817. Cirkevníci si priviedli so sebou aj farára a učiteľa a čoskoro si vybudovali svoj prvý kostol a školu. Farár Adam Michalecký sa roku 1773 pešo vybral do Viedne, aby tam získal povolenie na výstavbu kostola, čo sa snažil cisársky dvor všetkými možnými prostriedkami prekaziť. Jeho cesta sa skončila úspechom, Šámšonházanom sa podarilo postaviť si kostol. Mohli sa mu však tešiť sotva tri desaťročia, lebo 30. mája 1808 vypukol v obci veľký požiar. Do tla zhoreli kostol, fara aj škola, boli zničené i zvony. Preto zbor vedie matriky až od roku 1808. Veriaci sa nevzdali, časom si vybudovali nový kostol, ale už skromnejší, a bez veže.

Roku 1868 sa znovu pustili do stavby. Vysvätenie kostola sa konalo 9. októbra 1870, farárom bol v tom čase Ján Vladár. Odvtedy tu slávia v nedeľu najbližšiu k tomuto dátumu slávnostné služby Božie, po ktorých nasleduje „hostina“. Zaujímavosťou je – ako o tom svedčí aj mramorová tabuľa v kostole –, že počas svojho pobytu v azyle bol generálnym správcom zboru Ľudovít Kossuth.

Roku 1982 kostol vymaľovali a roku 2010 prešiel vďaka dotácii Programu rozvoja vidieka kompletnou rekonštrukciou exteriéru.

Šámšonházania ani po 350 rokoch nezabudli na svoje slovenské korene, na čom má veľké zásluhy miestna slovenská samospráva na čele so starostkou Gyöngyi Bajnokovou Képesovou. Nezabúdajú na ne ani veriaci. Od roku 2015 sem prichádzajú slúžiť služby Božie evanjelickí farári z Lučenca, manželia Hroboňovci. Vďaka vzájomnej dohode o spolupráci medzi evanjelickými zbormi z Maďarska a zo Slovenska slúžia Hroboňovci v Šámšonháze každú poslednú nedeľu v mesiaci po slovensky a farár Csaba Sztehlik zo Šámšonházu vo Fiľakove po maďarsky. Okrem toho Hroboňovci prichádzajú do Šámšonu slúžiť aj výročné a spomienkové služby Božie.

(Sprac. vzs)

Foto: Erika Trenková