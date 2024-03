Boh nám dáva návod na šťastný život

Uverejnené: nedeľa, 10. marec 2024, 05:34

Od septembra 1999 organizuje Slovenská samospráva VIII. obvodu Budapešti každú prvú nedeľu v mesiaci v Kostole sv. Jozefa na Námestí Mihálya Horvátha sväté omše v slovenskom jazyku. Nebolo tomu inak ani 3. marca, keď sa v tomto Božom stánku zišli veriaci nielen z hlavného mesta, ale aj zo Santova, Verešváru a Dabašu-Šáre.

Potešiteľné je, že na omše prichádzajú aj veriaci zo Slovenska a Čiech, ktorí sa kratšiu-dlhšiu dobu zdržiavajú v Budapešti a na okolí. Tentoraz to boli turistky z Prešova a študentka Hudobnej akadémie F. Liszta s priateľom zo Španielska.

Prvá marcová nedeľa bola treťou pôstnou nedeľou, preto kaplán Radoslav Lenčéš z Farnosti svätého Imricha v Štúrove zameral svoju kázeň na paralelu medzi chrámom, živým chrámom, ktorým je sám Ježiš a ľuďmi, v ktorých prebýva Boh. Na omši miništrovala Beáta Erdeiová, zo Svätého písma čítala Margita Tóthová Urbaničová a na organe hral kantor Štefan Nagy z Kolárova.

Ako odznelo v kázni, počas pôstneho obdobia prežívame milostivý čas, keď sa očisťujeme pokáním od hriechov, upratujeme svoje chrámy. To, čo do nich nepatrí, máme dať von a vpustiť tam toho, kto tam skutočne patrí. Nebojme sa tam vpustiť Ježiša. Riaďme sa Božími prikázaniami, ktoré nie sú obmedzeniami, aj keď mnohým ľuďom sa zdá, že im berú slobodu. Slobodní budeme len vtedy, keď budeme žiť podľa týchto prikázaní. Boh nám nehovorí, že musíme chodiť do kostola, ale potom aký zmysel má náš život bez Boha, bez lásky? Odžijeme si tu zopár rokov, príde smrť a čo ďalej? Boh nám chce ukázať tú správnu cestu, správny obraz o nás. Že nie sme len súčasťou tohto pozemského stvorenia. Boh do nás vdýchol dušu, svojho ducha a dáva nám na výber: vyvoľ si smrť, alebo život, dáva nám návod na šťastný život. Kto je s Bohom, kto je na jeho strane, má všetko, nič mu nechýba, nemusí sa všetkého vzdať. Veď predsa všetko čo Boh stvoril je dobré a určené pre človeka, pre jeho dobro, len to správne všetko užívajme, – povedal vo svojej kázni kaplán Radoslav Lenčéš.

Na konci svätej omše koncertný a chrámový organista, skladateľ a pedagóg Štefan Nagy zahral skladby Maxa Regera Vater unser im Himmelreich a J. S. Bacha Preludium a fuga h mol, BWV 544. Po krásnom koncerte sa veriaci na pozvanie predsedníčky Slovenskej samosprávy VIII. obvodu Moniky Szelényiovej presunuli do neďalekej fary, kde sa konalo agapé. Spestrením milého pohostenia boli pagáčiky a zákusky, ktoré priniesla majiteľka chýrnej Cukrárne u Emila vo Verešvári, santovská rodáčka Terka Valencsicsová a Boci rezy, ktoré upiekla Eva Licsiková Jakabová zo Santova. Napriek rozhovorom na vážnu tému, ktorou boli blížiace sa komunálne a národnostné voľby, dominovala na agapé vynikajúca nálada.

V. Zsákaiová Držíková

Foto: Monika Szelényiová