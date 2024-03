Šárišápskym kostolom zneli chrámové spevy

Uverejnené: štvrtok, 14. marec 2024, 14:10

Tento rok sa pravidelné slávnostné popoludnie Pieseň chrámu, organizované v spolupráci Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy a nitrianskeho Krajského osvetového strediska (KOS) konalo v rímsko-katolíckom kostole sv. Imricha v Šárišápe.

Dňa 10. marca sa na pozvanie hostiteľa, šárišápskej slovenskej samosprávy a obce Šárišáp stretli v kostole sv. Imricha súbory interpretujúce chrámovú hudbu na oslavu ducha, viery, Boha, ba i na povzbudenie slovenského národa. V mene organizátorov sa prihovorili predsedníčka miestneho slovenského voleného zboru Katarína Huberová Kisgyőriová a členka samosprávy Mária Kollárová. Privítali oficiálnych hostí, predsedníčku Celoštátnej samosprávy Slovákov v Maďarsku (CSSM) Alžbetu Hollerovú Račkovú, predsedníčku župnej slovenskej samosprávy Alžbetu Szabovú, prednostku miestneho starostovského úradu Anikó Takácsovú Molnárovú a referentku pre národnostnú kultúru KOS Silviu Vargovú, ktorá pricestovala s vystupujúcimi z Nitrianskeho kraja. Prítomní boli tiež predstavitelia a voliči slovenských samospráv Slovákmi obývaných obcí Komárňansko-ostrihomskej župy. Nechýbal ani miestny dušpastier, farár rímsko-katolíckej cirkvi János Rajk. Dôstojný pán v mene cirkevného zboru, ktorý v Šárišápe vedie na úvod podujatia okrem iného povedal: „Hlas, hudobný sluch, ale aj schopnosť správne viesť ľudí pri speve, je vlastne darom božím. ... A je len na nás či tento dar využijeme, a doprajeme tým, ktorým nebol daný, aby si ho s nami mohli vychutnať. Spev a pieseň je ďakovná modlitba za niečo krásne, čo sa nám stalo. Oslavuje radosť zo života, narodenia, lásky, alebo len z úplne jednoduchých vecí, nad ktorými by sme sa možno ani nepozastavili. A práve preto, že ste tento dar správne uchopili do svojich rúk, sa tu dnes stretávame. A dnes si vychutnáme krásu spevu tu v rímsko-katolíckom kostole v Šarisápe.“

Spievajúce skupiny vyvolávali uveličenie

Ako prvý sa predstavil Spevácky zbor sv. Štefana zo Šarišápu, ktorý vedie Ján Jurášek. Skupinu nielen dirigoval, ale aj udával tón hrou na gitare. Zbor spievajúc po latinsky a po maďarsky sa prejavil ako pripravené a nadšené teleso s patričným množstvom mužských hlasov, čo im mnohí mohli len závidieť. Formácia vznikla v máji 2006, keď sa kvôli benefičnému koncertu na zbierku na opravu kostola zišlo niekoľko mladých nadšencov. Spoločné spievanie a pozitívna odozva udržali skupinku spolu, ba čo viac, pridali sa aj ďalší. Teraz má zbor 14 členov. Snažia sa ozvláštniť katolícke omše i podujatia cirkevného roka, ale aj kultúrne akcie v obci. Najčastejšie interpretujú kresťanskú zborovú tvorbu.

Potom nasledovalo vystúpenie speváckych skupín z Nitry a okolia. Boli medzi nimi starí známi, ako Spevácka skupina ženičiek zo Štitár, ktorej vedúcou je Etelka Máťušová. Po maďarsky si formácia hovorí Menyecskekórus a vznikla v roku 2003 pod vedením pedagóga a zbormajstra Viktora Šimeka. Venuje sa najmä zachovávaniu miestnych piesní a zvykov obce pod Zoborom. Súbor neraz vystupoval na rôznych podujatiach na Slovensku, ale aj v zahraničí, počas uplynulých rokov aj na koncerte zborov Pieseň chrámu. Duchovné piesne oslavujúce Pannu Máriu odzneli v podaní ženičiek zo Štitár tak po slovensky ako aj po maďarsky.

Spevácku skupinu Pimpimpápa z Branča vedie Oľga Ďurická. V Branči sa darí folklóru, tanečná skupina Pimpimpápa často dostáva pozvania na vystúpenia, práve tak ako aj spevácka zložka, ktorá sa okrem interpretovania ľudových piesní venuje aj spievaniu chrámovej literatúry.

Spevácka skupina Nevädza z Nitry-Dražoviec je determinovaná svojou vedúcou Miroslavou Zaujcovou. Mimoriadne dynamická folkloristka dostala lásku k folklóru do vienka už v detstve, ktoré prežila vo Vígľaši a Opatovej – Slatinke, dnes mestskej časti Lučenca. Ako sa pre médiá vyjadrila, až vo vyššom veku dokázala oceniť a uvedomiť si duchovné bohatstvo, ktoré jej odovzdali jej najbližší. Veľmi ju ovplyvnila najmä jej prastará mama, ktorá pochádzala z Kokavy nad Rimavicou. „S ňou sa mi spájajú tie najkrajšie spomienky na rané detstvo. Strávila som s ňou veľa času, veľmi rada mi spievala ľudové piesne,“ hovorí pani Mirka, ktorá je šťastná, že celý život môže robiť to, čo ju baví a napĺňa. V Dražovciach vedie niekoľko formácií, sú to Tradícia a Nevädza, s ktorými sme sa vďaka tohto roku 15-ročnej spolupráci župnej slovenskej samosprávy a Krajského osvetového strediska stretli pri rôznych príležitostiach. Tohto roku prišla do Šárišápu skupina Nevädza. Mimoriadne pozoruhodný bol výber, ktorý súbor pred oltárom interpretoval. Národnobuditeľské piesne, ktoré odzneli, by boli obstáli aj dobách, keď sa Slováci mali ako národ prebudiť. Niesli mohutný odkaz pre miestnu Slovač, ktorá čoraz menej ovláda jazykové dedičstvo predkov. Zjemniac národnobuditeľský tón spievaných modlitieb pridala Nevädza nástojčivý spirituál, ktorým roztlieskala vďačné obecenstvo. Keď sme sa po koncerte opýtali na osviežujúci výber, pani Mirka konštatovala, že priemerný vek skupiny je 80 rokov a myslí si, že aj pozornosť a záujem členov skupiny je nutné povzbudzovať príťažlivým repertoárom. „Keď vidím, ako členov „mojich“ súborov táto práca teší, som šťastná.“ Spevácku skupinuNevädza z Nitry-Dražoviec na syntetizátore sprevádzal Vojtech Zvalo. Jeho virtuózny hudobný sprievod bol pretkaný temperamentnými sólovými intermezzami.

Na záver sa pred oltár postavila kresťanská spevácka skupina ospevujúca slávu Božiu Salve DIO z Hosťovej. Vedúcim je Ladislav Pindeš. Zvlášť pozdravil Šárišápanov ako svojich blízkych priateľov. Vtipne konštatoval, že súbor v skutočnosti vedú muzikantky, klávesistka Stanka Balková a gitaristka Radka Višňovská, lebo majú v rukách nástroje a udávajú tón aj rytmus. Mladá formácia nadšene vystupuje doma i v zahraničí. Členovia skupiny Salve Dio spievajú najmä po maďarsky, ale majú aj bohatú zásobu moderných slovenských kresťanských piesní. Na popoludňajšie podujatie prišli už dopoludnia, lebo mali spoločný nácvik s miestnym Speváckym zborom Sv. Štefana. Spoločne vystupovali na záver programu.

Vystúpenie dirigoval člen domácej formácie Balázs Kassai. Poukázal na vytlačené texty, položené v kostolných laviciach. Zbor zaspieval ukážku, ktorú potom patrične vážne a smelo, dodajme, že prekvapujúco melodicky aj rytmicky správne, zaspievalo obecenstvo. Pravda, pomáhali aj hosťujúce súbory. V šárišápskom kostole sa rozozvučala snáď aj omietka. Spoločné tóny zneli prenádherne. V dokonalom súzvuku potom pokračovalo spoločné hodovanie v krásnom a starostlivo udržiavanom šárišápskom kultúrnom dome, ktoré pre hostí pripravili pod vedením slovenského voleného zboru domáci. Starosta Karol Kollár, ktorý nikdy nechýbava na slovenských podujatiach „svojej“ obce, sa teraz pre neprítomnosť ospravedlnil. V duchu ospravedlnenia nechal za seba pozornosť pre hostí, po symbolickej fľaštičke vínovice či slivovice, nech ich hreje na duchu i na tele nielen spomienka.

Erika Trenková

Foto: autorka