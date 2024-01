Premiér SR Robert Fico v Budapešti

Uverejnené: piatok, 26. január 2024, 06:01

Predseda vlády Slovenskej republiky (SR) Robert Fico absolvoval v polovici januára svoju druhú zahraničnú návštevu v úrade. Po tradičnej prvej návšteve, kedy jeho kroky viedli do Česka, zamieril do maďarského hlavného mesta, kde sa stretol s premiérom Viktorom Orbánom a prezidentkou Katalin Novákovou.

Medzi témami rokovaní boli otázky možnosti rozvoja dopravnej infraštruktúry a cezhraničnej spolupráce. Popritom delegácie prerokovali aj aktuálne otázky európskej a svetovej politiky. Na plenárnom zasadnutí oboch delegácií sa zúčastnil aj parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik.

Slovenský premiér Robert Fico sa pred odchodom do Budapešti stretol s predsedom Maďarskej aliancie Krisztiánom Forróm. „Veľmi mi záleží na spokojnom spolunažívaní Slovákov a príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny žijúcich na Slovensku, ako aj na priateľských a vzájomne výhodných vzťahoch medzi Slovenskom a Maďarskom,“ ozrejmil Fico na sociálnej sieti.

Slovenský premiér po stretnutí so svojím maďarským kolegom povedal, že obe krajiny odmietajú migračný pakt Európskej únie (EÚ) aj zrušenie práva veta členských štátov európskeho bloku. Viktor Orbán pred novinármi na spoločnej tlačovej konferencii doplnil, že „pre obe krajiny je dôležitá suverenita. Zo strany Maďarska nemáme radosť z iniciatív z Bruselu o vytvorení superštátu a vôbec nemáme radosť z iniciatív, ktoré chcú legitimizovať nelegálnu migráciu.“ Vyjadril vďaku Slovensku za to, že dlhodobo vysiela príslušníkov polície na juh Maďarska k ochrane jeho vonkajších hraníc schengenského priestoru voľného pohybu osôb.

Fico s Orbánom zopakovali, že zdieľajú podobný pohľad na ruskú agresiu na Ukrajine pričom podľa Fica sa tam „kántria Slovania“. „Ja sa staviam úplne inak k Ruskej federácii, odmietam predstavu, že máme do posledného vojaka bojovať na Ukrajine so západnými peniazmi a zbraňami a mať predstavu, že Ukrajina nám prinesie krvácajúce a na kolenách kľačiace Rusko. To je nezmysel,“ ozrejmil.

Fico tiež povedal, že bude vyvíjať tlak na českého premiéra Petra Fialu, aby Česko ako predsedajúca krajina Vyšehradskej štvorky (V4) čo najrýchlejšie zvolalo rokovania predsedov vlád tejto skupiny. „Považujem za veľkú tragédiu, že V4 bola úmyselne znefunkčnená,“ vyhlásil Fico. „Keď sa dajú dohromady štyri krajiny, ktoré zastupujú okolo 65 miliónov obyvateľov, tak to rešpektujú aj tí najväčší európski hráči. Vedia, že bez nás nebudú vedieť prijímať vážne rozhodnutia a že sa s nami musia dohodnúť,“ upozornil. „V tom je fantastická príležitosť a jedinečnosť V4. Ale politické pomery v rámci regiónu sú dnes nastavené tak, ako sú.“

Z Ficových slov tiež vyplynulo, že Slovensko a Maďarsko s nevôľou sledujú tlak na svoje vlády zo strany únijných inštitúcií. V tejto súvislosti spomenul chystanú rezolúciu Európskeho parlamentu vo veci zámerov slovenskej vlády na zmeny v trestnom zákonníku vrátane zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry. Maďarsko je zase s EÚ v spore ohľadom dodržiavania princípov právneho štátu. Robert Fico vyjadril svoj nesúhlas s tým, aby nejaká členská krajina bola trestaná za to, že bojuje za svoju suverenitu a národnoštátne záujmy. Zdôraznil, že v EÚ by na takýto krok bolo potrebné jednomyseľné rozhodnutie, avšak on ho ako premiér SR nikdy nepodporí.

Premiéri hovorili aj o štruktúre biznisu v Maďarsku a SR či o nevyhnutnosti atómovej energie pre dosiahnutie energetickej sebestačnosti. „Bez toho, aby sme mali atómové elektrárne, ťažko budeme môcť garantovať občanom jednej aj druhej krajiny dostatočný a cenovo prístupný objem elektrickej energie,“ dodal slovenský premiér. Zároveň vyslovil želanie, aby boli vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom založené na vzájomnej pomoci, ktorá pripomína nenávratné pôžičky. Ako jeden z príkladov takejto pomoci spomenul maďarský podiel na ochrane vzdušného priestoru Slovenska.

Viktor Orbán po schôdzke so svojím slovenským kolegom povedal, že vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom nikdy neboli také dobré ako teraz, pretože obe krajiny sú v EÚ prepojené tak, že sa navzájom posilňujú z hľadiska fyzickej, ekonomickej a energetickej bezpečnosti. Zdôraznil, že záujmy Maďarska a Slovenska „smerujú minimálne na 99 percent rovnakým smerom,“ a že suverenita je pre obe krajiny dôležitá. „Želám si, aby otázka slovensko-maďarského spolunažívania nikdy nebola predmetom politického súperenia, aby riešenia všetkých otázok, ktoré sa vyskytnú, boli na osoh Slovenska i Maďarska,“ uviedol slovenský premiér.

Foto: Predsedníctvo vlády