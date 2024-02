Valné zhromaždenie Doliny v Čomáde

Uverejnené: piatok, 02. február 2024, 09:47

V obci neďaleko Pešti v Čomáde sa v piatok 26. januára konalo zasadanie Valného zhromaždenia Spolku prípeštianskych Slovákov Dolina. O mieste uskutočnenia rokovania rozhodlo grémium na svojom vlaňajšom zasadaní.

Na úvod prítomných privítala predsedníčka miestneho slovenského voleného zboru Marta Sinková. Za predsedníckym stolom sedeli predsedníčka Celoštátnej samosprávy Slovákov v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Spolku Dolina Zuzana Szabová, podpredseda organizácie Ondrej Csaba Aszódi, riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) Katarína Király a podpredseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku Matej Kešjár. V mene hostiteľov sa členom Valného zhromaždenia prihovoril vicestarosta obce. Martin Matejka vyslovil radosť nad tým, že VZ opäť rokuje v Čomáde. Zaprial účastníkom rokovania prijatie uznesení, vďaka ktorým bude dielo slovenskej národnosti v Maďarsku napredovať.

Pred rokovaním účastníci zasadania zablahoželali Júliusovi Altovi, ktorý sa stal vlani vo svojom bydlisku, meste Vacov, čestným občanom.

Program napredoval potom podľa vopred stanoveného poriadku, ktorý účastníci rokovania na úvod jednomyseľne schválili. Preto po odsúhlasení osoby, ktorá viedla zápisnicu a overovateľa zápisnice, sa pustili do intenzívnej práce. Na vyhodnotenie vlaňajšej činnosti spolku sa podujal podpredseda organizácie. Ondrej Csaba Aszódi konštatoval, že obdobie uplynulého roka bolo z hľadiska podujatí netradičné, veď nezorganizovali veľkú centrálnu akciu, ako po predchádzajúce roky. V spolupráci s jednotlivými členskými samosprávami sa konalo niekoľko menších, zato však úspešných podujatí na viacerých miestach. „V januári bolo u nás v Ečeri zasadanie Valného zhromaždenia, v apríli sme si pozreli v Malej Tarči predstavenie Herečky v podaní členov Slovenského divadla Vertigo, v máji zavítala do Malej Tarče folklórna skupina Záriečanka zo Slovenska, táto akcia sa konala v spolupráci s Úniou slovenských organizácií v Maďarsku. V júli na Dni Slovákov v Maďarsku v Níži zastupovala naše zoskupenie Albertirša, respektíve Cirkevný spevácky zbor obce. V júli sme sa po prvý raz zúčastnili v Čemeri regionálnej Dožinkovej slávnosti, čo bola naša druhá spoločná vlaňajšia kultúrna akcia. Tretie spoločné podujatie sa konalo v októbri a bolo to vystúpenie Mládežníckeho dychového orchestra zo Slovenského Komlóša. Na jeseň bola ešte jedna významná udalosť, kde však nevystupovali všetky naše súbory ľudovo-umeleckej tvorivosti, ale štyri z nich. Maglód, Išaseg, Veľká Tarča a Ečer sa zúčastnili kvalifikačnej prehliadky Vo víre tanca v Sarvaši a dosiahli pekné hodnotenie,“ povedal Ondrej Csaba Aszódi a dodal, že zasadanie nie je len rokovaním Valného zhromaždenia Spolku pripeštianskych Slovákov, ale zároveň aj stretnutím predstaviteľov Ečerského regiónu Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Finančnú správu predložila predsedníčka Doliny Zuzana Szabová. Tiež konštatovala, že veria, že aj tento rok budú môcť gazdovať s tou istou sumou ako vlani. Jej slová potvrdil aj predseda kontrolného výboru Ján Šedro z Pilíša, ktorý na základe dokumentov odporučil schválenie finančnej správy.

Vzápätí podpredseda organizácie informoval prítomných o plánoch na tento rok. Štruktúra činnosti má byť zhodná s uplynulým rokom. „Aj na nasledujúce obdobie sme naplánovali tri významné podujatia. Po zasadaní Valného zhromaždenia ďalšia akcia, na ktorej sú zainteresované mnohé z našich členských obcí, bude konferencia oblastných domov, ktorá sa uskutoční v Baňačke v sobotu 20. apríla. Rozdal som pozvánky obciam, o ktorých viem, že prevádzkujú oblastný dom. Keby mal ešte niekto záujem, konferencia je verejná, možno sa na ňu prihlásiť. V máji by sme radi usporiadali v osvetovom dome vo Vacove v spolupráci s tamojšou Slovenskou samosprávou predvolebné stretnutie. Plánujeme ho na 25. mája na piatu hodinu. Dovtedy snáď už budeme vidieť, ako sa chceme pustiť do júnových komunálnych volieb. Obyčajne naplníme veľkú sálu a kto sa doposiaľ zúčastnil týchto stretnutí, hodnotil predvolebný program pozitívne. V júli plánujeme účasť na Dni Slovákov v Maďarsku, ktorý sa bude konať v Bakoni, v Černi. Mnoho z nás určite pôjde vzápätí na Dožinky v Čemeri. Záverečné tohtoročné spoločné podujatie chceme uskutočniť 14. septembra v Malej Tarči. Bude to vystúpenie folklórnej skupiny, ako aj v predchádzajúcom roku v spolupráci s mestom,“ povedal O. Cs. Aszódi a zároveň dodal, že v ďalšom bode rokovacieho programu bude detailne hovoriť o účasti spolku na Dni Slovákov v Maďarsku. O čemerských dožinkách podrobne hovorila predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Čemeri. Alžbeta Szabová uviedla, že tohto roku sa chystajú spoločne so zoskupením Dolina zorganizovať druhý ročník Dožinkového festivalu. Na margo toho vlaňajšieho povedala, že si trúfali snovať veľké plány a veľmi túžili usporiadať dožinkový festival, nech nemusia pre tradičné zvyky zberania úrody cestovať mnoho desiatok či stoviek kilometrov, ak chcú obyvatelia okolia Pešti odovzdať ďalším pokoleniam dožinkové tradície. Čemerskí organizátori šťastne a spokojne mohli konštatovať, že svoj sen zrealizovali. Deň sa začal sprievodom po uliciach obce. Súťažné skupiny pripravovali tradičné dožinkové jedlá, tie mali prezentovať na obed. Piekli domáci chlieb, súťažili s domácimi pálenkami. Na poli prestreli na tradičné raňajky. Všetky súťažné kategórie mali svojho porotcu. Na poli prebiehalo zápolenie aj v tradičnej žatve kosou. Súťažilo sa nie na čas, ale na úroveň kvalitne urobenej roboty. Porota ocenila najtradičnejšie oblečené družstvo, najpripravenejšieho kosca, aj najlepšiu paberkujúcu či najdriečnejšiu mladuchu. Súčasťou podujatia bol aj kultúrny program, v ktorom vystúpili folklórne súbory z Čemeru, Ečeru, Čuváru, Kerepešu a Mlynkov. Organizátori Dožinkového festivalu sa poučili z vlaňajších skúseností. Po dlhom a horúcom júlovom dni dožinková veselica, ktorú mali roztočiť večer, nemala príliš veľký úspech. Preto na tento rok podobný záver festivalového dňa ani neplánujú. Ako povedala Alžbeta Szabová, tento rok sa pripravujú s dožinkami, ale iba v prípade, že sa prihlási aspoň päť skupín, ktoré sa chcú zúčastniť aj zápolenia. Už teraz sa dá vedieť, že v roku 2025 nezorganizujú Dožinkový festival. Namiesto neho usporiadajú tradičné a obľúbené Páračky Slovákov z okolia Pešti. Starosta Čemeru Štefan Fábri už prisľúbil svoju všemožnú pomoc.

V ďalších bodoch denného poriadku sa členovia Valného zhromaždenia Spolku Dolina zhodli na tom, že regionálne zoskupenie bude na tohtoročnom Dni Slovákov v Maďarsku zastupovať skupina z Ečeru a budúcoročné rokovanie Valného zhromaždenia zavíta do Čemeru.

Ondrej Csaba Aszódi, ktorý zastupuje Slovákov v kuratóriu Správy fondov Gábora Bethlena, hovoril o dôležitých akcentoch účasti na súbehoch o finančné dotácie. Katarína Király upozornila na potrebu obnovenia registrácie na platforme finančnej podpory zo strany Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ).

V ďalšej časti informoval podpredseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku Matej Kešjár účastníkov zasadnutia o stave predvolebných rokovaní lídrov nominujúcich organizácií, Zväzu Slovákov v Maďarsku, Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Slovenského spolku Identita.

Riaditeľka ÚKSM Katarína Király fundovane priblížila možnosti ďalšieho rozvoja personálneho zabezpečenia oblastných domov. Zdôraznila, že v mnohých obciach sa snažíme o zachovanie hmotného dedičstva, preto by bolo osožné pripraviť sa aj na adekvátne prevádzkovanie a prezentovanie našej dedovizne. Informáciám, ktoré odzneli sa budeme venovať v nasledujúcom čísle nášho periodika.

Erika Trenková

Foto: autorka