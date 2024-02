Z prvého tohtoročného zasadnutia Slovákov Novohradskej župy

Uverejnené: piatok, 16. február 2024, 05:12

Dňa 7. februára sa vo veňareckom Kultúrnom dome konalo prvé tohtoročné riadne zasadnutie Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy (SNSNŽ). Valné zhromaždenie (VZ) rokovalo o 13 bodoch.

Predseda SNSNŽ Ferdinad Egyed privítal všetkých členov poslaneckého zboru a predsedníčku Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Ruženku Egyedovú Baránekovú. Následne predstavil program zasadnutia. VZ prijalo návrhy ako preskúmanie a evidencia majetkových priznaní poslancov za rok 2023, rozpočet, kalendár podujatí a pracovný plán na rok 2024 i iné finančné náklady na fungovanie SNSNŽ. Predseda navrhol, aby župa podpísala Zmluvu o spolupráci so slovenskými samosprávami v Kirti, Dengelegu, Lucine, Novohrade, Veňarci, Malej Náne, Šápove, Níži a so Župnou knižnicou Bálinta Balassiho v Šalgótarjáne.

Informoval o tom, že SNSNŽ v roku 2024 uskutoční štyri veľké podujatia, Novohradské lipky v Níži (9. mája), Novohradské národnostné stretnutie a Medzinárodný novohradský folklórny festival v Banke (28. júla), Stretnutie novohradských slovenských samospráv v Níži (28 septembra) a 20. Regionálny slovenský deň v Šalgótarjáne (9. novembra). F. Egyed uistil prítomných predsedov národnostných samospráv, že župa ich naďalej bude podporovať a spolupracovať s nimi.

V ďalšom bode navrhol aj v tomto roku prevádzkovať webovú stránku SNSNŽ nhrad.hu. Prítomných požiadal, aby posielali materiály a informovali o miestnych programoch. Poslanecký zbor jednohlasne podporil návrh F. Egyeda, aby SNSNŽ vydala fotoalbum To sme my – Mi ezek vagyunk. Opäť budú zmapované novohradské a hevešské slovenské národnostné osídlenia, ale publikácia bude zameraná najmä na ich známe osobnosti slovenskej národnosti. Samosprávy do 3. apríla, kedy sa bude konať 2. zasadnutie SNSNŽ, majú pripraviť materiál. Predseda poznamenal, že samosprávy sa majú rozhodnúť, ktorú miestnu osobnosť chcú navrhnúť, napísať o jej činnosti a poskytnúť obrazový materiál. Navrhol tiež, aby v knihe dostalo miesto aj niekoľko zaujímavostí o obci, meste, aby starostovia stručne napísali, prečo sú v danej lokalite slovenské samosprávy dôležité.

Nasledovalo uzavreté rokovanie, ktorého témou boli návrhy na štátne vyznamenanie, na udelenie ceny Za národnosti Novohradskej župy a na vyznamenanie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Za našu národnosť.

V bode iné predsedníčka ZSM R. Egyedová Baráneková prítomných informovala o tohtoročnom pláne našej najväčšej občianskej organizácie. 22.-24. marca sa v Táľoch uskutoční celoštátne stretnutie aktivistov ZSM s názvom Slováci v Maďarsku volia. 26. apríla v Slovenskom inštitúte v Budapešti sa bude konať VZ ZSM. Regionálne kolá celoštátnej súťažnej prehliadky pre žiakov a študentov slovenskej národnosti v Maďarsku Slovenské spievanky a veršovačky budú 3. mája v Sarvaši a 16. mája v Budapešti. Celoštátne kolo sa uskutoční 31. mája opäť v Dabaši. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku bude 28. júla v Banke. V tomto roku bude 80. výročie Slovenského národného povstania a pri tejto príležitosti hlavnou témou programu bude verbovačka a regrúti. Tejto tematiky sa bude pridržiavať aj Novohradský folklórny festival v Lučenci. Jazykový a národopisný tábor má byť v júli, škola v prírode Poznaj svoje korene pre žiakov slovenskej národnosti v septembri. V tomto roku sa konferencia Ako ďalej Slováci v Maďarsku presťahuje opäť do Mlynkov a bude sa konať 15.-16. novembra.

V druhej časti svojho príhovoru predsedníčka najpočetnejšej a najstaršej organizácie Slovákov v Maďarsku vravela o prípravách volieb. Zdôraznila, že je veľmi dôležitý výber kandidátov. Odporučila, že podľa možnosti treba osloviť mladšie ročníky, aby mali čas zaučiť sa. Za veľmi dôležité pokladá zvolanie stretnutia s hlavným župným notárom, kde by predstavitelia slovenskej samosprávy a zainteresovaní, ktorí majú na starosti priebeh volieb, dostali jednoznačné informácie o tom, aké úlohy majú, čo zákon požaduje, čo majú poskytnúť samosprávam. Konštatovala, že dôležité termíny ešte nie sú známe, ale Zväz, ako nominačná organizácia, bude pripravený včas podať podpísané hárky. R. Egyedová Baráneková zdôraznila, že už teraz sa treba zapísať do národnostného volebného zoznamu. Tí, ktorí v ňom už figurujú, nemusia tak urobiť ešte raz. Je však dôležité, aby sa prihlásili aj noví, lebo počet voličov určuje počet členov samosprávy. Predsedníčka zdôraznila, že kandidát nemusí bývať v dedine alebo v meste, kde bude plniť funkciu poslanca. Dôležité je, aby sa vedel zúčastňovať tamojšieho národnostného života. Spomenula, že v marci sa bude konať stretnutie aktivistov v Táľoch, kde sa ešte bude diskutovať o tohtoročných národnostných voľbách. Na záver R. Egyedová Baráneková dodala, že pri predošlých voľbách sa veľmi dobre spolupracovalo s koaličnými partnermi. Na tohtoročné voľby sa spolupráca ešte nepodpísala. Pripomenula, že Zväz bol vždy za spoluprácu a jednotu Slovákov v Maďarsku.

Nasledovalo stretnutie pracovníkov Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Riaditeľka Katarína Király informovala prítomných o prevádzkovaní oblastných domov z odbornej i technickej stránky. Spomenula, že onedlho v Prírodnom múzeu ľudovej architektúry a Múzejnom doškoľovacom a metodickom centre v Senondreji sa spustí niekoľko školení, medzi inými aj také, na ktorom uchádzači môžu získať kvalitnú odbornú prípravu na prevádzkovanie oblastných domov. Venovala sa aj tomu, že augustová Konferencia vedúcich slovenských národopisných zbierok sa v tomto roku bude konať v Baňačke a Deň Slovákov v Maďarsku sa uskutoční v Černi.

Slováci z Novohradu sa pustili do programami nabitého roka. Dozvedeli sa mnoho informácií, ktoré im môžu pomôcť v organizovaní verejného života v dedinách a mestách, kde pôsobia. Pozitívne je, že na nikom nebolo badať únavu, či nezáujem. Prítomní sa tešili, že sú spolu, a veľa sa diskutovalo. Napriek neľahkej situácii nikomu nechýbalo odhodlanie pokračovať v práci.

(ar)

Foto: Terézia Nedeliczká