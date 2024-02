Naplno sa rozbehol rok 2024

Uverejnené: streda, 28. február 2024, 20:07

Prvé tohtoročné riadne zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) sa uskutočnilo 27. februára v zasadačke sídla nášho najvyššieho voleného zboru na Fadruszovej ulici v Budapešti. Poslanci si na úvod zasadnutia minútou ticha pripomenuli nedávno zosnulého zakladajúceho člena zboru Karola Orliczkého.

Ako to v poslednom čase býva zvykom, bohatý program odštartoval informáciami o činnosti parlamentného Výboru pre národnosti v Maďarsku v podaní slovenského parlamentného hovorcu Antona Paulika. Keďže parlament a spolu s ním ani výbor od novembra nezasadal, hovorca vo svojom krátkom príhovore spomenul svoju účasť na zasadnutí slovenskej a maďarskej vládnej delegácie počas návštevy staronového premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica v Budapešti, či na stretnutí s predstaviteľmi Národnej volebnej kancelárie v súvislosti s blížiacimi sa národnostnými voľbami. Ďalšie podrobnosti o práci nášho hovorcu nájdete v našej pravidelnej prílohe „Zápisky hovorcu“. Po krátkej diskusii poslancov s A. Paulikom nasledoval referát predsedníčky CSSM Alžbety Hollerovej Račkovej o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM, po ktorom prišiel rad na bohatú porciu uznesení, ktoré treba schváliť v úvode každého kalendárneho roka.

Vlaňajší rozpočet CSSM sa pre známe hospodárske ťažkosti resp. infláciu nerodil ľahko, ale v priebehu roka sa podarilo stabilizovať fungovanie inštitúcií. Poslanci tak mohli s dobrým svedomím prijať poslednú modifikáciu minuloročného rozpočtu CSSM a jej inštitúcií. Suma príjmov a výdavkov v roku 2023 činila 5 017 636 687 forintov, čo bude tvoriť základ pre májovú ročnú finančnú uzávierku. Po odsúhlasení rozpočtu prišiel rad na schválenie vyúčtovaní podpôr CSSM na miestne slovenské aktivity a vydavateľskú činnosť v roku 2023. Zbor mal k dispozícii šesťmiliónovú sumu, z ktorej 5 966 050 forintov bolo využitých, zvyšné nevyužité zdroje boli vrátené.

Nasledujúci balík rokovacích bodov sa vzťahoval na tohtoročný rozpočet samosprávy. Oproti vlaňajšku tohto roku na povinnosti, ktoré predpisujú zákony vzťahujúce sa na oblasť školstva, boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu. Aj preto považuje CSSM za dôležité, aby zvýšenie platov pedagógov pôsobiacich v školách ňou prevádzkovaných prispôsobili zvýšeniu na štátnych školách, aby v našich školách neboli horšie podmienky. V tomto zmysle schválili poslanci uznesenia súvisiace so zvýšením miezd pedagógov. Okrem toho zbor pripraví na májové zasadnutie VZ ďalší návrh, ako vďaka zvýšeným finančným prostriedkom zlepšiť odborné podmienky fungovania našich škôl.

Ďalšie uznesenie sa týkalo mzdových doplnkov pracovníkov Úradu CSSM, konkrétne súhlasu so spôsobom akým sa stanovili mzdy v úrade, ktoré, žiaľ z roka na rok zaostávajú za mzdami v tejto sfére.

Keďže v roku 2022 sa zmenil národnostný zákon, ktorý upravuje možnú výšku a štruktúru platu predsedov celoštátnych národnostných samospráv, poslancami schválená nová modifikácia pravidiel odmeňovania predsedníčky CSSM odzrkadľuje zmenu vnútornej štruktúry jej výplaty, časť ktorej predtým dostávala formou odmeny. Odsúhlasené modifikácie odzrkadľuje aj následne schválený rozpočet CSSM a jej inštitúcií na rok 2024, ktorých výška príjmov a výdavkov momentálne činí 3 291 275 749 forintov.

Po schválení plánu verejných obstarávaní CSSM na rok 2024, ktorý sa priebežne bude prispôsobovať ďalším potenciálne získaným prostriedkom, nasledoval obchodný plán nášho vydavateľa, obchodnej spoločnosti SlovakUm s. r. o., ktorý poslanci prerokovali už ako členské zhromaždenie spoločnosti. Prostriedky, ktoré dostáva CSSM od štátu, a ktoré sprostredkúva vydavateľovi na tlač, zostávajú napriek zvýšeným tlačiarenským a ďalším nákladom tretí rok nezmenené. Šéfredaktorka Ľudových novín Eva Fábiánová informovala prítomných o tom, že cena periodika sa od 1. apríla zvýši na dvojnásobok. Jeden výtlačok Ľudových novín bude stáť 400 forintov, čo stále nie je blízko ani k výrobnej cene, ale redakcii aspoň trochu pomôže. Samozrejme pre tých, ktorí si noviny predplatili na celý rok, sa táto suma zmení až keď ich súčasné predplatné vyprší. Po obchodnom pláne plénum schválilo aj referát obchodnej spoločnosti SlovakUm s. r. o. o činnosti v roku 2023. Spoločnosť je zakladateľom Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku, a preto v tomto bloku bol schválený aj referát o vlaňajšej činnosti Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku.

Zasadnutie pokračovalo následne ako VZ členského zhromaždenia spoločnosti Čabianski Slováci s. r. o., aby mohlo schváliť jej obchodný plán na rok 2024 a referát o činnosti v roku 2023. Ako konateľka spoločnosti Melinda Čapová Mešnikovová zhrnula, všetko urobili pre to, aby stabilizovali fungovanie s. r. o.: vo februári kúpili auto, podpísali zmluvu na sociálne stravovanie, ňou sprevádzkovaná reštaurácia bola každý deň otvorená, príjmy sa však nepodarilo zvýšiť, pričom mzdy a režijné ceny sa zvýšili, preto je potrebné premýšľať, ako ďalej. Keďže konateľka pre zdravotné a rodinné dôvody nemôže vo svojej práci pokračovať, po prijatí referátu prišiel rad na voľbu novej konateľky spojenú s modifikáciou zakladajúcej listiny obchodnej spoločnosti Čabianski Slováci s. r. o. Jednohlasným súhlasom prítomných sa konateľkou stala doterajšia spolupracovníčka M. Čapovej Mešnikovovej a znalkyňa obchodnej spoločnosti Ildika Szabová Szaszákovás platnosťou od dňa zasadnutia VZ na tri roky.

Od sedemnásteho rokovacieho bodu grémium pokračovalo opäť ako VZ CSSM, stále však ostalo pri téme obchodnej spoločnosti Čabianski Slováci s. r. o. Na preklenutie likviditných problémov poslanci zo všeobecnej rezervy v rozpočte CSSM odsúhlasili podporiť spoločnosť návratnou dotáciou 6-miliónov forintov.

Koncom roka 2020 CSSM a Čabianska organizácia Slovákov (ČOS) podpísali v súvislosti s Domom slovenskej kultúry zmluvu o správe majetku, súd však po dlhom procese odstránení nedostatkov oznámil, že nie je možné zapísať takéto právo. V dôsledku toho právnici CSSM pripravili Zmluvu o založení práva na užívanie Domu slovenskej kultúry, ktorá je obsahovo čo najbližšie k pôvodnej zmluve spred troch rokov. Poslanci ju jednohlasne schválili spolu so Zmluvou o prevádzkovaní s Ústavom kultúry Slovákov v Maďarsku, v ktorej je uvedené, ako ÚKSM finančne prispeje na údržbu domu.

Po prestávke pokračovalo zhromaždenie schvaľovaním referátov svojich subjektov o činnosti v roku 2023, konkrétne odborných výborov, inštitúcií, delegáta pri Správe fondov Gábora Bethlena Ondreja Csabu Aszódiho, delegátky v Celoštátnej národnostnej rade pri Ministerstve vnútra Marty Papučkovej Glückovej, radcov i farárov slovenskej evanjelickej a katolíckej služby.

Posledný väčší tematický blok rokovacieho dňa patril školstvu. Modifikácia zakladajúcich listín škôl prevádzkovaných CSSM vyplýva zo zmien zákonov, kvôli ktorým bolo potrebné upraviť rámce zamestnania pracovníkov škôl či vymenovania riaditeľov. Na prosbu sarvašskej školy do jej zakladajúcej listiny pribudla starostlivosť o postihnuté deti a škola v Novom Meste pod Šiatrom požiadala o zvýšenie počtu žiakov oproti predchádzajúcemu variantu zakladajúcej listiny (zo 161 na 200, v prípade detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami z 10 na 15). Na odporúčanie Výchovno-vzdelávacieho výboru poslanci modifikácie zakladajúcich listín jednotlivých škôl rad-radom odsúhlasili, ako aj počet skupín a tried v školskom roku 2024/2025.

A napokon, čo sa týka termínu zápisu do materských škôl prevádzkovaných CSSM, VZ sa rozhodlo zostať pri zaužívanej metóde: aby sa zápis konal v rovnakom čase ako v ostatných materských školách v danej obci alebo meste.

Blížiac sa ku koncu rokovacieho maratónu sa poslanci zhodli na tom, že schvália obsah súbehu CSSM na podporu miestnych slovenských aktivít a vydavateľskej činnosti a splnomocnia predsedníčku CSSM, aby ho vypísala za podmienky, že suma podpory na tento účel (6 miliónov forintov) bude k dispozícii v rozpočte CSSM. Na záver ešte VZ CSSM schválilo výpis Výzvy na udelenie vyznamenania CSSM „Za našu národnosť“, ktorá bude odovzdaná tradične na tohtoročnom Dni Slovákov v Maďarsku v Černi.

Zlatko Papuček

Foto: Eva Fábiánová