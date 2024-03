Generačná výmena na čele ČOS

Uverejnené: piatok, 08. marec 2024, 07:58

Dňa 1. marca sa konalo Valné zhromaždenie (VZ) Čabianskej organizácie Slovákov (ČOS). Vo vedení nastali personálne zmeny.

„Pre mňa je vždy veľmi veľkou cťou, keď môžem byť s vami. Dlho ma už za týmto stolom počuť nebudete, pretože ako viete, lúčim sa so svojou pozíciou,“ otvoril zasadnutie dlhoročný predseda ČOS Michal Lásik.

Z 206 členov organizácie bolo na zasadnutí prítomných 76, čo podľa pravidiel ČOS stačilo k uznášaniaschopnosti. Po zvolení overovateľov a zapisovateľky poslanci pristúpili k prerokovaniu referátu vlaňajšieho hospodárenia organizácie a správe o verejnoprospešnosti. Ako o tom konateľka spoločnosti ČOS Hajnalka Krajčovičová informovala, príjmy spoločnosti vo vlaňajšom roku boli 11 896 000 forintov, kým výdavky 10 988 000 forintov, tým pádom zostala istá rezerva na prvé tohtoročné týždne, kým neprídu nové financie z konkurzov. Čo sa týka verejnoprospešnosti, ČOS s pomocou CSSM prispieva k údržbe Domu slovenskej kultúry, prevádzkuje odborné a voľnočasové skupiny, vydáva publikácie: v prvom rade Čabiansky kalendár a informačný leták Čabän, organizuje podujatia, zachováva tradície, vykonáva osvetovú činnosť, pestuje partnerské vzťahy a zamestnáva dobrovoľníkov. Po jednohlasnom prijatí referátu konateľka prezentovala aj rozpočet a pracovný plán ČOS na rok 2024, v ktorom figurujú všetky hlavné podujatia, ktoré organizácia každý rok zorganizuje. Podľa predbežného plánu ČOS plánuje s výdavkami vo výške 8 900 000 forintov s tým, že, samozrejme, dúfa v získanie ďalších financií zo súbehov a paralelne s tým aj doplnenie repertoáru podujatí o ďalšie. VZ rozpočet a pracovný plán ČOS na rok 2024 jednohlasne schválilo.

Dom slovenskej kultúry v Békešskej Čabe v rámci Széchenyiho programu v predchádzajúcich rokoch úplne obnovili. ČOS využila na tento cieľ aj pôžičku s nízkym úverom, pre pandémiu kovidu a následnú hospodársku krízu však fungovanie reštauračnej a ubytovacej časti komplexu nebolo ziskové, preto sa VZ ČOS pred tromi rokmi rozhodlo prijať pomoc Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM). Tá prevzala prevádzku hospodárskej spoločnosti Čabianski Slováci s. r. o. a podpísali zmluvu o zužitkovaní majetku, túto zmluvu však Úrad vlády odvolal za účelom odstránenia nedostatkov. Po ich odstránení vysvitlo protirečenie medzi občianskym zákonníkom a nariadením ministra pôdohospodárstva, v zmysle ktorého občianska organizácia nemôže odovzdať majetok do prevádzky samospráve. V záujme odstránenia tohto problému právnici CSSM vypracovali riešenie v podobe užívateľského oprávnenia, ktoré je oveľa prísnejšie a viac chráni občiansku organizáciu ako pôvodná zmluva. Majiteľom DSK zostáva ČOS a k akýmkoľvek zmenám je potrebný súhlas majiteľa. Po VZ CSSM zmenu zmluvy odsúhlasilo aj VZ ČOS.

Michal Lásik svoj referát o činnosti ČOS a jeho predsedníctva uvedený myšlienkou „chodíme po tvárach mŕtvych“ začal historickým prehľadom organizácie a spomienkou na jej zakladajúcich členov. Cez dôkladný historický prehľad sa prepracoval k už spomínaným ťažkostiam uplynulých rokov, čo značne skomplikovali prácu organizácie, ktorá sa ale aj vďaka pomoci CSSM dostáva naspäť do obvyklých koľají. Svoj referát ukončil „s ťažkým srdcom, pretože 25 rokov je 25 rokov. Tým, že odchádzam, nechávam tu s vami veľkú časť môjho srdca a môjho života. Cítil som sa s vami dobre a budete mi chýbať. Ak ma pozvete, vždy sa medzi vás rád vrátim.“

Dojímavými slovami dlhoročného predsedu, ktorý tretinu svojho života strávil v štruktúrach ČOS, sa zasadnutie neskončilo, nasledovalo totiž zrieknutie sa predsedníctva a členov kontrolného výboru organizácie, ktorých mandát vypršal. Po tomto akte VZ prijalo návrhy kandidátov na volebnú listinu k blížiacim sa voľbám do národnostných samospráv. ČOS do volieb vkročí pod hlavičkou Únie slovenských organizácií v Maďarsku – Združenia. ČOS do CSSM navrhuje Michala Lásika, Ondreja Kiszelya a Natáliu Lopušnú, v tomto poradí. Na teritoriálnu listinu, teda do župnej samosprávy organizácia navrhla Juditu Molnárovú Pribojszkú. Do päťčlennej Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba ČOS boli navrhnutý kandidáti: Ján Hankó, Michal Knyihár mladší, Ondrej Kiszely, Hajnalka Krajčovičová, Natália Lopušná a Michal Tóth. O členoch zboru rozhodnú voliči v hlasovacích miestnostiach.

Na záver zasadnutia prišiel rad na azda ten najdôležitejší rokovací bod: voľbu nového predsedníctva a kontrolného výboru organizácie. Na poste predsedu nastalo omladenie, keď štvrťstoročie predsedajúceho Michala Lásika nahradil Bence Püski-Liker. Doterajšia konateľka Hajnalka Krajčovičová taktiež už pred voľbami naznačila, že po vyše dvadsiatich rokoch plánuje ďalej pôsobiť v organizácii iba ako členka predsedníctva, čo novozvolené predsedníctvo rešpektovalo. Svojho členstva v predsedníctve sa taktiež zriekol Martin Vozár, ktorý bol už pri zrode plánu vytvoriť ČOS i DSK. Členmi novozvoleného predsedníctva sa stali: Judita Molnárová Pribojszká, Ondrej Tóth, Natália Lopušná, Zsolt Lipták, Alžbeta Liptáková, Hajnalka Krajčovičová. Členmi novozvoleného kontrolného výboru sú jeho predsedníčka Judita Bartoláková, ďalej Helena Tóthová a Mária Katarína Szűcsová.

„Ďakujem pekne za dôveru, ktorú som od vás dostal,“ začal svoj príhovor novozvolený predseda ČOS Bence Püski-Liker. „Chcel by som sa ale zvlášť poďakovať dvom osobnostiam, ktorým môžeme ďakovať, že organizácia doposiaľ tak úspešne fungovala: Michalovi Lásikovi a Hajnalke Krajčovičovej.“

Zlatko Papuček

Foto: facebook/ČOS

Nový predseda ČOS Bence Püski-Likerpre Ľudové noviny o svojich predstavách a plánoch na čele organizácie povedal:

„Prevziať vo veku 23 rokov vedenie organizácie s takou dlhou históriou a takým významným vplyvom nie je jednoduchá úloha. Veď okrem organizovania podujatí sa budem musieť podieľať aj na prijímaní dôležitých rozhodnutí. Podpora a povzbudenie zo strany komunity však posilnili moje odhodlanie pokúsiť sa o lepšie fungovanie organizácie. Mojím základným presvedčením je, že organizácia našej slovenskej existencie v Maďarsku stojí na dvoch pilieroch: na národnostnej samospráve a na slovenskej civilnej organizácii. Fungujú, ako základy domu. Nemožno vybudovať silnú samosprávu so slabou civilnou organizáciou a naopak. Nesmieme tolerovať rozdelenie ničiace našu komunitu, ktorého hnacím motorom sú väčšinou individuálne záujmy. Keď som v predvolebnom období prechádzal naše skupiny, hovoril som im, že generačná výmena znamená aj zmenu spôsobu myslenia. Možno práve preto sa naše predsedníctvo chystá sústrediť pozornosť inde. Mojím osobným cieľom je, aby sme počas piatich rokov, ktoré sú predo mnou, vybudovali sieť kontaktov v rámci našej krajiny i za jej hranicami, ktoré budú prospešné pre naše spoločenstvo. Ako mnohí z vás vedia, Dom slovenskej kultúry patrí ČOS, ale slúži aj ako regionálne sídlo Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku a Čabianski Slováci s. r. o. tu prevádzkuje Slovenskú reštauráciu a penzión. DSK by som chcel zaradiť na kultúrnu a turistickú mapu Békešskej župy. Na to je nevyhnutná spolupráca. Cieľom je vytvoriť komplexný turistický a kultúrny balík, ktorý môže priniesť prosperitu nielen našej komunite, ale aj Slovenskému domu.

Ako sa hovorí, nie je lepší biznis ako brať ohľad na ľudí. Ako povedal Marcus Aurelius, neexistuje lepší spôsob ako spolupráca. Spolupráca je tiež kľúčom k dobrému tímu a musíme si tiež uvedomiť, že nie každému sa podarí byť dobrým členom tímu. Čo sa týka našich programov, určite chceme zachovať dobre zavedený Jarmok, v ktorom plánujeme zmeniť smerovanie, aby oslovil čo najviac ľudí. Okrem toho plánujeme aj niekoľko menších a väčších programov. Tento rok bude rokom budovania, pretože nás čaká veľa práce v organizácii a chceme tiež zvýšiť počet jej členov. Na to je nevyhnutné, aby sme sa čím viac zviditeľnili.“