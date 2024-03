Koordinačná porada

Uverejnené: sobota, 16. marec 2024, 09:51

Po dlhšej odmlke opäť zvolala Slovenská samospráva Budapešti (SSB) na čele s predsedníčkou Editou Hortiovou poslancov slovenských samospráv pôsobiacich v hlavnom meste na koordinačnú poradu. Zišli sme sa 27. februára v knižnici Materskej školy, základnej školy, gymnázia a žiackeho domova s vyučovacím jazykom slovenským, aby sme sa navzájom oboznámili s plánovanými programami a hlavne aby sme sa pripravili na blížiace sa komunálne voľby, paralelne s ktorými sa budú konať voľby do národnostných samospráv.

Privítali nás Edita Hortiová a riaditeľka slovenskej školy Monika Szabová, ktorej veľmi dobre padlo, že za dejisko stretnutia si SSB zvolila ich inštitúciu. Ako povedala, tu sme vždy srdečne vítaní a veľmi si váži, že školu pokladáme za rovnocenné dejisko národnostného života. Veľmi by ju potešilo, keby sme sa zoznámili aj s jej mnohotvárnymi programami. Po týchto hrejivých slovách nám Edita Hortiová oznámila smutnú správu, vo veku 56 rokov navždy opustila naše rady poslankyňa Slovenskej samosprávy III. obvodu Budapešti, učiteľka Zuzana Karkušová, rodáčka zo Slovenského Komlóša. Jej pamiatku sme si uctili minútou ticha. Následne pani predsedníčka vyzvala prítomných, aby v rámci svojich možností aj v tomto roku finančne prispeli na vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák a aby sa prejavili aj ako autori článkov. Nasledovali informácie o programoch SSB, obvodných slovenských volených zborov a slovenských občianskych organizácií, pripravovaných na prvý polrok.

Pozvaný hosť, parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik, poskytol prítomným poslancom praktické informácie o blížiacich sa voľbách. Podľa informácií Národnej volebnej kancelárie budú voľby vypísané v období medzi 11. marcom a 1. aprílom (stalo sa tak 13. marca – pozn. red.). S ohľadom na momentálne zmeny na poste prezidenta Maďarska, v čase porady bolo len možné predpokladať, že sa uskutočnia 9. júna. Isté je, že v jeden deň budeme voliť poslancov do samospráv miest a obcí, do národnostných samospráv, ako aj do Európskeho parlamentu. Obálky a hlasovacie listiny budú mať rôznu farbu, pre nás najdôležitejšia bude zelená farba a ešte dôležitejšie bude vložiť vyplnené listiny do obálky a obálku zalepiť! Hlasy v nezalepených obálkach budú neplatné. Pre nás je dôležité nájsť a presvedčiť Slovákov, ktorí sa doteraz nezaregistrovali na zoznam slovenských voličov, aby tak urobili. Doteraz je na tomto zozname registrovaných vyše jedenásť tisíc voličov a je dôležité, aby tento počet rástol. Na zoznam sa môže prihlásiť každý plnoletý Slovák žijúci v Maďarsku s maďarským občianstvom a trvalým bydliskom v Maďarsku. Kto sa už raz zaregistroval, ten je uvedený na zozname a nepotrebuje znovu žiadať o zápis.

Anton Paulik podrobne hovoril aj o navrhovaní kandidátov na národnostných poslancov. Kandidačné listiny, teda zoznamy kandidátov, môžu zostavovať len zaregistrované občianske organizácie. Za kandidáta môže byť navrhnutý len ten, kto je zaregistrovaný ako slovenský volič. Na koordinačnej porade odznelo mnoho iných užitočných informácií, ktoré sú dostupné v maďarskom aj v slovenskom jazyku na webovej stránke slovenského parlamentného hovorcu.

Zaujímavosťou tohtoročných volieb je, že novozvolené zbory sa ujmú práce až niekedy v priebehu októbra. Dovtedy budú národnostné samosprávy spravovať predchádzajúce volené zbory.

Po vystúpení Antona Paulika nasledovala diskusia, v ktorej okrem iného odznelo, že by bolo dobré uverejniť informácie o voľbách do národnostných samospráv, výzvu k registrácii a účasti vo voľbách v novinách, resp. časopisoch jednotlivých obvodov, bezplatne doručovaných obyvateľom mestských častí. Tak by sa dostali ku všetkým občanom, ktorí sa počas sčítania obyvateľov hlásili k slovenskej národnosti. Na záver A. Paulik konštatoval, že nestačí sa len zaregistrovať, treba svoj hlas aj odovzdať, aj keď na zvolenie kandidáta postačuje aj jeden jediný hlas.

Koordinačnú poradu SSB ukončilo skromné pohostenie a priateľské rozhovory.

Ľubomíra Fallerová

Foto: autorka