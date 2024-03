Békešská župa v zrkadle sčítania obyvateľstva

Uverejnené: piatok, 22. marec 2024, 05:43

Pri porovnaní údajov o národnostnej príslušnosti z predchádzajúcich sčítaní obyvateľstva, vrátane údajov z roku 2011, má osobitné postavenie Békešská župa. Táto župa disponovala v minulosti najväčším počtom i podielom slovenského obyvateľstva v Maďarsku.

Slováci mali oproti ostatným župám práve v Békešskej nadmerné zastúpenie tak v oblasti národnostnej príslušnosti, ako aj materinského jazyka. Podľa najnovších údajov z roku 2022 však Békešská župa v oboch kategóriách stratila svoje vedúce postavenie (predbehla ju Peštianska župa), na prvom mieste ostala iba čo sa týka počtu národnostných obyvateľov s materinským jazykom slovenským. (Do tejto kategórie sme nezaradili nemaďarských slovenských občanov Győrsko-mošonsko-šopronskej a Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy.)

Spomedzi všetkých občanov Maďarska hlásiacich sa k slovenskej národnosti žilo v roku 1980 v Békešskej župe až 40,7 % a takmer polovica (49,3 %) všetkých občanov s materinským jazykom slovenským žila tiež tu. Do roku 2001 sa tieto údaje výrazne znížili na 28,3 % resp. 30,1 %. Do roku 2022 došlo k ešte väčšiemu poklesu: v Békešskej župe žije podľa najnovších údajov 16,2 % zo všetkých Slovákov v Maďarsku a iba 8,4 % tých, pre ktorých je slovenčina materinským jazykom.

Celkový počet obyvateľov župy na základe analýzy údajov za roky 1980 – 2022 zaznamenáva neustály pokles. Obyvateľov patriacich k slovenskej národnosti v roku 2022 bolo 4594, z toho 4566 osôb malo maďarské štátne občianstvo. Čo sa týka náboženského členenia najviac z nich bolo evanjelikov (2297), katolíkov (648), 698 osôb nepatrilo k žiadnej náboženskej komunite a 756 neodpovedalo na otázku o náboženskej príslušnosti.

K slovenskej národnostnej komunite sa v župe prihlásilo 4145 obyvateľov a 854 osôb malo slovenský materinský jazyk. V kruhu rodiny a priateľov hovorilo po slovensky 1294 osôb a po slovensky vedelo 4 341 osôb.

Zatiaľ čo najväčší podiel z celkového počtu obyvateľov Békešskej župy tvoria obyvatelia vo veku 30 – 49 rokov, vo vekovom rozložení obyvateľov slovenskej národnosti je viac ako polovica obyvateľov vo veku 60 a viac rokov. Najvyšší počet osôb je vo vekovej skupine 60 – 69 rokov (941) osôb, čo predstavuje 20 % slovenského obyvateľstva župy. Po nich nasleduje veková skupina 70 – 79 rokov (890) a počet Slovákov vo veku 80 a viac rokov je 622. Do najmladšej vekovej skupiny – do 10 rokov patrilo len 151 detí. Vekovú skupinu 40 – 59 rokov tvorilo 1 322 osôb, čo predstavuje 28,7 % slovenského obyvateľstva župy. 30 % obyvateľov malo stredoškolské vzdelanie s maturitou, takmer 25 % malo vysokoškolské vzdelanie, 43 % bolo zamestnaných a 44 % patrilo k neaktívnej populácii a dostávalo dôchodok.

Spomedzi osád župy došlo k nárastu počtu a podielu obyvateľov slovenskej národnosti v porovnaní s rokom 2001 v obciach Čorváš, Medeš (Medgyesegyháza), Čabačúd a Kondoroš, kým v Čabasabadi narástol iba ich pomer oproti zvyšku obyvateľstva.

Najviac obyvateľov slovenskej národnosti žilo v Békešskej Čabe, a to 1 289, čo predstavuje 28 % obyvateľov slovenskej národnosti župy a niečo viac ako 2 % z celkového počtu obyvateľov mesta, pričom v roku 2001 to bolo ešte 6 %. Výrazne klesol aj počet osôb s materinským jazykom slovenským: v roku 2001 sa k tejto skupine hlásilo 1 235 osôb, v roku 2022 už iba 213 osôb a doma a s priateľmi hovorilo po slovensky 305 osôb. V meste Slovenský Komlóš sa k slovenskej národnosti prihlásilo len 654 osôb, čo predstavuje 14 % slovenského obyvateľstva župy a 12 % celkového počtu obyvateľov mesta, pričom v roku 2001 to bolo ešte 26,7 %. Tu bol najvyšší počet osôb so slovenským materinským jazykom v župe (303 osôb), a najvyšší počet osôb hovoriacich po slovensky v kruhu rodinných príslušníkov a priateľov (345). Napriek tomu, že v počte občanov hlásiacich sa k slovenskej národnosti Sarvaš predbehol Slovenský Komlóš, z hľadiska odpovedí na otázky o materinskom jazyku a používaní jazyka sa umiestnil na treťom mieste. Najvyšší podiel osôb slovenskej národnosti v župe v pomere k celkovému počtu obyvateľov danej obce bol v Čabasabadi (27 %) a Irminčoku (26,45 %).

Celkovo sa počet obyvateľov Békešskej župy a počet Slovákov žijúcich v nej výrazne znížil. Kým v roku 1980 počet obyvateľov deklarujúcich materinský jazyk slovenský ešte prevyšoval počet obyvateľov deklarujúcich slovenskú národnosť, do roku 2001 sa tento trend obrátil a do roku 2022 sa ešte výraznejšie prehĺbil.

Orsolya Szabó

vedúca kabinetu CSSM

Trend zmeny počtu obyvateľov slovenskej národnosti a slovenského materinského jazyka v rokoch 1949 až 2022.

Porovnanie údajov z posledných troch sčítaní obyvateľstva v kategóriách: národnostná príslušnosť, slovenská národnosť, materinský jazyk, jazyk, ktorým sa hovorí v rodine a medzi priateľmi a znalosť slovenského jazyka.

Údaje z posledných troch sčítaní obyvateľstva v jednotlivých obciach.