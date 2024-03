Únia je pripravená na voľby

Uverejnené: piatok, 29. marec 2024, 05:27

V sobotu 23. marca sa v metropole dolnozemských Slovákov konalo predvolebné valné zhromaždenie (VZ) Únie slovenských organizácií v Maďarsku – Združenia (ÚSOM). V Áchimovej sieni Slovenského oblastného domu v Békešskej Čabe sa zišli poslanci členských občianskych organizácií, aby sa rozhodli o budúcom zložení frakcie ÚSOM v Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku (CSSM).

V mene hostiteľskej Čabianskej organizácie Slovákov a Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba privítal účastníkov Ondrej Kiszely. Vyjadril presvedčenie, že v tento deň príjmu zodpovedné rozhodnutia a vytvorí sa slovenská koalícia. Povedal, že Dolná zem, ktorá musí niesť zodpovednosť za všetkých Slovákov v Maďarsku, musí byť silná. Zdôraznil jednotu Slovenského Komlóša a Békešskej Čaby a dodal, že bez týchto dvoch miest je silná Dolná zem nemysliteľná. Pred zasadnutím s kyticou slovenských ľudových piesní vystúpil citarový súbor Strapce z Békešskej Čaby.

Prítomných privítal predseda ÚSOM František Zelman. Vyjadril potešenie z veľkého počtu zástupcov členských organizácií a dodal, že oceňuje, že na podujatí sa zúčastnili aj mnohí ľudia z miest vzdialených od Békešskej Čaby. Následne vyzval Mateja Kešjára, aby sa stal predsedajúcim VZ.

Z referátu predsedu organizácie sa o minuloročnej činnosti prítomní mohli dozvedieť, že Alžbeta Liptáková a M. Kešjár na Fóre Slovákov Békešskej župy 17. marca 2023 v Čorváši dostali cenu Za Slovákov Békešskej župy. Katarína Szabová Tóthová vlani 19. mája v Bulharskom kultúrnom dome v Budapešti prevzala ocenenie Pro Cultura Minoritatum Hungariae. O ostatných sme informovali, keď sme písali o tom, že 7. júla vo Veľkom Bánhedeši sa konalo valné zhromaždenie, kde bolo zvolené nové predsedníctvo. ÚSOM finančne prispela k organizácii programu Folklórneho tanečného súboru Komlóš zo Slovenského Komlóša na folklórnych slávnostiach v Hornej Marikovej. Tie sa konali od 14. do 17. júla a do programu sa zapojili aj mladí tanečníci. Na programe sa zúčastnila aj delegácia ÚSOM. Počas cesty ich privítali v obci Záriečie, kde sa zúčastnili spoločného programu s miestnou folklórnou skupinou. Na folklórnom festivale komlóšsky gastronomický tím za pomoci ÚSOM piekol klobásy a ponúkal domáce koláče.

19. októbra sa v Čabasabadi konalo zasadnutie predsedníctva Slovenského spolku Identita a ÚSOM a 21. novembra sa uskutočnili koaličné rokovania medzi ZSM, ÚSOM a Identitou. 18. decembra sa konalo záverečné fórum Únie na Haluškovom sálaši v Békešskej Čabe, na ktoré pozvali aj koaličných partnerov. Zo strany ZSM bola prítomná Judita Fábriová. 19. decembra sa v Kétšoproni konal Deň národností Békešskej župy, na ktorom vedúca čabianskeho regiónu Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Hajnalka Krajčovičová dostala Cenu za národnosti Békešskej župy.

O koaličných rokovaniach sa F. Zelman vyjadril takto. „30. augusta sme mali spoločné zasadnutie nášho predsedníctva so ZSM, kde sme si vydiskutovali prípadné rozdielne názory. Dohodli sme sa, že sa budeme snažiť o vytvorenie spoločnej listiny troch nominačných organizácií. Spoločný kandidát na post predsedu bude Alžbeta Hollerová Račková.

V procese prípravy volieb sa ÚSOM vždy snažila o spoluprácu so ZSM a Identitou, okrem rokovania s predsedníctvom ZSM sme sa stretli aj s predsedníctvom Identity. 21. novembra sa konečne stretli delegácie ÚSOM, ZSM a Identity. Za ZSM bola prítomná predsedníčka, ÚSOM a Identita rokovali za účasti predsedníctva. Identita pri rozdelení mandátov mala požiadavku, aby sa 30 mandátov rozdelilo 10-10-10. My sme to nemohli akceptovať, ale boli sme otvorení na ústupok. Mali sme síce návrh, ale o tom sa nedalo rokovať, lebo delegácia ZSM nemala žiadnu právomoc a tým pádom sa naše rokovanie dostalo do slepej uličky.“ (Podľa našich informácií na novembrovom stretnutí nebola predsedníčka ZSM sama, ale spolu s Imrichom Fuhlom, ktorého poverilo predsedníctvo zastupovať záujmy organizácie na týchto rokovaniach – pozn. red.)

Stanovisko predsedníctva ÚSOM bolo, že podporuje spoločnú listinu ZSM – ÚSOM – Identita. Navrhujú spoločného kandidáta na post predsedu. F. Zelman dodal, že predsedníctvo navrhovalo, aby ZSM a ÚSOM mohli nominovať po 11 kandidátov do VZ CSSM, pričom Identita by mohla nominovať 7; ďalší 1 kandidát je nominovaný spoločne tromi organizáciami. Toho navrhne Identita, ale ÚSOM a ZSM majú právo ho odsúhlasiť.

Predseda ďalej oznámil, že koaličná dohoda by mala byť slávnostne podpísaná v Békešskej Čabe.

Čo sa týka volieb, ÚSOM na post predsedníčky (spolu s ostatnými nominačnými organizáciami – pozn. red.) nominuje A. Hollerovú Račkovú a na druhé miesto navrhuje F. Zelmana. Ďalší nominanti budú Júlia Kucziková, Michal Lászik, Ondrej Kiszely, Csaba Ondrej Aszódi, Mariana Gogoláková, Katarína Király, Karína Szabová Tóthová, Zuzana Szabová, M. Kešjár, Juraj Rágyanszki. Náhradní kandidáti sú Natália Lopušná, nominant Spolku segedínskych Slovákov a Ildikó Györková. Ako spoločnú kandidátku troch nominačných organizácií VZ odhlasovalo Helenu Csicselyovú.

Do Slovenskej samosprávy Békešskej župy nominovali M. Kesjára, Ildiku Klementovú Zelmanovú, Juditu Molnárovú Pribojszkú a nominantov Spolku sarvašských Slovákov Vernosť a Organizácie Slovákov v Poľnom Berinčoku. Do Slovenskej samosprávy Novohradskej župy nominovali Gyöngyi Bajnokovú Képesovú.

