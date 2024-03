Na predvolebnom stretnutí aktivistov ZSM

Uverejnené: piatok, 29. marec 2024, 05:28

Slováci v Maďarsku volia (nielen svoje národnostné samosprávy, ale aj svoju budúcnosť) – pod týmto názvom usporiadal Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) v dňoch 22. až 24. marca Celoštátne stretnutie aktivistov ZSM. Predsedníčka Zväzu Ruženka Egyedová Baráneková v Penzióne Gápeľ v Nízkych Tatrách privítala viac ako štyridsať účastníkov predvolebného sústredenia z takmer všetkých Slovákmi obývaných kútov Maďarska.

V úvodnej časti stretnutia bola milým prekvapením návšteva banskobystrického konzula Maďarska Jozefa Bárkányiho (syna nášho významného spisovateľa a novinára, dlhoročného šéfredaktora Ľudových novín Zoltána Bárkányiho Valkána), ktorý prejavil veľký záujem o spoluprácu so svojimi krajanmi, pričom „zväzákov“ v našom materinskom jazyku nabádal k zvýšenej aktivite pred voľbami.

Konateľ Spoločnosti SlovakUm a tajomník Verejnoprospešnej nadácie ZSM Imrich Fuhl priblížil zrod a pôsobenie samosprávnych zborov Slovače v Maďarsku v uplynulých desaťročiach prednáškou s názvom Pozrime sa do volebného zrkadla času. Pre mnohých aktérov, žiaľ, ani po dlhšom čase nie je jasné rozdelenie kompetencií či právomocí medzi občianskou a samosprávnou sférou, ako ani to, že obmedziť sa iba na organizovanie kultúrnych podujatí znamená byť dosť ďaleko od podstaty poslania našich volených zborov: od zastupovania spoločenských a politických záujmov národnosti. Podľa I. Fuhla, zástancu aktívneho, otvoreného a priebojného (no v našom prípade nijako nie straníckeho) politizovania naše voľbami „posvätené“ samosprávne zbory sa napriek rôznym anomáliám osvedčili, dokázali svoju životaschopnosť, priniesli oživenie celkovej národnostnej činnosti a spolu so svojim zázemím, našimi spoločenskými organizáciami môžu spomaľovať asimiláciu príslušníkov našej národnosti a čeliť i ďalším nepriaznivým vplyvom.

O pripravovanej koaličnej zmluve a koaličných rokovaniach vedenia ZSM s predstaviteľmi ďalších dvoch celoštátnych občianskych organizácií Slovákov v Maďarsku s cieľom zostavenia spoločnej kandidátnej listiny do volieb Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) referovala Ruženka Egyedová Baráneková. Elementárnym záujmom všetkých Slovákov v Maďarsku je, aby naše jednotlivé nominačné organizácie ani v predvolebnom období nesúperili medzi sebou vyvolávaním zbytočného napätia či nedôvery a aby neznechucovali potencionálnych voličov slovenských samospráv. Napriek nie vždy jednoduchým a bezproblémovým rokovaniam vedenia troch organizácií Slovákov v Maďarsku s celoštátnou pôsobnosťou sa napokon dohodli, že aj v nastávajúcom volebnom období budú úzko spolupracovať a v prvej polovici apríla podpíšu koaličnú dohodu – udržujúc status quo – prakticky s totožným obsahom ako pred piatimi rokmi, v ktorej za predsedníčku CSSM naďalej navrhujú Alžbetu Hollerovú Račkovú.

Prítomní poslanci Valného zhromaždenia CSSM, nominanti Zväzu sa potom v dvoch blokoch vystúpení podelili o svoje skúsenosti z pôsobenia v najvyššom volenom zbore Slovákov v Maďarsku. Najcharakteristickejšou spoločnou črtou ich vyjadrení bolo vysvetlenie, kde a ako v CSSM prebieha poslanecká práca, o ktorej si povrchní pozorovatelia môžu myslieť, že pozostáva iba zo záverečného dvíhania rúk na tzv. plenárnych zasadnutiach. V skutočnosti príprava rozhodnutí prebieha vo viacerých etapách: sú prediskutované tak podpredsedami, ktorí zastupujú jednotlivé nominačné organizácie, ako v odborných výboroch a až potom na zasadnutí valného zhromaždenia, kde už naozaj neostane nič iné, len odhlasovať prediskutované otázky. Poslanci teda pre verejnosť takpovediac neviditeľne pracujú najmä vo výboroch, ale aj doma a podľa potreby aj „v teréne“. Nadhodila sa aj potreba usporiadania diskusných dní, kde by mohli poslanci spolu hovoriť o všetkých vážnych otázkach aj podrobnejšie, časovo menej obmedzene.

Na trojdňovom stretnutí aktivistov ZSM na Slovensku právnym predpisom a povinnostiam notárov v súvislosti s blížiacimi sa voľbami miestnych a regionálnych národnostných samospráv sa venoval prednosta Samosprávy Novohradskej župy József Bagó. Voľby 2024 z pohľadu slovenskej národnosti prítomným priblížil parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik. Logicky navzájom sa doplňujúc obaja hovorili dôkladne o všetkých dôležitých momentoch nastávajúcich volieb, pán prednosta skôr všeobecnejšie a z pozície orgánov zodpovedných za ich dokonalú prípravu a aj samotný priebeh, náš parlamentný hovorca zase očami slovenského národnostného voliča na jednej a nominujúcej organizácie či jej kandidátov na druhej strane. Na zoznam slovenských voličov je možné sa prihlásiť do 31. mája. Kandidátom a voličom môže byť iba ten, kto je na zozname slovenských voličov. Kandidáti musia pozbierať podporné podpisy tak na voľby do miestnych, ako aj regionálnych samospráv a celoštátneho zboru. Počas volieb dostane každý volič listiny na voľbu do miestnej a župnej samosprávy, do Európskeho parlamentu a miestnej, regionálnej a celoštátnej národnostnej (v našom prípade slovenskej) samosprávy. Národnostné hlasy bude treba odovzdať na zelených listinách, vložiť do zelenej obálky a obálku zalepiť. Ak obálka nebude zalepená, hlas do nej vložený bude neplatný. Je dôležité, ak niekto nájde problém počas volieb (nedostane slovenskú listinu, nebude figurovať v zozname alebo iné) tak sa nemá báť obrátiť sa na vedúceho volebnej kancelárie – väčšinou miestneho notára – a vyžiadať od neho vysvetlenie. Anton Paulik, ktorý všetky potrebné informácie o voľbách postupne uverejňuje aj vo svojich zápiskoch na stránkach Ľudových novín, neočakáva, že by sa zvýšil počet slovenských samospráv, hoci vypísané sú vo väčšom počte, avšak je to iba kvôli slovenským štátnym občanom, ktorí žijú pri západnej hranici krajiny, a hoci sa pri sčítaní obyvateľstva prihlásili za Slovákov, nemôžu byť poslancami národnostných samospráv, nakoľko nie sú maďarskými štátnymi občanmi.

O uplynulom a trochu už aj nastávajúcom päťročnom volebnom období na podujatí hovorila predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková. Ako povedala, nebolo to ľahké obdobie, veď po koronavíruse nasledovala energetická kríza a po nej zas ťažké obdobie vysokej inflácie, CSSM sa ale snažila neustále vylepšovať podmienky fungovania svojich inštitúcií. V prípade škôl prebehli rekonštrukcie smerujúce k tomu, aby ich prevádzka bola energeticky úspornejšia. „Zároveň sme sa snažili o to, aby školy boli konkurencieschopné, aby obstáli v porovnaní so školami, ktoré sú v štátnej alebo cirkevnej prevádzke,“ dodala A. Hollerová Račková. CSSM má inštitúcie vo všetkých oblastiach nášho života a k nim sa pridalo v predošlom cykle odborné kolégium, ktoré už začína pôsobiť podľa vytýčených cieľov, pričom na 10 miest je už teraz 17 záujemcov. Novinkou tohto cyklu je Kancelária právnej a odbornej pomoci, ktorú CSSM zriadila na poskytovanie pomocnej ruky slovenským samosprávam a spolkom pre právne otázky – v oblasti spolupráce s miestnymi samosprávami, pri príprave základných dokumentov, ale aj pri preberaní škôl. Pani predsedníčka, ktorá informovala aj o aktivitách ďalších inštitúcií CSSM, pripomenula, že tri roky sa snažia o to, aby boli zvýšené prostriedky, z ktorých hospodária národnostné samosprávy, spomedzi ktorých viaceré prevádzkujú aj inštitúcie (oblastné a spoločenské domy a pod.). Celoštátne národnostné samosprávy spolu s parlamentným výborom národností budú žiadať 20-percentné zvýšenie rámca pre miestne národnostné zbory tak na fungovanie, ako aj na vykonávanie úloh. „Chcem sa vám poďakovať za vašu doterajšiu dôveru a podporu, za to, že ste ma poverili vykonávaním tejto úlohy už druhý raz a že ste mi verili, že budem v prospech vás pracovať. Máme za sebou ťažký cyklus, ale verím, že úspešne budeme vedieť pokračovať,“ povedala predsedníčka CSSM a dodala, že voľby znamenajú aj nový začiatok. Spomenula napríklad vytvorenie múzea v novom Slovenskom osvetovom centre na Rákócziho triede v Budapešti, s čím treba začať už pred dostavbou budovy. Tiež treba dohliadať na osud slovenskej redakcie verejnoprávnej televízie a rozhlasu, treba porozmýšľať nad internetovým rozhlasom a televíziou, na ktoré sú dobré príklady v medzi Chorvátmi v Maďarsku, alebo Slovákmi v Rumunsku. V školskej oblasti spomenula, že dochádza k výmene generácií a nastupuje taká generácia pedagógov, ktorej členovia už nemajú so slovenčinou bezprostredný styk a potrebujú sa doškoľovať a zároveň treba podať informácie o Slovákoch v Maďarsku tým pedagógom, ktorí učia na našich školách, ale nie sú slovenčinári.

Záverečné diskusné fórum bolo vhodnou príležitosťou na výmenu názorov o prerokovaných a ďalších aktuálnych otázkach. Stretnutie aktivistov Zväzu sa skončilo priateľským posedením, spoločenským večierkom Slováci Slovákom za účasti ľudovej hudby z regiónu pod názvom Veselí chlapci z Horehronia.

R. Egyedová Baráneková zhrnula skúsenosti zo stretnutia takto: „Prvýkrát sme pozvali poslancov CSSM, aby nám referovali o svojich skúsenostiach z práce v našom najvyššom volenom zbore, o tom, čo priniesli do samosprávy a čo v praxi vedeli robiť. Takto im dokážeme poďakovať za prácu a zároveň aj oni vedia, že majú našu dôveru, keď zastupujú záujmy Slovákov v Maďarsku a svojej nominačnej organizácie,“ povedala predsedníčka ZSM. Nabádala súčasných a budúcich poslancov slovenských samospráv, aby mali na zreteli, že samosprávy majú istotu svojej existencie kvôli stálej podpore zo štátneho rozpočtu, z ktorej môžu aj oni podporiť miestne občianske organizácie a spolky. Poslanci pripomenuli pritom aj ťažkosti. Jednou z nich je napríklad fakt, že nie každý zamestnávateľ pustí svojich zamestnancov na zasadnutia výborov alebo podujatia počas pracovnej doby. Ak si musia vyberať dovolenku, musia zvážiť, či chcú vykonávať tieto svoje spoločenské funkcie na úkor (často mladej) rodiny.

(ef-hl)

Foto: Imrich Fuhl

