Slovenské župné fórum v Kétšoproni

Uverejnené: sobota, 06. apríl 2024, 10:10

Dňa 22. marca sa v Kétšoproni konalo tradičné Fórum Slovákov Békešskej župy.

Podpredsedníčka Slovenskej samosprávy Békešskej župy, ktorá je organizátorom tohto jarného putovného podujatia, Ildikó Klementová Zelmanová vo svojom uvítacom príhovore vyjadrila radosť z početnej účasti. „Myslím si, že takéto stretnutia sú potrebné, pretože záujem o ne z roka na rok rastie.“

Na fóre sa zúčastnili delegácie z obcí, v ktorých pôsobia slovenské samosprávy, vrátane slovenských občianskych a politických predstaviteľov a riaditeľov inštitúcií. Podpredsedníčka župnej samosprávy podala správu o činnosti. Uviedla, že v minulom roku sa v Békešskej Čabe konal Deň Slovákov Békešskej župy a samospráva podporila slovenské školy nákupom notebookov. Povedala, že z dostupných prostriedkov sa snažia napomáhať väčšinu programov slovenských organizácií a spolkov v župe a vydávanie publikácií.

V mene hostiteľskej obce prítomných privítal starosta Sándor Völgyi. Vo svojom príhovore oboznámil účastníkov s históriou obce Kétšoproň a so súčasnou hospodárskou a národnostnou situáciou. „Keď som sa sem prisťahoval, na ulici bolo počuť veľa slovenských slov. Dnes je to už menej, ale som veľmi rád, že obec počas ťažkých desaťročí nestratila svoj slovenský charakter. Svedčí o tom aj fakt, že miestny komunitný život poháňa početné slovenské obyvateľstvo. Bez nich by som si ťažko vedel predstaviť budúcnosť Kétšoproňa,“ povedal starosta.

Predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Erika Tóthová vo svojom príhovore pripomenula, že v decembri obec hostila aj Deň národností Békešskej župy. Poďakovala slovenskej komunite za prácu pri organizovaní takýchto podujatí. Uviedla, že v miestnej katolíckej škole prebieha výučba slovenského jazyka, ktorú podporuje obecná a národnostná samospráva. Na záver svojho príhovoru odovzdala pozdravy predsedníčky Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženky Egyedovej Baránekovej, ktorá sa stretnutia nemohla zúčastniť.

Po príhovoroch a prezentáciách odovzdali vyznamenanie Za Slovákov Békešskej župy, ktoré udeľuje Slovenská samospráva Békešskej župy. Jeho držiteľmi sa tento rok stali bývalá učiteľka a osvetárka Zuzana Csicselyová Korbelyová zo Sarvaša a predsedníčka Slovenskej samosprávy v Medeši Mária Szláviková.

Našu národnosť čakajú tento rok voľby do národnostných samospráv. V tejto súvislosti vystúpil Matej Kešjár. Vysvetlil, ako prebieha zápis do zoznamu voličov a akú legislatívu treba dodržiavať pri vytváraní národnostnej samosprávy v obci. Vysvetlil, že v našej župe by mohli byť slovenské samosprávy vo všetkých mestách a dedinách, kde boli doteraz, a budú obce, kde sa počet poslancov zvýši z 3 na 5.

Podujatia sa zúčastnil aj parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik, ktorý sa krátko vyjadril k údajom sčítania obyvateľstva zverejneným v minulom roku. Uviedol, že počet Slovákov v župe klesol všade okrem Čorváša a Medeša. Príčinou mohla byť okrem iného migrácia a vysoká úmrtnosť v dôsledku pandémie.

Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková poďakovala všetkým prítomným za dôveru a podporu počas jej pôsobenia na čele samosprávy. Dodala, že v nasledujúcich piatich rokoch bude pokračovať v začatej práci a bude pracovať pre Slovákov v Maďarsku s rovnakým entuziazmom a nasadením. Hovorila o dvoch veľkých projektoch CSSM, z ktorých jedným bolo odkúpenie spoločnosti Čabianski Slováci s. r. o., ktorá prevádzkuje Slovenský penzión a reštauráciu v Békešskej Čabe. Druhým, oveľa väčším projektom, je kúpa a rekonštrukcia bývalého slovenského evanjelického kostola v Budapešti, v ktorom majú podľa plánov po dokončení sídliť inštitúcie CSSM.

Na fóre vystúpil miestny Folklórny spolok Horenka, ktorý všetkých potešil kyticou slovenských ľudových piesní.

(BPL)

Foto: Facebook/ČOS